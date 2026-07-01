БУЙНАКСКИЙ МУЗЕЙ

Буйнакский историко-краеведческий музей.

Стал первым музеем в истории республики Дагестан .

Изначально музей не имел своего помещения, поэтому его временно поместили в доме генерал-губернатора. Со временем фонд музея начал пополняться и выделенной площади стало не хватать, в результате был выкуплен флигель при особняке княгини Павловой, расположенный на улице Апшеронской.

В связи с революционными событиями в 1918 году весь музей был практически полностью разграблен. Некоторую часть особо ценных экспонатов спасли сотрудники музея, забрав их домой. Постепенно музей все-таки возобновил свою деятельность. До 1934 года он именовался как музей истории революции. После постановлением Совета народных комиссаров Дагестана в связи с посещением города «вождя народов» И.В.Сталина было принято решение создать дом-музей И.В. Сталина. Для этого под музей была выделена бывшая гостиница, переданная С. Габиеву. Он передал для музея всю мебель, также туда были доставлены все сохранившиеся экспонаты музея истории революции. В 1956 году музей получил новое название - Республиканский историко-революционный музей. В 1975 году после землетрясения бывшая гостиница и старое здание музея были снесены. В постперестроечный период власти приняли решение восстановить музей в качестве историко-краеведческого с передачей ему всех экспонатов музея революции. До 1993 года музей находился в здании бывшей первой школы. С того времени музей размещается в здании, которое было возведено в 1916 году и изначально предназначалось для театра.

Иллюстрации:

Буйнакский историко-краеведческий музей.