БУЛГАКОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

Дипломат и сенатор, почт-директор Москвы. Знаменитый бытописатель своей эпохи.

Ранние годы. Служебная карьера

Отец – дипломат эпохи правления Екатерины II Яков Иванович Булгаков. Мать – француженка Екатерина Эмбер, не состояла в браке с отцом Александра. Последний имел двух младших братьев Константина и Николая. Родился в Константинополе, где Яков Иванович был посланником.

Отец по-настоящему любил своих сыновей и дал им замечательное образование. Так, Александр учился в знаменитой петербургской Петришуле. В 8 лет он был записан в Преображенский полк в чине сержанта, а в 15 лет уже числился на службе в иностранной коллегии. В первой половине 1800-х годов Булгаков был секретарем русского посла Дмитрия Татищева при дворе неаполитанского короля Фердинанда IV. С того времени молодой человек являлся большим ценителем итальянской культуры и искусства. Он обожал итальянскую литературу и оперу, даже сам пробовал исполнять оперные партии. После Италии Булгаков был сотрудником архива коллегии иностранных дел в Москве. В 1812 году, после начала войны с французами , получил должность чиновника для особых поручений при военном губернаторе Москвы Федоре Ростопчине. С начальником у Александра Яковлевича сложились очень доверительные отношения. Он служил и у сменившего Ростопчина графа Александра Тормасова . Булгаков пережил все тяготы, обрушившиеся на Москву при Наполеоне. Одним из первых он возвратился в разрушенный город и уже в 1813 году напечатал очерк о Москве того периода.

Через шесть лет Александр Яковлевич удостоился чина действительного статского советника, а в середине 1820-х принял титул камергера. С начала 1830-х он возглавлял почтамт Москвы, развитием которого до него занимался его брат Константин. Эту службу он нес в течение 24 лет. Почт-директор не только руководил своим ведомством, но и перлюстрировал и передавал вышестоящему начальству письма многих известных деятелей, в частности, Пушкина и Жуковского , чем приводил тех в негодование. Однако верно служившего Булгакова Николай I отмечал. Вскоре после смерти последнего в 1855 году Александр Яковлевич лишился своего поста и был перемещен в Сенат, что сам воспринимал тяжело.

Чиновник и светский щеголь, он был известным любителем женского пола и часто заводил романы со светскими дамами. Однако в 1809 году он обвенчался с княжной Натальей Васильевной Хованской. У пары родилось двенадцать детей, однако восемь из них умерли в ранние годы. Сыновья Константин и Павел и дочери Екатерина и Ольга (была фавориткой Николая I) дожили до взрослых лет.

Александр Булгаков скончался в 1863 году в возрасте 81 года в Дрездене, где был в гостях у сына Павла, служившего в русском посольстве. Погребен на кладбище дрезденской Троицкой церкви.

Бытописатель

Александр Яковлевич оставил после себя обширнейшее эпистолярное наследие. Он приятельствовал и переписывался со многими выдающими политическими и культурными деятелями своей эпохи. Например, с новороссийским губернатором Михаилом Воронцовым , министром внутренних дел графом Арсением Закревским , московским генерал-губернатором Федором Ростопчиным, министром императорского двора князем Петром Волконским , дипломатом и министром иностранных дел графом Иоанном Каподистрией и др. Он был близок с членами карамзинского «Арзамаса», среди который были Василий Жуковский, Александр Пушкин, Александр Тургенев , Петр Вяземский и др. Булгаков был любителем светских сплетен и новостей, которыми всегда делился и которые собирал в своих письмах. Он был практически светским хроникером, запечатлевший в своей переписке быт и нравы современного ему общества. Последняя публиковалась уже в XIX веке. Также Александр Яковлевич был автором различных записок и воспоминаний, в том числе и времени наполеоновских войн. Они являются ценным историческим источником. Проявил Булгаков себя и как исследователь, одним из первых изучая историю отечественной журналистики по материалам Московского главного архива, в котором служил.