БУТОВСКАЯ МАРИНА ЛЬВОВНА

Российский этнолог, антрополог и этолог. Доктор исторических наук (1994), профессор Центра социальной антропологии РГГУ (1998), профессор кафедры этнологии исторического факультета МГУ, заведующая сектором кросскультурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии РАН.

Родилась 27 июня 1959 года в Черкассах. В 1982 году окончила биологический факультет МГУ по кафедре физической антропологии. С 1982 по 1984 год училась в аспирантуре Института этнологии и антропологии РАН. В 1985 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Этологические механизмы некоторых форм группового поведения приматов как предпосылка антропосоциогенеза», с того же года работает в Институте этнологии и антропологии РАН. В 1994 году защитила докторскую диссертацию на тему «Универсальные принципы организации социальных систем у приматов, включая человека». С 1995 года – ведущий научный сотрудник ИАЭ РАН, с 2002 по 2008 год – заведующая Центром эволюционной антропологии ИЭА РАН, с 2008 года – заведующая сектором кросскультурной психологии и этологии человека. С 1997 года работает в РГГУ, с 1998 года – профессор Центра социальной антропологии РГГУ.

Является членом многочисленных научных организаций, таких как Международное общество этологии человека, Международное общество исследователей агрессии, Общество эволюции человека и его поведения, европейская антропологическая ассоциация, Американское общество физической антропологии, Международное приматологическое общество.

Автор более 300 научных публикаций. В сферу научных интересов входят универсальные модели социального поведения у приматов и человека; факторы развития и поддержания социальных связей на внутригрупповом и межгрупповом уровне; невербальная коммуникация и пространственное поведение человека: взаимодействие биологии и культуры; агрессия и пост-конфликтные взаимодействия; эволюционные основы половых и гендерных различий в выборе полового партнера у человека в традиционных и индустриальных обществах; распределение ресурсов и брачных партнеров у охотников-собирателей, скотоводов и земледельцев (Северная Танзания, район оз. Эйяси); социально-психологическая адаптация человека в новой культурной среде.

Сочинения:

Агрессия и мирное сосуществование: универсальные механизмы контроля социальной напряжённости у человека. М.: Научный мир, 2006. 275 с. (В соавторстве.)

Бутовская М. Л. Антропология пола. М.: Из-во "Век 2", 2013.

Бутовская М. Л., Дерягина М. А. Систематика и поведение приматов. М.: Энциклопедия российских деревень, 2004. 272 с.

Тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции. Фрязино: Век-2, 2004. 367 с.

У истоков человеческого общества / РАН. Институт этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая. М.: Наука, 1993. 255 с. (В соавторстве с Л.А. Файнбергом.)

Этология приматов. М.: Изд-во МГУ, 1992. 190 с. (В соавторстве с М.А. Дерягиной.)

Язык тела. Природа и культура (эволюционные и кросс-культурные основы невербальной коммуникации человека). М.: Научный мир, 2004. 437 с.