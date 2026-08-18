БУГОР ВАСИЛИЙ ЕРМОЛАЕВИЧ

Первая экспедиция

О ранних годах жизни Василия Бугора практически ничего неизвестно. Родился он около 1600 г. Был простым казаком, человеком незнатного происхождения.

В 1628 г. В.Е. Бугор стал участником экспедиции к р. Лене. Из Нисейсы (современный Енисейск) отряд из десяти казаков вышел в начале лета. Совершив плавание по р. Ангаре, отряд добрался до р. Илим. По правому притоку Игирмы они поднялись вверх. Волоком перешли из верховий Игирмы в р. Куту, по которой спустились на р. Лену. Дойдя до места назначения, отряд устроил зимовку в устье р. Чары, организовав сбор ясака. Стараниям В.Е. Бугора принадлежит открытие Ангарского кряжа (Илимские пороги), которое начал П.Д. Пянда. Здесь В.Е. Бугор соорудил зимовья в устьях Куты и Киренги, которые стали основой будущих острогов.

Возвращаясь назад, в 1629 г. В.Е. Бугор оставил у устья р. Киренги четырех членов отряда, которым было поручено начать строительство Никольского погоста (будущий г. Киренск). Двое членов экспедиции остались в зимовье у устья р. Куты. Остальной отряд вернулся в Енисейск.

В 1630 г., следуя маршрутом В.Е. Бугора, отряд атамана И.А. Галкина заложил ряд острогов в Восточной Сибири.

Новый поход

В.Е. Бугор – участник экспедиции П.И. Бекетова, которая состоялась в 1631 – 1633 гг. В апреле 1632 г. во главе отряда в 14 человек он отправился на р. Лена и в течение года боролся с местными якутами.

На службе в Якутске

С 1643 г. В.Е. Бугор осуществлял сбор ясака по всей долине Илима. В 1645 г. был переведен в Якутск. В 1646 г., исполняя приказ якутского воеводы В. Пушкина, во главе отряда покорял бурят. Участник восстания в Якутске против злоупотреблений со стороны воеводы В. Пушкина. Из-за противоречий ушел из Якутска с отрядом казаков, спустился по р. Лене до ее устья, морским путем дошел до р. Индигирки, а оттуда – до р. Колымы.

В 1648 г. В.Е. Бугор осуществлял сбор ясака с янских юкагиров. В 1649 г. предпринял попытку обложить ясаком колымских чукчей. Попробовал морем дойти до Анадыря, но безрезультатно.

В 1650 г. на р. Колыме состоялась встреча В.Е. Бугора и М.В. Стадухина. Оба отряда отправились на р. Анадырь по суше.

В последующие годы В.Е. Бугор совершал плавания по северным морям, занимался промыслом клыков моржа. Побывал в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых.

В.Е. Бугор погиб в 1668 г., когда его судно разбилось о камни в устье р. Анадырь.