БУИ
БУИ - один из чжуан-дунских народов в Южном и Юго-Западном Китае.
Живут в основном в Цяньнаньском и Цяньси автономных уездах народностей буи и мяо (провинции Гуйчжоу), а также в провинциях Юньнань и Сычуань. Численность в Китае 3,3 миллиона человек (2005, оценка). 2 тысячи человек проживают во Вьетнаме.
Язык - буи, относится к тайским языкам, имеет южный, центральный, западный диалекты; распространён также китайский язык. Письменность с 1956 года на основе латинского алфавита, до этого были попытки применения китайского письма. Придерживаются традиционных верований, часть верующих - католики и протестанты (с конца XIX века).
Буи по происхождению, языку и самоназванию близки к чжуан. В древности вместе с чжуан, таи и другими известны под названиями сиоу, лоюэ, байюэ, с конца I тысячtлетия н.э. - маньляо, лиляо, с середины II тысячелетия н.э. - чжунцзя, чжунцзямяо и др.
Традиционная культура типична для народов Восточной Азии. Основное занятие - террасное поливное земледелие. Развиты плетение, ткачество, изготовление батика, вышивка (изображения людей, цветов, животных), резьба по камню (надгробия и др.) и дереву, кузнечество.
Мужская и женская одежда - кофта или куртка и штаны, тюрбан, серебряные украшения; в одежде преобладает синий цвет. В районе Бэйяньданшань в женской одежде сохраняются возрастные различия: у девушек - штаны и короткие халаты, подпоясанные широким поясом, косы укладывают вокруг головы; у замужних женщин - длинная несшитая юбка и головная накидка.
Сохраняется обычай пробного брака: жена до рождения первого ребёнка живёт в доме родителей, бездетные браки расторгаются.
Развиты культы духов, предков. В каждой деревне есть гадатель, предсказывающий судьбу по куриным внутренностям.
Праздники общекитайские, основной праздник - Новый год. Распространены парные танцы-пантомимы. В XIX-XX веках сформировалась музыкальная драма с актёрами в деревянных масках.
Иллюстрация:
Женщины буи полощут ткани после окраски. Архив БРЭ.