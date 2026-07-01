БУИДЫ

БУИДЫ - иранская династия, правившая на юго-западе Ирана и в Ираке в 935-1055 годах.

Ос­но­ва­на выходцами из гор­ной ме­ст­но­сти Дей­лем в Ги­ля­не (Северный Иран) брать­я­ми Али, Ха­са­ном и Ах­ме­дом Буидами - на­ём­ны­ми вое­на­чаль­ни­ка­ми, воз­вы­сив­ши­ми­ся при ди­на­стии Зий­а­ри­дов (928-1045).

К 935 году в ру­ках Буидов на­хо­ди­лись Ха­ма­дан, Рей, Ис­фа­хан, Кер­ман, Ху­зе­стан, Фарс. За­няв в 945 году Ба­гдад, Буиды ли­ши­ли ха­ли­фов-аб­ба­си­дов по­ли­тической и военной вла­сти. Но­ми­наль­но Ха­ли­фат со­хра­нял­ся, а Буиды счи­та­лись на­ме­ст­ни­ка­ми ха­ли­фа , но фак­ти­чес­ки пра­ви­ли пол­но­вла­ст­но.

Наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва го­су­дар­ст­во Буидов дос­тиг­ло при сы­не Ха­са­на - Азуд ад-До­уле (пра­вил в 949-983 годах). Он объ­еди­нил удель­ные кня­же­ст­ва Буидов (976) и при­нял древ­ний иранский ти­тул ша­хин­ша­ха. В его прав­ле­ние на­ча­лось воз­ро­ж­де­ние тра­ди­ционной иранской куль­ту­ры, раз­ви­тие хо­зяй­ст­ва, рас­ши­ре­ние оро­сительной се­ти. При Азуде ад-До­уле ве­лись круп­ные стро­ительные ра­бо­ты в сто­ли­це Буидов - Ши­ра­зе, в Ба­гда­де и других го­ро­дах, по­ощ­ря­лись нау­ки, ре­мёс­ла и ис­кус­ст­во.

По­кро­ви­тель­ст­вуя ши­из­му, Буиды про­во­ди­ли по­ли­ти­ку тер­пи­мо­сти в от­но­ше­нии му­суль­ман-сун­ни­тов и хри­сти­ан. Хо­тя го­су­дар­ст­во Буидов смог­ло про­ти­во­сто­ять сра­зу не­сколь­ким силь­ным со­се­дям - Ви­зан­тии , шии­там-фа­ти­ми­дам Егип­та и сун­ни­там-тюр­кам Центральной Азии, рас­при и меж­до­усо­бия по­сле смер­ти Азуда ад-До­уле при­ве­ли его к упад­ку.

В 1029 году Мах­муд Газ­не­ви (смотри Газ­не­ви­ды) за­хва­тил Рей, Ха­ма­дан и Ис­фа­хан, при­над­ле­жав­шие Буидам. За­вое­ва­ние Ира­на и Ира­ка в 1055 году ко­чев­ни­ка­ми-сель­джу­ка­ми по­ло­жи­ло ко­нец прав­ле­нию ди­на­стии.

Ис­точники:

Ibn-ȷl-Athiri chronicon quod per­fec­tissimum inscribitur… / Ed. C.J. Tornberg [Lugduni Batavorum, 1862–1864]. Vol. 8–10;

The Ta‘rȷkh-i-guzida, or «Select History» of Hamdu’llah Mustawfi-i Gazwini, repr. by E. G. Browne. Leyden; L., 1910–1913. Vol. 1–2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)