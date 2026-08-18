БУРЛИН ПЁТР ГАВРИЛОВИЧ

Бу́рлин Петр Гаврилович (30.07.1879–10.02.1954) – из казаков ст. Сакмарской 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Общее образование домашнее, военное – Оренбургское казачье юнкерское училище по 1 р. (1901) и Николаевскую академию Генерального штаба по 1 р. (1914). На службе с 01.01.1898. Подхор. (с 01.09.1901). Хор. (с 06.04.1903 со ст. с 01.09.1901). Сотн. (с 27.12.1905 со ст. с 01.09.1905). Подъес. (с 05.10.1909 со ст. с 01.09.1909). ГШ кап. (с 23.05.1914 со ст. с 01.09.1911). Ес. (с 1915). Подполк. (с 05.10.1916). Полк. (с 06.12.1916 со ст. с 05.10.1916). Ген.-майор (с 20.08.1918). Служба: Во 2 Оренбургском казачьем полку (с 01.09.1901). Командирован в ЗабКВ (01.1904). В составе 2 Читинского полка ЗабКВ уч. в русско-японской войне. В 5 Оренбургском казачьем полку (на 1910). В Николаевской академии Генерального штаба (1911–1914). Прикомандирован к штабу Иркутского военного округа для испытания (22.05.1914). Во время 1МВ ст. адъютант штаба 12 Сиб. стрелковой дивизии с вр.и.д. нач. штаба дивизии (29.07–02.09.1914) и вр.и.д. нач. штаба VI Сиб. армейского корпуса (02.09–03.10.1914). Обер-оф. для поручений при штабе XXIV АК (22.11.1914–20.08.1915). Ст. адъютант штаба 49 пд (20.08.1915–31.03.1916). Пом. ст. адъютанта развед. отделения отдела ген.-квартирмейстера штаба 3 армии (31.03–10.12.1916). Штаб-оф. для поручений отдела ген.-квартирмейстера штаба 3 армии (10–20.12.1916). Ст. адъютант отдела ген.-квартирмейстера штаба 3 А (20.12.1916–25.11.1917). По некоторым данным, командир 17 Оренбургского казачьего полка, уч. борьбы с большевиками в Ташкенте (1917), получил штыковую рану в область поясницы (01.11.1917). Сост. в распор. нач. штаба армий Зап. фронта (с 25.11.1917). Ген.-квартирмейстер штаба Оренбургского военного округа (с 11.12.1917). Уч. свержения советской власти во Владивостоке, где возглавлял тайную оф. организацию. Назн. ген.-квартирмейстером штаба военно-сухопутных сил Приморской области и одновременно вр.и.д. нач. штаба командующего и нач. этапно-хоз. отдела (с 10.07.1918). Назн. зам. председ. воен. совещания при штабе командующего (с 02.08.1918). Нач. гарнизона войск, расположенных на станции Ханьдаохэцзы (с 24.09.1918). В армии адм. А.В. Колчака в распор. нач. штаба ВГК. Допущен к и.д. пом. нач. штаба ВГК (с 28.01.1919). Весной 1919 вр.и.д. нач. штаба ВГК. Назн. пом. нач. штаба ВГК с правами зам. нач. штаба ВГК (Указ Верховного правителя 23.05.1919). Второй пом. нач. штаба ВГК (с 12.08.1919). И.д. 1 ген.‑квартирмейстера штаба Вост. фронта (с 01.10.1919). Уч. Сиб. Ледяного похода. Эвакуировался в Ханькоу (часть г. Ухань с 1956, Китай). Пом. уполномоченного великого князя на Д. Востоке. Советник при Генерального штаба кит. армии (с 1930) в Нанкине и проф. кит. воен. академии (с 1932). Глава отделения Братства Русской Правды в Шанхае. Жил на о. Тайвань (с 1948). Последние годы жизни провел в Австралии. Умер в Сиднее от рака горла. Награды: бухарский орден серебр. звезды 1-й ст. (13.04.1910) и золотая медаль Эмира бухарского, Св. Анны 2-й ст. за отл. успехи в науках в Николаевской академии Генерального штаба (08.05.1914 – Оренб. газета. 1914. 12.06), Св. Стан. 3-й ст. м. и б. (1904), Св. Анны 4-й ст. с надп. «За храбрость» (26.09.1904), Св. Анны 3-й ст. м. и б. (1905), Св. Стан. 2-й ст. м. (1905), Св. Анны 2-й ст. (за отл. успехи в науках, 08.05.1914), Георгиевское оружие за храбрость в бою 22.10.1914 «за то, что 22-го Октября 1914 года у с. Старо-Място, будучи старшим адъютантом штаба 12-й Сибирской стрелковой дивизии, исполняя должность начальника штаба отряда и принимая деятельное участие в руководстве боем и в самом бою, подвергая жизнь опасности, своей самоотверженной деятельностью способствовал успеху действий отряда» (Высочайший приказ 22.04.1915), м. к Св. Анны 2-й ст. (1915), Св. Вл. 4-й ст. м. и б. (1915), Св. Вл. 3-й ст. м. (1916), Г4 «за то, что, будучи в чине капитана старшим адъютантом штаба 49­й пехотной дивизии и исполняя обязанности начальника штаба 1­й бригады названной дивизии, в боях 4­го и 5­го Октября 1915 года в районе д. д. Сабещицы и Бельской Воли, произведя ряд разведок расположения противника под действительным ружейным и артиллерийским огнем с личной для него опасностью, составил план наступления бригады, результатом которого было поражение противника и захват в плен 18 офицеров и 625 нижних чинов, сам принял деятельное участие, находясь все время под действительным ружейным огнем в бою, и, по утверждению командира бригады, был главным его сотрудником в проведении всей операции» (Приказ армии и флоту 04.03.1917). Женат на дочери статского советника Лидии Васильевне Маржецкой, 4 детей. Некр.: Часовой (Париж). 1954. № 344.