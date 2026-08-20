БУНИНА АННА ПЕТРОВНА

Поэтесса и переводчица.

Становление

Происходила из старого дворянского рода. Из него же вышли такие литераторы, как Василий Жуковский и Иван Бунин. Отец Анны Петр Максимилианович был военным. Мать – Анна Ивановна Лодыгина. У девочки было три брата (Василий, Петр и Иван) и две сестры (Варвара и Мария). Мать будущей поэтессы скончалась, когда та была маленькой. После этого девочка стала жить у своей тетки. Образование, которое получила Анна, было очень простым. Она обучалась русской грамоте и самым началам арифметики, основное время уходило на занятия рукоделием: вышивку и плетение кружев. До 28 лет девушка жила в провинции. Однако в начале нового века ситуация изменилась. Скончался отец Буниной, оставив ей капитал на 600 рублей в год. Тогда же Анна поехала в столицу увидеться с братом Иваном, который служил во флоте. Столичные впечатления и внутренние устремление девушки помешали ей вернуться в Урусово. Она решила остаться в Петербурге. Сняв квартиру, она, жаждавшая знаний, все время и внимание стала отдавать самообразованию. Она изучала европейские языки, в частности, французский, немецкий и английский, штудировала математику и физику, а также с восторгом постигала русскую словесность.

Творчество

С середины 1800-х годов началась активная литературная деятельность Буниной (первые стихи она написала еще в Урусово), в чем молодую женщину поддерживали ее сестра Мария и братья. Так, Иван ввел сестру в столичные литературные круги, что дало свои плоды. В 1806 году она опубликовала одно из своих стихотворений, а через три года свет увидел ее дебютный сборник «Неопытная муза». Он был очень хорошо встречен читателями и критиками, признававшими большой талант Анны Петровны. Сама императрица Елизавета Алексеевна отметила сборник и назначила Буниной пенсию в размере 400 рублей в год. В то же время поэтесса публиковала свои переводы с французского: «Правила поэзии» Шарля Баттё, «Поэтическое искусство» Николя Буало.

В 1810 году прославившаяся поэтесса выпустила следующий поэтический сборник «О счастии», в 1811-м последовали посвященные брату Петру прозаические «Сельские вечера», а также «Спасение Фив». Название последнего иллюстрирует любовь и заимствования Буниной из поэзии античности, за что она даже получила прозвище «Русской Сапфо». В целом поэтический язык Анны Петровны был довольно архаичным и тяжеловесным (за что над ней порой иронизировали А.С. Пушкин и «арзамасцы» ), однако она писала как философские стихи, стихи-гимны, так и камерную лирику, отличавшуюся легкостью, искренностью и шутливостью.

Ее творчество высоко оценивали такие маститые литераторы, как Гавриил Державин , Иван Дмитриев, Николай Карамзин , Иван Крылов . Благодаря последнему Анна Петровна в 1811 году вступила в «Беседу любителей русского слова». В 1814 году она создала для государя гимн «Песнь Александру Великому, победителю Наполеона и восстановителю царств». В 1817 году свет увидел ее новый перевод – на этот раз драмы графини де Жанлис «Агарь в пустыне».

Болезнь

В самом расцвете своего творчества и славы Анна Петровна серьезно заболела в результате проявившегося рака, доставлявшего ей мучения все последующие годы. Сам Александр I следил за ее состоянием. После лечения в России Бунину в 1817 году повезли к врачам в Англию. Там она прожила до 1819 года. Будучи в Англии, поэтесса написала письмо Вальтеру Скотту, в котором восторгалась его поэмой «Мармион». Это письмо сохранилось, в отличие от ее писем этого периода в Россию. Современники отмечали их литературную тонкость и сентиментализм.

Возвратившись на родину, Анна Петровна стала писать меньше. В 1819-1821 годах при поддержке РАН публиковалось трехтомное собрание ее стихотворений. Сама поэтесса получила пожизненную пенсию от государства. Последние годы жизни она обитала в первопрестольной и рязанской деревне Денисовка. Болезнь изводила женщину все больше и больше, любая поза теперь была для мучительной, исключение составляло положение сидя на коленях. Финальный период жизни Анны Петровны нашел отражение в ее стихотворениях «К ближним». Тогда же поэтесса все более обращалась к Библии.

Анна Бунина, ставшая первой поэтессой своего времени и вдохновившая многих последующих авторов, в том числе и женщин, скончалась в конце 1829 года в Денисовке в возрасте 55 лет. Погребена на кладбище села Урусово.