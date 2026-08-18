БУГЕНВИЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
БУГЕНВИЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - в Республике Папуа - Новая Гвинея, на острове Бугенвиль, за предоставление острову статуса суверенного госyдарства.
15.08.1975 года на островах Бугенвиль и Бука местными политическими организациями была провозглашена независимая Республика Мекамуи, которая, однако, никем не была признана. В 1988-1989 годах на острове Бугенвиль возник конфликт между местным населением и австралийской компанией «Бугенвиль коппер», владевшей медным рудником. Он перерос в партизанскую войну под лозунгом отделения Бугенвиля от Папуа - Новой Гвинеи.
17.05.1990 года повстанцы объявили о создании независимой Республики Бугенвиль. В 1988-1998 годах в результате столкновений с армией и полицией Папуа - Новой Гвинеи на острове погибло около15 тысяч человек, свыше 40 тысяч человек стали беженцами. В 1997 году в зону конфликта был направлен миротворческий контингент ООН. В 1998 году начались переговоры, которые в августе 2001 года привели к заключению Бугенвильского мирного соглашения.
Им предусматривалось прекращение огня, сбор и ликвидация оружия, предоставление острову автономии в рамках Папуа - Новой Гвинеи. В 2001 году для содействия выполнению мирного соглашения было создано Отделение ООН по политическим вопросам на Бугенвиле (ЮНПОБ). В январе 2005 года Бугенвилю была предоставлена автономия. Он обрёл собственную конституцию и автономное правительство.