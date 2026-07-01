БУДАПЕШТСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1877 ГОДА
БУДАПЕШТСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1877 года - секретное русско-австрийское соглашение об условиях нейтралитета Австро-Венгрии в случае войны России с Турцией.
Подписана в Будапеште 3(15) января. Состояла из текста основного соглашения и дополнительной конвенции от 6(18) марта [датирована также 3(15) января].
Подтверждала условия Рейхштадтского соглашения 1876 года. Дополнительно по Будапешсткой конвенции 1877 года правительство Австро-Венгрии обязалось придерживаться доброжелательного по отношению к России нейтралитета и, «насколько это будет от него зависеть, парализовать путём дипломатического воздействия попытки вмешательства или коллективного посредничества» др. стран в случае войны, отказывалось от участия в реализации договорённостей с Великобританией и Францией о гарантиях целостности и независимости Османской империи, обещало не препятствовать переходу российских войск через Дунай и пр.
Россия дала согласие на занятие Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины (исключался Новопазарский санджак), а Австро-Венгрия - на присоединение к России частей Бессарабии, которые «восстановили бы старые границы империи до 1856 года». Стороны обязались не распространять своих военных операций на Сербию и Черногорию, Австро-Венгрия - также на Румынию, Россия - также на Боснию и Герцеговину.
Подписанием Будапешсткой конвенции Россия добилась невмешательства европейских государств в русско-турецкую войну 1877-1878 годов, однако после заключения Сан-Стефанского мира 1878 года Австро-Венгрия получила возможность требовать его пересмотра, ссылаясь на Будапештскую конвенцию.
Источники:
Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952