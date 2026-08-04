БУЛГАРИН ФАДДЕЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ

Российский писатель, издатель, журналист польского происхождения. Действительный статский советник (1857).

Биография и карьера

Из семьи польского шляхтича. После незаконного захвата имения из-за долгов вместе с матерью переехал в Санкт-Петербург. Учился в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе (1798-1806), выпущен корнетом в уланский полк. Участвовал в войне с Наполеоном (1806-1807), в т.ч. в битве под Фридландом (награждён орденом св. Анны III степени), в 1808 г. – в русско-шведской войне. В 1809 г. за сатиру на шефа полка великого князя Константина Павловича посажен под арест, затем переведён в Кронштадтский гарнизонный полк, в 1810 г. – в Ямбургский драгунский. В 1811 г. уволен из армии. В том же году перебрался в Варшаву, затем в Париж, где вступил в Польский легион французской армии. В 1811 г. воевал в Испании, в 1812 г. участвовал в походе Наполеона I на Россию (награждён орденом Почётного легиона). В 1814 г. взят в плен, после войны вернулся в Варшаву, затем в Вильно. Здесь сблизился с т.н. Товариществом шубравцев (1817-1822), куда входили либерально настроенные польские литераторы.

С 1819 г. в Санкт-Петербурге. Знакомится с Н.М. Карамзиным, Н.И. Гречем, К.Ф. Рылеевым, А.С. Грибоедовым, В.К. Кюхельбекером. На польском языке писал стихи, очерки, воспоминания в газете «Русский инвалид» (1819-1820), с 1820 г. писал и на русском языке. В 1-й половине 1820-х публикует статьи по истории и культуре Польши, переводит польских авторов. В 1822-1829 гг. издаёт журнал «Северный архив» (с 1825 г. – с Н.И. Гречем) и приложение к нему «Литературные листки» (1823-1824), участвует в издании декабристского альманаха «Полярная звезда» (1823-1825), издаёт первый российский театральный альманах «Русская талия» (1825). Уже в это время Булгарин зарекомендовал себя как предприимчивый издатель. В 1825-1839 гг. являлся соредактором и соиздателем Н.И. Греча в журнале «Сын Отечества». С 1825 г. издавал литературную и политическую газету «Северная пчела», имевшую большой коммерческий успех. Газета имела исключительное право публиковать политические новости. Булгарин активно публиковал новости, слухи, сообщения рекламного характера, стал одним из крупнейших фельетонистов своего времени. В 1820-1830-е гг. тираж «Северной пчелы» достигал 10 тыс. экземпляров.

После восстания декабристов 1825 г. Булгарин переходит на охранительные позиции. Чтобы отмежеваться от своих прежних связей (дружба с К.Ф. Рылеевым и т.д.) и доказать свою преданность самодержавию, он с 1826 г. стал активно сотрудничать с III отделением. Писал многочисленные записки по вопросам литературы, народного воспитания и т.д., нередко имевшие форму доноса. Использовал связи с политической полицией в том числе для борьбы с конкурирующими изданиями. В 1826 г. при поддержке III отделения получил должность в Министерстве народного просвещения, в 1844 г. также при его поддержке – должность члена-корреспондента специальной комиссии коннозаводства (уволен со службы в 1857 г.).

Особенности профессиональной деятельности

Булгарин являлся одним из первых российских профессиональных литераторов. Ориентировался на максимально широкий круг читателей, став одним из ярких представителей массовой литературы этого времени. Выступал в различных жанрах, от военных рассказов и исторических повестей до философских сказок и аллегорий. Для произведений Булгарина характерны увлекательный сюжет, лёгкий живой язык, элемент морализаторства. Среди наиболее известных: «плутовской» роман «Иван Выжигин» (СПб., 1829), нравоописательный роман «Пётр Иванович Выжигин» (СПб., 1831), исторические романы «Димитрий Самозванец» (СПб., 1830) и «Мазепа» (СПб., 1833-1834), мемуарная литература («Воспоминания о незабвенном А.С. Грибоедове» // Сын Отечества и Северный Архив. 1830. № 1; Воспоминания. Ч. 1-6. СПб., 1846-1849). В то же время Булгарин не брезговал приписыванием себе чужих сочинений, в т.ч. целиком приписал себе авторство книги Н.А. Иванова «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях» (СПб., 1837), упомянув об Иванове лишь как о «сотруднике по статистической части».

Острая конкурентная борьба, идейные расхождения и моральная нечистоплотность делали Булгарина постоянным участником публицистической полемики, в т.ч. с Н.А. Полевым, А.Ф. Войейковым, А.С. Пушкиным и литераторами его круга (А.А. Дельвиг, П.А. Вяземский и др.). Литераторы пушкинского круга обвиняли Булгарина в потворстве вкусам малообразованной публики, мошенничестве, доносительстве. Многочисленные эпиграммы, в которых Булгарин прямо обвинялся в сотрудничестве с III отделением, надолго сделали его имя символом литературной и журналистской сервильности. В 1840-е гг. Булгарин полемизировал с писателями-реалистами, критиковал творчество Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева и др., писал доносы на журнал «Отечественные записки» (записка «Социализм, коммунизм и пантеизм в России в последнее 25-летие», 1846). К началу 1850-х гг. Булгарин оказался в идейной изоляции, рассорившись даже с Н.И. Гречем.