БУГЕНВИЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

БУГЕНВИЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - в Республике Папуа - Новая Гвинея, на острове Бугенвиль, за предоставление острову статуса суверенного госyдарства.

15.08.1975 года на ост­ро­вах Бу­ген­виль и Бу­ка ме­ст­ны­ми по­ли­тическими ор­га­ни­за­ция­ми бы­ла про­воз­гла­ше­на не­за­ви­си­мая Рес­пуб­ли­ка Ме­ка­муи, ко­то­рая, од­на­ко, ни­кем не бы­ла при­зна­на. В 1988-1989 годах на острове Бу­ген­виль воз­ник кон­фликт ме­ж­ду ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем и ав­ст­ралийской ком­па­ни­ей «Бу­ген­виль коп­пер», вла­дев­шей мед­ным руд­ни­ком. Он пе­ре­рос в пар­ти­зан­скую вой­ну под ло­зун­гом от­де­ле­ния Бу­ген­ви­ля от Па­пуа - Но­вой Гви­неи.

17.05.1990 года по­встан­цы объ­я­ви­ли о соз­да­нии не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Бу­ген­виль. В 1988-1998 годах в ре­зуль­та­те столк­но­ве­ний с ар­ми­ей и по­ли­ци­ей Па­пуа - Но­вой Гви­неи на ост­ро­ве по­гиб­ло около15 тысяч человек, свыше 40 тысяч человек ста­ли бе­жен­ца­ми. В 1997 году в зо­ну кон­флик­та был на­прав­лен ми­ро­творческий кон­тин­гент ООН . В 1998 году на­ча­лись пе­ре­го­во­ры, ко­то­рые в августе 2001 года при­ве­ли к за­клю­че­нию Бу­ген­виль­ско­го мир­но­го со­гла­ше­ния.

Им пре­ду­смат­ри­ва­лось пре­кра­ще­ние ог­ня, сбор и ли­к­ви­да­ция ору­жия, пре­дос­тав­ле­ние ост­ро­ву ав­то­но­мии в рам­ках Па­пуа - Но­вой Гви­неи. В 2001 году для со­дей­ст­вия вы­пол­не­нию мир­но­го со­гла­ше­ния бы­ло соз­да­но От­де­ле­ние ООН по по­ли­тическим во­про­сам на Бу­ген­ви­ле (ЮНПОБ). В январе 2005 года Бу­ген­ви­лю бы­ла пре­дос­тав­ле­на ав­то­но­мия. Он об­рёл собственную кон­сти­ту­цию и ав­то­ном­ное пра­ви­тель­ст­во.

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