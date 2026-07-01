БУДАЙСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ПОЛК

Вооружённое формирование, сформированное из военнослужащих венгерской армии, перешедших на сторону Красной Армии в конце 1944 – начале 1945 годов.

Предпосылки создания полка

Практически с самого начала Великой Отечественной войны венгерские войска участвовали в боевых действиях против Советского Союза. Совместно с немецкими, румынскими, итальянскими и прочими частями они участвовали в оккупации Украинской ССР и части южных областей РСФСР, Сталинградской битве, боях на Дону. Венгерские войска в 1942-1943 годах потерпели ряд тяжёлых поражений, десятки тысяч солдат и офицеров погибли или попали в советский плен.

Когда венгерское руководство во главе с М. Хорти попыталось начать сепаратные переговоры, Гитлер приказал оккупировать Венгрию и установить в ней дружественный Германии режим. В армии были популярны фашистские идеи, и новую власть во главе с Ф. Салаши поддержали многие военные. Однако ряд офицеров, в том числе и старших, отказался присягать новому режиму, не поддержало его и значительное количество рядового состава.

После того, как советские войска 23 сентября 1944 года перешли венгерскую границу. Через два месяца ожесточённых боёв, 21 декабря 1944 года, в освобождённом городе Дебрецене было создано Временное национальное собрание во главе с перешедшим на сторону СССР бывшим командующим 1-й венгерской армией полковником Белой Миклошем-Дальноки. Оно обратилось с призывом к венгерским солдатам и офицерам противника повернуть оружие против гитлеровских войск.

Создание полка и его участие в боевых действиях

В ходе освобождения Венгрии значительное количество венгерских солдат и офицеров изъявляли желание сражаться против вермахта и салашистских частей вместе с советскими войсками. В составе четырёх советских дивизий и бригады морской пехоты были созданы 18 венгерских добровольческих формирований. Незадолго до начала Будапештской операции командование 2-го Украинского фронта приняло решение свести их в батальоны по 4 роты в каждом.

11 февраля 1945 года на сторону СССР перешёл 6-й пехотный полк 10-й пехотной дивизии общей численностью 300 солдат и офицеров во главе с подполковником Оскаром Варихази. Именно этот полк составил костяк формирующегося Будайского добровольческого полка. Варихази стал его командиром. Своё название полк получил в ознаменование заслуг венгерских добровольцем в разгроме окружённых в западном районе Будапешта (Буде) немецко-венгерских войск. Он принимал активное участие в штурме горы Геллерт, Крепостной горы и Королевского дворца. В боях за освобождение Будапешта погибло до 600 венгерских добровольцев. Многие венгерские солдаты и офицеры были удостоены советских орденов и медалей.

Дальнейшая судьба

После завершения освобождения Венгрии Будайский полк, который к тому времени насчитывал более 2,5 тысяч солдат и офицеров, был выведен в город Ясберень. Он был переподчинён национальному правительству, которое стало новой законной властью в освобождённой от фашистского режима Салаши Венгрии. В дальнейшем на базе этого полка была сформирована 1-я пехотная дивизия, ставшая первым соединением новой венгерской армии.