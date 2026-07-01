БУИ

БУИ - один из чжуан-дунских народов в Южном и Юго-Западном Ки­тае.

Жи­вут в основном в Цянь­нань­ском и Цяньси автономных уездах на­род­но­стей буи и мяо (провинции Гуй­чжоу), а так­же в про­вин­ци­ях Юнь­нань и Сы­чу­ань. Чис­лен­ность в Ки­тае 3,3 миллиона человек (2005, оцен­ка). 2 тысячи человек про­жи­ва­ют во Вьет­на­ме.

Язык - буи, от­но­сит­ся к тай­ским язы­кам, име­ет южный, центральный, западный диа­лек­ты; рас­про­стра­нён так­же китайский язык. Пись­мен­ность с 1956 года на ос­но­ве латинского ал­фа­ви­та, до это­го бы­ли по­пыт­ки при­ме­не­ния китайского пись­ма. При­дер­жи­ва­ют­ся тра­диционных ве­ро­ва­ний, часть ве­рую­щих - ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты (с конца XIX века).

Буи по про­ис­хо­ж­де­нию, язы­ку и са­мо­на­зва­нию близ­ки к чжу­ан. В древ­но­сти вме­сте с чжу­ан, таи и другими из­вест­ны под на­зва­ния­ми си­оу, ло­юэ, бай­юэ, с конца I тысячtлетия н.э. - мань­ляо, ли­ляо, с середины II тысячелетия н.э. - чжунц­зя, чжунц­зя­мяо и др.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Восточной Азии. Основное за­ня­тие - тер­рас­ное по­лив­ное зем­ле­де­лие. Раз­ви­ты пле­те­ние, тка­че­ст­во, из­го­тов­ле­ние ба­ти­ка, вы­шив­ка (изо­бра­же­ния лю­дей, цве­тов, жи­вот­ных), резь­ба по кам­ню (над­гро­бия и др.) и де­ре­ву, куз­не­че­ст­во.

Муж­ская и жен­ская оде­ж­да - коф­та или курт­ка и шта­ны, тюр­бан, се­реб­ря­ные ук­ра­ше­ния; в оде­ж­де пре­об­ла­да­ет си­ний цвет. В рай­оне Бэй­янь­дан­шань в жен­ской оде­ж­де со­хра­ня­ют­ся воз­раст­ные раз­ли­чия: у де­ву­шек - шта­ны и ко­рот­кие ха­ла­ты, под­поя­сан­ные ши­ро­ким поя­сом, ко­сы ук­ла­ды­ва­ют во­круг го­ло­вы; у за­муж­них жен­щин - длин­ная не­сши­тая юб­ка и го­лов­ная на­кид­ка.

Со­хра­ня­ет­ся обы­чай проб­но­го бра­ка: же­на до ро­ж­де­ния пер­во­го ре­бён­ка жи­вёт в до­ме ро­ди­те­лей, без­дет­ные бра­ки рас­тор­га­ют­ся.

Раз­ви­ты куль­ты ду­хов, пред­ков. В ка­ж­дой де­рев­не есть га­да­тель, пред­ска­зы­ваю­щий судь­бу по ку­ри­ным внут­рен­но­стям.

Празд­ни­ки об­ще­ки­тай­ские, основной празд­ник - Но­вый год. Рас­про­стра­не­ны пар­ные тан­цы-пан­то­ми­мы. В XIX-XX веках сфор­ми­ро­ва­лась музыкальная дра­ма с ак­тё­ра­ми в де­ревянных мас­ках.

Иллюстрация:

Жен­щи­ны буи по­ло­щут тка­ни пос­ле ок­рас­ки. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)