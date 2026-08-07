БУГИСЫ

БУГИСЫ - австронезийский народ в Индонезии.

На­се­ля­ют в основном гор­ные рай­оны юго-западного по­лу­ост­ро­ва острова Су­ла­ве­си. Жи­вут так­же на восточном по­бе­ре­жье остров Ка­ли­ман­тан, на ост­ро­вах Фло­рес, Ри­ау, Но­вая Гви­нея и Ма­лакк­ском полуострове.

Чис­лен­ность в Ин­до­не­зии 3,9 миллиона человек (2005, оцен­ка), Ма­лай­зии - 654 тысяч человек, Син­га­пу­ре - 1,5 тысячи человек.

Го­во­рят на бу­гий­ском языке (ба­са уги), объ­е­ди­няю­щем­ся вме­сте с близ­ко­род­ст­вен­ны­ми ма­ка­сар­ским, ман­дар­ским, ма­муд­жу и другими в южную груп­пу су­ла­ве­сий­ских язы­ков; диа­лек­ты - бо­не, лу­ву, соп­пенг и другие. Пись­мен­ность (лон­та­ра, ху­ру­пук-су­ла­пак-эп­пак) - сло­го­вое бу­гий­ско-ма­ка­сар­ское пись­мо индийского про­ис­хо­ж­де­ния; с XX века пись­мен­ность в основном на ла­тинской ос­нове. Рас­про­стра­нён так­же ин­до­незийский язык.

95% бугисов - му­суль­ма­не-сун­ни­ты ша­фи­ит­ско­го маз­ха­ба, ос­таль­ные - хри­стиа­не (ре­фор­ма­ты, ка­то­ли­ки и др.), «ин­ду­ис­ты» (син­кре­тический культ то­ан­ни).

Пред­ки бугисов и род­ствен­ных им ма­ка­саров ис­пы­та­ли в I - начале II тысячелетия куль­тур­ное и по­ли­тическое влия­ние ин­дус­ских го­сударств Западной Ин­до­не­зии, за­ни­ма­лись мор­ской тор­гов­лей, ста­ли рас­се­лять­ся на ост­ро­вах Ма­лай­ско­го ар­хи­пела­га, дос­ти­га­ли бе­ре­гов Ав­ст­ра­лии. У них сло­жи­лась тра­диционная пись­мен­ность и пан­те­он, к XV-XVI веках воз­ник­ли кня­же­ст­ва Бо­не, Лу­ву, Соп­пенг и др. В начале XVII века под влия­ни­ем со­сед­не­го княжества Гоа они при­ня­ли ис­лам . Сло­жи­лась ли­те­ра­ту­ра, фи­ло­со­фия, ис­то­рио­гра­фия. В XVII-XVIII веках ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в по­ли­тических со­бы­ти­ях в рай­оне Ма­лай­ско­го ар­хи­пе­ла­га, бо­ро­лись с ни­дерландскими ко­ло­ни­за­то­ра­ми и ма­лакк­ски­ми фео­да­ла­ми.

Основные тра­диционные за­ня­тия - ры­бо­лов­ст­во, па­шен­ное по­лив­ное ри­со­сея­ние в при­бреж­ных низ­мен­но­стях, в го­рах - руч­ное воз­де­лы­ва­ние су­хо­доль­но­го ри­са и ку­ку­ру­зы. Сла­ви­лись как мо­ре­хо­ды и пи­ра­ты. Тра­диционные ре­мёс­ла - тка­че­ст­во (в том числе из шёл­ка), пле­те­ние (в том числе из стеб­лей ор­хи­дей), куз­неч­ное и юве­лир­ное ре­мёс­ла, по­строй­ка не­боль­ших па­рус­ных су­дов.

Городское на­се­ле­ние (го­ро­да Уд­жун­гпан­данг, Па­ре­па­ре) уве­ли­чи­ва­ет­ся. Тра­диционная со­ци­аль­ная ор­га­ни­за­ция близ­ка к ма­ка­сар­ской. Со­хра­ня­ет­ся со­слов­но-кас­то­вое де­ле­ние , прак­ти­ку­ет­ся ги­пер­га­мия, вре­мен­ная ук­со­ри­ло­каль­ность брач­но­го по­се­ле­ния.

Муж­чи­ны выс­ших со­сло­вий от­пус­ка­ли длин­ные во­ло­сы, низ­ших - ко­рот­ко стриг­лись. Тра­диционные по­се­ле­ния раз­бро­сан­ной пла­ни­ров­ки, на­счи­ты­ва­ли до 40 свай­ных мно­го­се­мей­ных до­мов. По­треб­ле­ние нар­ко­ти­ков при­ве­ло к рас­про­стра­не­нию сре­ди бугисов пси­хического за­бо­ле­ва­ния амок. По­пу­ляр­ны пе­ту­ши­ные бои. Со­хра­ня­ют­ся пе­ре­жит­ки тра­диционных ве­ро­ва­ний (ша­ма­ны-транс­ве­сти­ты (бис­су)). Со­хра­нил­ся ми­фо­ло­ги­ческий эпос «Ла-га­ли­го», культ пред­ков. Ха­рак­тер­ны со­стя­за­ния в ис­пол­не­нии час­ту­шек-пан­ту­нов, по­пу­ля­рен те­не­вой те­атр.

Иллюстрация:

Бу­гий­ский та­нец. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)