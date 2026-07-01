БУКРИНСКИЙ ПЛАЦДАРМ

Плацдарм в районе села Великий Букрин Мироновского района Киевской области Украинской ССР, место вспомогательного удара во время наступления на Киев .

Ход боевых действий

Передовые части Воронежского фронта (командующий — генерал армии Н. Ф. Ватутин ) вышли к Днепру в районе Великого Букрина 22 сентября 1943 года. Советское командование решило не дожидаться обустройства переправы и сходу приступить к форсированию реки силами 40-й (командующий — генерал-полковник К. С. Москаленко ) и 3-й гвардейской танковой (командующий — генерал-лейтенант танковых войск П. С. Рыбалко ) армий. Ночью того же выпал густой туман, что позволило передовым отрядам бесшумно переправиться на западный берег и захватить первые линии немецких траншей. Однако противник быстро опомнился от неожиданного удара и начал предпринимать контратаки, стремясь сбросить разведчиков, сапёров и автоматчиков. Понимая, что если оставаться на захваченной позиции, разгром неизбежен, командование приняло решение провести штурм высоты 244,5 со стороны близлежащего села Григоровка, где гитлеровцы не ожидали нападения.

23 сентября 1943 года началась переправа дополнительных сил. Понимая опасность для себя, гитлеровское командование бросило против немногочисленных сил защитников Букринского плацдарма части 8-й полевой армии — 5 танковых, 1 моторизованную и 4 пехотных дивизии. Многие объекты советской обороны неоднократно переходили из рук в руки. Пиком боевых действий стало 26 сентября 1943 года, когда противник после часовой артподготовки, при поддержке авиации и наземной боевой техники перешёл в наступление крупными силами. Советские подразделения на плацдарме понесли тяжелейшие потери, но сумели восстановить положение. В дальнейшем успех был закреплён — плацдарм к исходу сентября составлял 11 километров по фронту и до 6 километров вглубь, на него были перебазированы 27-я, 40-я и мотострелковые соединения 3-й гвардейской танковой армии.

Киевская наступательная операция

В начале октября 1943 года по приказу Ватутина с Букринского плацдарма два раза наносились удары на Киев, находившийся в 80 километрах к северо-западу. Однако противник ожидал их здесь, и к успеху они не привели. Ввиду этого командование фронта приняло решение скрытно перебазировать силы 3-й гвардейской танковой армии на Лютежский плацдарм, с которого и был нанесён основной удар на столицу Советской Украины. Букринский плацдарм остался местом вспомогательного удара, и 1 ноября 1943 года с него было начато третье наступление, сковавшее крупную группировку вражеских войск и способствовавшее освобождению Киева — важной военной и политической победе осени 1943 года.

Итоги боевых действий

Бои на Букринском плацдарме считаются исследователями наиболее кровопролитными среди всех 23 плацдармов, захваченных советскими войсками на всём протяжении Днепра. Потери задействованных частей варьируются, по разным оценкам, от 6,5 до 20 тысяч бойцов и командиров погибшими и пропавшими без вести, ранены были до 30 тысяч военнослужащих. Несмотря на то, что первоначальные планы командования на этот плацдарм не оправдались, он сыграл значительную роль в битве за Днепр и освобождении Киева.