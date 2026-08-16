БУЛГАКОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ

Из дворян Курской губернии. Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. 10.8.1872 поступил в 2-е военное Константиновское училище. 1.9.1872 переведен в Михайловское артиллерийское училище. 4.8.1875 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в 11-ю артиллерийскую бригаду. 9.12.1876 произведен в поручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 18.12.1878 произведен в штабс-капитаны. 11.10.1879 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. 27.8.1882 окончил академию по 1-му разряду и переведен в 3-ю Гвардейскую и Гренадерскую артиллерийскую бригаду с прикомандированием к лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригаде. 6.8.1883 переведен в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду. 5.10.1883 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 1.10.1884 отчислен из академии по домашнем обстоятельствам. 1.4.1890 произведен в капитаны. 2.3.1895 назначен командующим 2-й батареей лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. 2.4.1895 произведен в полковники с утверждением командиром. 13.10.1898 назначен командиром 2-го дивизиона лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. 11.11.1902 назначен командующим 2-й резервной артиллерийской бригадой. 6.4.1903 произведен в генерал-майоры с утверждением командиром бригады. 15.7.1907 произведен в генерал-лейтенанты с назначением и. д. начальника артиллерии 14-го армейского корпуса. 30.7.1907 утвержден в должности. 28.7.1910 назначен инспектором артиллерии 14-го армейского корпуса. 12.10.1911 назначен начальником 25-й пехотной дивизии. Участник Первой мировой войны. 6.12.1914 произведен в генералы от артиллерии за отличие по службе с назначением командиром 20-го армейского корпуса. В Августовском сражении в январе–феврале 1915 неудачно командовал корпусом и попал вместе с его войсками в окружение. До конца не оставлял попыток прорыва из окружения. 8.2.1915 захвачен в плен германскими войсками у фольварка Млынек. 12.3.1915 отчислен от занимаемой должности за нахождением в плену. Содержался в лагере Бург в Германии. 12.4.1918 уволен от службы. 3.8.1918 вернулся в Россию. 6.9.1918 выехал в г. Бельцы. Проживал в Бессарабии (Румыния). В 1940 г. при присоединении Бессарабии к СССР арестован органами НКВД. Вскоре после ареста умер в тюрьме.

Был женат и имел трех дочерей и сына.