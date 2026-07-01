БУИДЫ
БУИДЫ - иранская династия, правившая на юго-западе Ирана и в Ираке в 935-1055 годах.
Основана выходцами из горной местности Дейлем в Гиляне (Северный Иран) братьями Али, Хасаном и Ахмедом Буидами - наёмными военачальниками, возвысившимися при династии Зийаридов (928-1045).
К 935 году в руках Буидов находились Хамадан, Рей, Исфахан, Керман, Хузестан, Фарс. Заняв в 945 году Багдад, Буиды лишили халифов-аббасидов политической и военной власти. Номинально Халифат сохранялся, а Буиды считались наместниками халифа, но фактически правили полновластно.
Наивысшего могущества государство Буидов достигло при сыне Хасана - Азуд ад-Доуле (правил в 949-983 годах). Он объединил удельные княжества Буидов (976) и принял древний иранский титул шахиншаха. В его правление началось возрождение традиционной иранской культуры, развитие хозяйства, расширение оросительной сети. При Азуде ад-Доуле велись крупные строительные работы в столице Буидов - Ширазе, в Багдаде и других городах, поощрялись науки, ремёсла и искусство.
Покровительствуя шиизму, Буиды проводили политику терпимости в отношении мусульман-суннитов и христиан. Хотя государство Буидов смогло противостоять сразу нескольким сильным соседям - Византии, шиитам-фатимидам Египта и суннитам-тюркам Центральной Азии, распри и междоусобия после смерти Азуда ад-Доуле привели его к упадку.
В 1029 году Махмуд Газневи (смотри Газневиды) захватил Рей, Хамадан и Исфахан, принадлежавшие Буидам. Завоевание Ирана и Ирака в 1055 году кочевниками-сельджуками положило конец правлению династии.
Источники:
Ibn-ȷl-Athiri chronicon quod perfectissimum inscribitur… / Ed. C.J. Tornberg [Lugduni Batavorum, 1862–1864]. Vol. 8–10;
The Ta‘rȷkh-i-guzida, or «Select History» of Hamdu’llah Mustawfi-i Gazwini, repr. by E. G. Browne. Leyden; L., 1910–1913. Vol. 1–2.