БУГИСЫ
БУГИСЫ - австронезийский народ в Индонезии.
Населяют в основном горные районы юго-западного полуострова острова Сулавеси. Живут также на восточном побережье остров Калимантан, на островах Флорес, Риау, Новая Гвинея и Малаккском полуострове.
Численность в Индонезии 3,9 миллиона человек (2005, оценка), Малайзии - 654 тысяч человек, Сингапуре - 1,5 тысячи человек.
Говорят на бугийском языке (баса уги), объединяющемся вместе с близкородственными макасарским, мандарским, мамуджу и другими в южную группу сулавесийских языков; диалекты - боне, луву, соппенг и другие. Письменность (лонтара, хурупук-сулапак-эппак) - слоговое бугийско-макасарское письмо индийского происхождения; с XX века письменность в основном на латинской основе. Распространён также индонезийский язык.
95% бугисов - мусульмане-сунниты шафиитского мазхаба, остальные - христиане (реформаты, католики и др.), «индуисты» (синкретический культ тоанни).
Предки бугисов и родственных им макасаров испытали в I - начале II тысячелетия культурное и политическое влияние индусских государств Западной Индонезии, занимались морской торговлей, стали расселяться на островах Малайского архипелага, достигали берегов Австралии. У них сложилась традиционная письменность и пантеон, к XV-XVI веках возникли княжества Боне, Луву, Соппенг и др. В начале XVII века под влиянием соседнего княжества Гоа они приняли ислам. Сложилась литература, философия, историография. В XVII-XVIII веках активно участвовали в политических событиях в районе Малайского архипелага, боролись с нидерландскими колонизаторами и малаккскими феодалами.
Основные традиционные занятия - рыболовство, пашенное поливное рисосеяние в прибрежных низменностях, в горах - ручное возделывание суходольного риса и кукурузы. Славились как мореходы и пираты. Традиционные ремёсла - ткачество (в том числе из шёлка), плетение (в том числе из стеблей орхидей), кузнечное и ювелирное ремёсла, постройка небольших парусных судов.
Городское население (города Уджунгпанданг, Парепаре) увеличивается. Традиционная социальная организация близка к макасарской. Сохраняется сословно-кастовое деление, практикуется гипергамия, временная уксорилокальность брачного поселения.
Мужчины высших сословий отпускали длинные волосы, низших - коротко стриглись. Традиционные поселения разбросанной планировки, насчитывали до 40 свайных многосемейных домов. Потребление наркотиков привело к распространению среди бугисов психического заболевания амок. Популярны петушиные бои. Сохраняются пережитки традиционных верований (шаманы-трансвеститы (биссу)). Сохранился мифологический эпос «Ла-галиго», культ предков. Характерны состязания в исполнении частушек-пантунов, популярен теневой театр.
Иллюстрация:
Бугийский танец. Архив БРЭ.