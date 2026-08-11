БУКВАРЬ

БУКВАРЬ - учебник для первоначального обучения грамоте.

Воз­ник как по­со­бие для об­уче­ния русскому и цер­ков­но­славянскому язы­ку; позд­нее раз­ра­бо­тан для язы­ков на­ро­дов СССР и других.

Впер­вые сло­во «Букварь» поя­ви­лось в названии учеб­ни­ка для обу­че­ния гра­мо­те («Бу­к­варь язы­ка сла­вен­ска, пи­са­ний чте­ния учи­ти­ся хо­тя­щим в по­лез­ное ру­ко­во­же­ние», Евье, 1618). Основные струк­тур­ные зве­нья букваря - бу­к­вы, бу­к­во­со­че­та­ния, сло­ги, циф­ры, грам­ма­тические све­де­ния, тек­сто­вые и ил­лю­ст­ра­тив­ные ма­те­риа­лы, схе­мы, таб­ли­цы, а так­же об­ра­ще­ния к де­тям и на­став­ле­ния, фор­ми­рую­щие у уче­ни­ков нор­мы по­ве­де­ния и взаи­мо­от­но­ше­ний ме­ж­ду стар­ши­ми и млад­ши­ми.

Пер­во­пе­чат­ные буквари цер­ков­но­славянского языка поя­ви­лись у южных сла­вян, это бы­ли гла­го­ли­че­ские бу­к­ва­ри цер­ков­но­славянского языка в хорватской ре­дак­ции, пред­на­зна­чен­ные для ка­то­ли­ков. Пер­вый та­кой букварь был из­дан в 1527 году в Ве­не­ции. В от­ли­чие от других пер­во­пе­чат­ных букварей, в ко­то­рых ил­лю­ст­ра­ции прак­ти­че­ски не встре­ча­ют­ся, ве­не­ци­ан­ский букварь ук­ра­шен 35 гра­вю­ра­ми. В Рос­сии пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми букваря бы­ли аз­буч­ные таб­лич­ки, бе­ре­стя­ные гра­мо­ты, учеб­ные аз­бу­ков­ни­ки.

Пер­вым пе­чат­ным букварем на цер­ков­но­славянском языке в русской ре­дак­ции ста­ла «Аз­бу­ка» Ива­на Фё­до­ро­ва, на­пе­ча­тан­ная в 1574 году во Льво­ве. По­стро­ен­ная на ос­но­ве бу­к­во­сла­га­тель­но­го спо­со­ба обу­че­ния гра­мо­те аз­бу­ка вклю­ча­ла об­ра­бо­тан­ные ав­то­ром тек­сты из Биб­лии (для чте­ния), адап­ти­ро­ван­ный аз­буч­ный ак­ро­стих, тек­сты мо­литв, от­рыв­ки из прит­чей - для за­кре­п­ле­ния на­вы­ков чте­ния и пись­ма, а так­же со­ве­ты по вос­пи­та­нию. Рас­по­ло­же­ние ал­фа­ви­та - в пря­мом и об­рат­ном по­ряд­ке, враз­бив­ку, по вер­ти­ка­ли - по­зво­ля­ло раз­ви­вать мо­тор­ную и зри­тель­ную па­мять уча­щих­ся. Идеи Ива­на Фё­до­ро­ва лег­ли в ос­но­ву «Аз­бу­ки» Л. Зи­за­ния (Виль­но, 1596). В ней об­ра­ща­лось вни­ма­ние на зву­ко­вой со­став сло­ва - фо­не­ти­ку, со­дер­жал­ся тол­ко­вый сло­варь «Лек­си­ка…», при­во­ди­лись на­чаль­ные све­де­ния по гео­гра­фии, ис­то­рии.

Пер­вым букварем, из­дан­ным в Мо­ск­ве, был «Бук­варь» В.Ф. Бур­цо­ва (Про­то­по­по­ва) (1634), ко­то­рый вклю­чал ма­те­ри­ал для обу­че­ния циф­рам и чис­ли­тель­ным, уде­лял боль­шое вни­ма­ние син­так­си­су, пунк­туа­ции, грам­ма­тическим све­де­ни­ям. В бук­ва­ре Си­ме­о­на По­лоц­ко­го (1679), стре­мив­ше­го­ся объ­е­ди­нить обу­че­ние гра­мо­те с при­ви­ти­ем уча­щим­ся по­чи­та­ния к хри­сти­ан­ско­му уче­нию, мо­ра­ли, го­во­ри­лось о поль­зе про­све­ще­ния.

В конце XVII века соз­да­ны пер­вые в Рос­сии ил­лю­ст­ри­ро­ван­ные буквари Ка­рио­на Ис­то­ми­на . Так называемый ма­лый букварь («Бу­к­варь в ли­цах», на­пи­саный в 1692 году, из­данный в 1694 году), оформ­лен­ный гра­вё­ром Л. Бу­ни­ным, опи­рал­ся на идею на­гляд­но­сти обу­че­ния. Вме­сто тра­диционных цер­ков­ных тек­стов он со­дер­жал «сти­хи нра­во­учи­тель­ны» о поль­зе зна­ния, уче­ния и тру­да. Ил­лю­ст­ра­ции (400) и тек­сты не­сли по­зна­вательную на­груз­ку, за­ни­ма­тель­ность из­ло­же­ния об­лег­ча­ла вос­при­ятие, ос­мыс­ле­ние и за­по­ми­на­ние учеб­но­го ма­те­риа­ла. Букварь со­дер­жал «Сло­во чи­та­те­лю», в ко­то­ром при­ве­де­ны све­де­ния о кни­ге, её на­зна­че­нии и свое­об­ра­зии, ре­ко­мен­да­ции по её ис­поль­зо­ва­нию. Букварь впер­вые был ад­ре­со­ван не толь­ко маль­чи­кам, но и де­воч­кам.

В 1701 году в Мо­ск­ве вы­шел букварь Фё­до­ра По­ли­кар­по­ва-Ор­ло­ва - один из по­след­них, зна­ко­мив­ших уча­щих­ся с ос­но­ва­ми ста­ро­славянского языка. В нём впер­вые вве­де­но со­пос­та­ви­тель­ное из­ло­же­ние учеб­но­го ма­те­риа­ла на славянском, греческом и латинском язы­ках. Но­вым бы­ло и вклю­че­ние в букварь трёхъ­я­зыч­но­го сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ско­го те­ма­тического сло­ва­ря, в ко­то­ром сис­те­ма­ти­зи­ро­ва­на спе­ци­аль­но ото­бран­ная лек­си­ка (сло­ва, даю­щие све­де­ния о зем­ле и лю­дях, их за­ня­ти­ях и по­треб­но­стях).

Бу­к­ва­ри второй половины XVII века со­дер­жа­ли по­го­вор­ки и по­сло­ви­цы, из­ре­че­ния фи­лосо­фов, об­раз­цы де­ло­вой пе­ре­пис­ки. В 1720 году вы­шел букварь Фео­фа­на Про­ко­по­ви­ча, на­пе­ча­тан­ный ки­рил­ли­цей (до 1724 года вы­дер­жал 12 из­да­ний).

Гра­ж­дан­ский шрифт впер­вые ис­поль­зо­ван в «Аз­бу­ке», вхо­див­шей со­став­ной ча­стью в «Юно­сти че­ст­ное зер­ца­ло» (1717). «Аз­бу­ка» А.А. Бар­со­ва (1768) со­дер­жа­ла, кро­ме мо­литв и за­по­ве­дей, об­ще­об­ра­зо­вательные све­де­ния о вре­ме­нах го­да, стра­нах све­та, го­су­дар­ст­вах и их сто­ли­цах, на­став­ле­ния. Аз­бу­ки и буквари XVII-XVIII веков со­став­ля­лись главным образом на ос­но­ве бу­к­во­сла­га­тель­но­го ме­то­да обу­че­ния гра­мо­те - толь­ко по­сле фор­ми­ро­ва­ния на­вы­ков чте­ния уча­щие­ся пе­ре­хо­ди­ли к пись­му.

В XIX веке зна­чи­тель­но из­ме­ни­лось ис­кус­ст­во дет­ской кни­ги. Поя­ви­лись до­ро­гие, кра­соч­но оформ­лен­ные буквари: «По­да­рок де­тям в па­мять 1812 года» (1814), «По­да­рок де­тям или но­вая Рос­сий­ская Аз­бу­ка…» (1815). По­ис­ки ра­цио­наль­ных приё­мов обу­че­ния от­ра­же­ны в «Аз­бу­ке» М. Гу­та (1820), в пер­вой час­ти ко­то­рой ав­тор да­вал ме­то­дические ре­ко­мен­да­ции, во вто­рой - тек­сты для уп­раж­не­ний. Ма­те­ри­ал из­ла­гал­ся по­уроч­но, пре­ду­смат­ри­ва­лось его по­вто­ре­ние и за­кре­п­ле­ние. Поя­ви­лись буквари, со­став­лен­ные по сло­го­во­му спо­со­бу обу­че­ния («Ве­ли­ко­леп­ная рус­ская аз­бу­ка. По­да­рок для до­б­рых де­тей», 1844; «Аз­бу­ка» А.М. Да­ра­ган, 1845); зву­ко­во­му ана­ли­тическому спо­со­бу («Рус­ская аз­бу­ка» В.А. Зо­ло­то­ва, 1860; «Аз­бу­ка для кре­сть­ян­ских де­тей» Ф.Д. Сту­дит­ско­го, 1860) и др.

Важ­ней­шее на­прав­ле­ние в раз­ви­тии русской бу­к­ва­ри­сти­ки второй половины XIX века свя­за­но с име­нем К.Д. Ушин­ско­го. Его учеб­ник «Род­ное сло­во» (1864; вы­дер­жал 147 из­да­ний) имел це­лью «…уп­раж­нять все спо­соб­но­сти ди­тя­ти вме­сте с учень­ем гра­мо­те, раз­ви­вать, ук­ре­п­лять, да­вать по­лез­ный на­вык, воз­бу­ж­дать са­мо­стоя­тель­ность и, как бы ми­мо­хо­дом, дос­ти­гать обу­че­ния чте­нию и пись­му». От­ли­чи­тель­ная осо­бен­ность кни­ги - вве­де­ние ма­те­риа­ла для раз­ви­тия ре­чи ре­бён­ка. Впер­вые сис­те­ма­ти­зи­ро­ва­ны и объ­е­ди­не­ны ма­те­риа­лы для чте­ния; со­от­вет­ст­вен­но те­мам при­ве­де­ны дос­туп­ные де­тям рас­ска­зы по­зна­вательного со­дер­жа­ния. Пре­ду­смот­ре­ны под­го­то­вительные уп­раж­не­ния (ри­сун­ки, эле­мен­ты букв, бу­к­вы, их со­еди­не­ния), на­пи­са­ние слов и пред­ло­же­ний и т.д.

Та­кая струк­ту­ра варь­и­ро­ва­лась и в по­сле­дую­щих букварях («Аз­бу­ка и уро­ки чте­ния и пись­ма» Н.Ф. Бу­на­кова, 1871; «Рус­ская аз­бу­ка для де­тей…» В.И. Во­до­во­зова, 1873; «Бу­к­варь для со­вме­ст­но­го обу­че­ния чте­нию и пись­му…» Д. и Е. Ти­хо­ми­ро­вых, 1873, вы­дер­жал 161 из­да­ние). В 1872 году вы­шла «Аз­бу­ка» Л.Н. Тол­сто­го, со­став­лен­ная по слу­хо­во­му спо­со­бу (за­учив бу­к­вы, школь­ни­ки пе­ре­хо­ди­ли к чте­нию сло­гов), но, по сло­вам ав­то­ра, при­год­ная для лю­бо­го спо­со­ба обу­че­ния гра­мо­те. Наи­бо­лее цен­ное в кни­ге - рас­ска­зы и сказ­ки, со­чи­нён­ные Тол­стым, из­ло­жен­ные им бас­ни Эзо­па, а так­же по­сло­ви­цы, по­го­вор­ки и за­гад­ки, тща­тель­но ото­бран­ные из русского фольк­ло­ра .

В пе­ри­од ли­к­ви­да­ции не­гра­мот­но­сти (1920-1930-е годы) из­да­ва­лись буквари раз­ных ти­пов: для городских и сель­ских школ, для под­ро­ст­ков и взрос­лых, для различных кур­сов и круж­ков.

Многие ав­то­ры букварей, из­да­вав­ших­ся по­сле 1920 года, ком­би­ни­ро­ва­ли различные ме­то­ды обу­че­ния гра­мо­те: ана­ли­ти­ко-син­те­ти­че­ский (бу­к­ва­ри Н.М. Го­ло­ви­на, 1937, и А.В. Ян­ков­ской, 1938, и др.), фо­не­ма­ти­че­ский (прак­тическое ус­вое­ние деть­ми зву­ков русской ре­чи; бу­к­варь С.П. Ре­до­зу­бо­ва, 1945; букварь, со­став­лен­ный ав­тор­ским кол­лек­ти­вом АПН РСФСР, 1953, и др.). В экс­пе­риментальном бу­к­ва­ре Д.Б. Эль­ко­ни­на (1961; ч. 1-2, 1969-1972) вве­де­нию букв пред­ше­ст­во­вал пе­ри­од зву­ко­во­го ана­ли­за.

В 1981 году вы­шел букварь (с 1982 года до середины 1990-х годов ста­биль­ный) В.Г. Го­рец­ко­го, В.А. Ки­рюш­ки­на, А.Ф. Шань­ко. Впер­вые букварь был из­дан в со­ста­ве учеб­но-ме­то­дического ком­плек­та, вклю­чав­ше­го так­же «Про­пи­си», ди­дак­тические ма­те­риа­лы, ме­то­дическое ру­ко­во­дство для учи­те­ля.

Пер­вым ком­му­ни­ка­тив­но-ори­ен­ти­ро­ван­ным учеб­ни­ком по обу­че­нию гра­мо­те ста­ла «АБВГДейка: Аз­бу­ка пер­во­класс­ни­ка» Л.Ф. Кли­ма­но­вой, С.Г. Ма­кее­вой (1995). Его со­дер­жа­ние опи­ра­ет­ся на по­след­ние дос­ти­же­ния в об­лас­ти лин­гвис­ти­ки и пси­хо­ло­гии об­ще­ния.

К концу 1990-х годов и в начале XXI века в Рос­сии поя­ви­лись буквари и аз­бу­ки с различным це­ле­вым на­зна­че­ни­ем: для под­го­тов­ки де­тей к шко­ле, для кор­рек­ци­он­ных об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ний. На ос­но­ве «Аз­бу­ки» Л.Н. Тол­сто­го, «Род­ной ре­чи» К.Д. Ушин­ско­го и бу­к­ва­ря Д. и Е. Ти­хо­ми­ро­вых из­дан «Бу­к­варь» под редакцией В. Бут­ро­мее­ва (1997). В 1997 году Спа­со-Пре­об­ра­жен­ским Ва­ла­ам­ским монастырём вы­пу­щен «Пра­во­слав­ный бу­к­варь» Н.В. Да­вы­до­вой. Ста­ли из­да­вать­ся ре­гио­наль­ные буквари: «Мо­с­ков­ский» и «Зем­ский» бук­ва­ри В.Г. Го­рец­ко­го (1995).

Бу­к­ва­ри на язы­ках на­ро­дов Рос­сии

В 1803 году император Алек­сандр I по пред­став­ле­нию Свя­тей­ше­го Си­но­да из­дал указ о пе­ре­во­де цер­ков­ных мо­литв, Сим­во­ла ве­ры, со­кра­щён­но­го ка­те­хи­зи­са на татарский, чу­вашский, мордовский, че­ре­мис­ский, во­тяц­кий и ка­рель­ский язы­ки. В пер­вый букварь на чу­вашском языке во­шёл «Крат­кий ка­те­хи­зис…», из­дан­ный в 1803 году в Ка­зан­ской ду­хов­ной ака­де­мии. Его ав­то­ром был Е. Ро­жан­ский - ие­рей Ни­же­го­род­ской епар­хии. Бы­ли из­да­ны буквари: на ос­но­ве арабской гра­фи­ки - ады­гей­ский У. Бер­сея (1855) и ка­ра­ча­ев­ский И. Ак­бае­ва (1916); на ос­но­ве русского ал­фа­ви­та - ка­бардинский бук­ва­рь К. Ажа­ту­ки­на (1865), букварь, со­став­лен­ный Л.Г. Ло­па­тин­ским (1891), и «Аба­зин­ская аз­бу­ка» У. Ми­ке­ро­ва и другие.

Пе­ре­во­дче­ская ко­мис­сия в Ка­за­ни под руководством Н.И. Иль­мин­ско­го из­да­ла та­тар­ский букварь (1862; третье издание, 1867); с 1890-х годах из­да­ва­лся букварь (на русском языке цер­ков­ным и гра­ж­дан­ским шриф­том) для не­рус­ских на­ро­дов По­вол­жья: на ма­рий­ском языке (1867; со­ста­ви­тель И. Кед­ров), на его лу­гов­ском на­ре­чии (1870; со­ста­ви­тель Г. Яков­лев), для гор­ных че­ре­ми­сов И. Удюр­мин­ско­го (1892) и др.; для мис­сио­нер­ских школ, ра­бо­тав­ших на Край­нем Се­ве­ре: для са­мо­едов, ло­па­рей, яку­тов (все в 1895 году), ос­тя­ков (1898), нен­цев (1890) и др. С пе­ре­хо­дом на­ро­дов Российской Фе­де­ра­ции на национальную пись­мен­ность (1930-е годы) букварь ста­л из­да­вать­ся на род­ном язы­ке.

Бук­ва­ри и ана­ло­гич­ные им по­со­бия для об­уче­ния гра­мо­те (раз­рез­ные аз­бу­ки, кар­точ­ки, кар­точ­ки для раз­ви­тия ре­чи и прочие), из­дан­ные цент­ра­ли­зо­ван­но или са­мо­стоя­тель­но из­го­тов­лен­ные учи­те­ля­ми, ис­поль­зу­ют­ся в боль­шин­ст­ве стран ми­ра. Их объ­еди­ня­ет на­ли­чие основных струк­тур­ных звень­ев - букв, сло­гов, сло­во­со­че­та­ний, схем и под­креп­ляю­щих их ил­лю­ст­ра­ций. Мно­го­об­ра­зие букварей за­ви­сит от внут­рен­не­го строя язы­ка, ме­то­да об­уче­ния гра­мо­те (бук­во­сла­га­тель­ный, слу­хо­вой, зву­ко­вой, ана­ли­ти­ко-син­те­ти­чес­кий и др.), куль­ту­ры на­ро­да, по­ли­гра­фических воз­мож­но­стей.

Иллюстрации:

«Бук­варь». Мос­ква. 1984. Об­лож­ка. Архив БРЭ.

«Аз­бу­ка» Ива­на Фё­до­ро­ва. Острог. 1578. За­став­ка и ини­ци­ал. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)