БУКВАРЬ
БУКВАРЬ - учебник для первоначального обучения грамоте.
Возник как пособие для обучения русскому и церковнославянскому языку; позднее разработан для языков народов СССР и других.
Впервые слово «Букварь» появилось в названии учебника для обучения грамоте («Букварь языка славенска, писаний чтения учитися хотящим в полезное руковожение», Евье, 1618). Основные структурные звенья букваря - буквы, буквосочетания, слоги, цифры, грамматические сведения, текстовые и иллюстративные материалы, схемы, таблицы, а также обращения к детям и наставления, формирующие у учеников нормы поведения и взаимоотношений между старшими и младшими.
Первопечатные буквари церковнославянского языка появились у южных славян, это были глаголические буквари церковнославянского языка в хорватской редакции, предназначенные для католиков. Первый такой букварь был издан в 1527 году в Венеции. В отличие от других первопечатных букварей, в которых иллюстрации практически не встречаются, венецианский букварь украшен 35 гравюрами. В России предшественниками букваря были азбучные таблички, берестяные грамоты, учебные азбуковники.
Первым печатным букварем на церковнославянском языке в русской редакции стала «Азбука» Ивана Фёдорова, напечатанная в 1574 году во Львове. Построенная на основе буквослагательного способа обучения грамоте азбука включала обработанные автором тексты из Библии (для чтения), адаптированный азбучный акростих, тексты молитв, отрывки из притчей - для закрепления навыков чтения и письма, а также советы по воспитанию. Расположение алфавита - в прямом и обратном порядке, вразбивку, по вертикали - позволяло развивать моторную и зрительную память учащихся. Идеи Ивана Фёдорова легли в основу «Азбуки» Л. Зизания (Вильно, 1596). В ней обращалось внимание на звуковой состав слова - фонетику, содержался толковый словарь «Лексика…», приводились начальные сведения по географии, истории.
Первым букварем, изданным в Москве, был «Букварь» В.Ф. Бурцова (Протопопова) (1634), который включал материал для обучения цифрам и числительным, уделял большое внимание синтаксису, пунктуации, грамматическим сведениям. В букваре Симеона Полоцкого (1679), стремившегося объединить обучение грамоте с привитием учащимся почитания к христианскому учению, морали, говорилось о пользе просвещения.
В конце XVII века созданы первые в России иллюстрированные буквари Кариона Истомина. Так называемый малый букварь («Букварь в лицах», написаный в 1692 году, изданный в 1694 году), оформленный гравёром Л. Буниным, опирался на идею наглядности обучения. Вместо традиционных церковных текстов он содержал «стихи нравоучительны» о пользе знания, учения и труда. Иллюстрации (400) и тексты несли познавательную нагрузку, занимательность изложения облегчала восприятие, осмысление и запоминание учебного материала. Букварь содержал «Слово читателю», в котором приведены сведения о книге, её назначении и своеобразии, рекомендации по её использованию. Букварь впервые был адресован не только мальчикам, но и девочкам.
В 1701 году в Москве вышел букварь Фёдора Поликарпова-Орлова - один из последних, знакомивших учащихся с основами старославянского языка. В нём впервые введено сопоставительное изложение учебного материала на славянском, греческом и латинском языках. Новым было и включение в букварь трёхъязычного славяно-греко-латинского тематического словаря, в котором систематизирована специально отобранная лексика (слова, дающие сведения о земле и людях, их занятиях и потребностях).
Буквари второй половины XVII века содержали поговорки и пословицы, изречения философов, образцы деловой переписки. В 1720 году вышел букварь Феофана Прокоповича, напечатанный кириллицей (до 1724 года выдержал 12 изданий).
Гражданский шрифт впервые использован в «Азбуке», входившей составной частью в «Юности честное зерцало» (1717). «Азбука» А.А. Барсова (1768) содержала, кроме молитв и заповедей, общеобразовательные сведения о временах года, странах света, государствах и их столицах, наставления. Азбуки и буквари XVII-XVIII веков составлялись главным образом на основе буквослагательного метода обучения грамоте - только после формирования навыков чтения учащиеся переходили к письму.
В XIX веке значительно изменилось искусство детской книги. Появились дорогие, красочно оформленные буквари: «Подарок детям в память 1812 года» (1814), «Подарок детям или новая Российская Азбука…» (1815). Поиски рациональных приёмов обучения отражены в «Азбуке» М. Гута (1820), в первой части которой автор давал методические рекомендации, во второй - тексты для упражнений. Материал излагался поурочно, предусматривалось его повторение и закрепление. Появились буквари, составленные по слоговому способу обучения («Великолепная русская азбука. Подарок для добрых детей», 1844; «Азбука» А.М. Дараган, 1845); звуковому аналитическому способу («Русская азбука» В.А. Золотова, 1860; «Азбука для крестьянских детей» Ф.Д. Студитского, 1860) и др.
Важнейшее направление в развитии русской букваристики второй половины XIX века связано с именем К.Д. Ушинского. Его учебник «Родное слово» (1864; выдержал 147 изданий) имел целью «…упражнять все способности дитяти вместе с ученьем грамоте, развивать, укреплять, давать полезный навык, возбуждать самостоятельность и, как бы мимоходом, достигать обучения чтению и письму». Отличительная особенность книги - введение материала для развития речи ребёнка. Впервые систематизированы и объединены материалы для чтения; соответственно темам приведены доступные детям рассказы познавательного содержания. Предусмотрены подготовительные упражнения (рисунки, элементы букв, буквы, их соединения), написание слов и предложений и т.д.
Такая структура варьировалась и в последующих букварях («Азбука и уроки чтения и письма» Н.Ф. Бунакова, 1871; «Русская азбука для детей…» В.И. Водовозова, 1873; «Букварь для совместного обучения чтению и письму…» Д. и Е. Тихомировых, 1873, выдержал 161 издание). В 1872 году вышла «Азбука» Л.Н. Толстого, составленная по слуховому способу (заучив буквы, школьники переходили к чтению слогов), но, по словам автора, пригодная для любого способа обучения грамоте. Наиболее ценное в книге - рассказы и сказки, сочинённые Толстым, изложенные им басни Эзопа, а также пословицы, поговорки и загадки, тщательно отобранные из русского фольклора.
В период ликвидации неграмотности (1920-1930-е годы) издавались буквари разных типов: для городских и сельских школ, для подростков и взрослых, для различных курсов и кружков.
Многие авторы букварей, издававшихся после 1920 года, комбинировали различные методы обучения грамоте: аналитико-синтетический (буквари Н.М. Головина, 1937, и А.В. Янковской, 1938, и др.), фонематический (практическое усвоение детьми звуков русской речи; букварь С.П. Редозубова, 1945; букварь, составленный авторским коллективом АПН РСФСР, 1953, и др.). В экспериментальном букваре Д.Б. Эльконина (1961; ч. 1-2, 1969-1972) введению букв предшествовал период звукового анализа.
В 1981 году вышел букварь (с 1982 года до середины 1990-х годов стабильный) В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, А.Ф. Шанько. Впервые букварь был издан в составе учебно-методического комплекта, включавшего также «Прописи», дидактические материалы, методическое руководство для учителя.
Первым коммуникативно-ориентированным учебником по обучению грамоте стала «АБВГДейка: Азбука первоклассника» Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой (1995). Его содержание опирается на последние достижения в области лингвистики и психологии общения.
К концу 1990-х годов и в начале XXI века в России появились буквари и азбуки с различным целевым назначением: для подготовки детей к школе, для коррекционных образовательных учреждений. На основе «Азбуки» Л.Н. Толстого, «Родной речи» К.Д. Ушинского и букваря Д. и Е. Тихомировых издан «Букварь» под редакцией В. Бутромеева (1997). В 1997 году Спасо-Преображенским Валаамским монастырём выпущен «Православный букварь» Н.В. Давыдовой. Стали издаваться региональные буквари: «Московский» и «Земский» буквари В.Г. Горецкого (1995).
Буквари на языках народов России
В 1803 году император Александр I по представлению Святейшего Синода издал указ о переводе церковных молитв, Символа веры, сокращённого катехизиса на татарский, чувашский, мордовский, черемисский, вотяцкий и карельский языки. В первый букварь на чувашском языке вошёл «Краткий катехизис…», изданный в 1803 году в Казанской духовной академии. Его автором был Е. Рожанский - иерей Нижегородской епархии. Были изданы буквари: на основе арабской графики - адыгейский У. Берсея (1855) и карачаевский И. Акбаева (1916); на основе русского алфавита - кабардинский букварь К. Ажатукина (1865), букварь, составленный Л.Г. Лопатинским (1891), и «Абазинская азбука» У. Микерова и другие.
Переводческая комиссия в Казани под руководством Н.И. Ильминского издала татарский букварь (1862; третье издание, 1867); с 1890-х годах издавался букварь (на русском языке церковным и гражданским шрифтом) для нерусских народов Поволжья: на марийском языке (1867; составитель И. Кедров), на его луговском наречии (1870; составитель Г. Яковлев), для горных черемисов И. Удюрминского (1892) и др.; для миссионерских школ, работавших на Крайнем Севере: для самоедов, лопарей, якутов (все в 1895 году), остяков (1898), ненцев (1890) и др. С переходом народов Российской Федерации на национальную письменность (1930-е годы) букварь стал издаваться на родном языке.
Буквари и аналогичные им пособия для обучения грамоте (разрезные азбуки, карточки, карточки для развития речи и прочие), изданные централизованно или самостоятельно изготовленные учителями, используются в большинстве стран мира. Их объединяет наличие основных структурных звеньев - букв, слогов, словосочетаний, схем и подкрепляющих их иллюстраций. Многообразие букварей зависит от внутреннего строя языка, метода обучения грамоте (буквослагательный, слуховой, звуковой, аналитико-синтетический и др.), культуры народа, полиграфических возможностей.
Иллюстрации:
«Букварь». Москва. 1984. Обложка. Архив БРЭ.
«Азбука» Ивана Фёдорова. Острог. 1578. Заставка и инициал. Архив БРЭ.