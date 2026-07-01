БУДАПЕШТСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1877 ГОДА

БУДАПЕШТСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1877 года - секретное русско-австрийское соглашение об условиях нейтралитета Австро-Венгрии в случае войны России с Турцией.

Под­пи­са­на в Бу­да­пеш­те 3(15) января. Со­стоя­ла из тек­ста основного со­гла­ше­ния и до­пол­нительной кон­вен­ции от 6(18) мар­та [да­ти­ро­ва­на так­же 3(15) января].

Под­твер­жда­ла ус­ло­вия Рейх­штадт­ско­го со­гла­ше­ния 1876 года. До­пол­ни­тель­но по Будапешсткой конвенции 1877 года пра­ви­тель­ст­во Ав­ст­ро-Венг­рии обя­за­лось при­дер­жи­вать­ся доб­ро­же­ла­тель­но­го по от­но­ше­нию к Рос­сии ней­тра­ли­те­та и, «на­сколь­ко это бу­дет от не­го за­ви­сеть, па­ра­ли­зо­вать пу­тём ди­пло­ма­тического воз­дей­ст­вия по­пыт­ки вме­ша­тель­ст­ва или кол­лек­тив­но­го по­сред­ни­че­ст­ва» др. стран в слу­чае вой­ны, от­ка­зы­ва­лось от уча­стия в реа­ли­за­ции до­го­во­рён­но­стей с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей о га­ран­ти­ях це­ло­ст­но­сти и не­за­ви­си­мо­сти Ос­ман­ской им­пе­рии , обе­ща­ло не пре­пят­ст­во­вать пе­ре­хо­ду российских войск че­рез Ду­най и пр.

Рос­сия да­ла со­гла­сие на за­ня­тие Ав­ст­ро-Венг­ри­ей Бос­нии и Гер­цего­ви­ны (ис­клю­чал­ся Но­во­па­зар­ский санд­жак), а Ав­ст­ро-Венг­рия - на при­сое­ди­не­ние к Рос­сии час­тей Бес­са­ра­бии, ко­то­рые «вос­ста­но­ви­ли бы ста­рые гра­ни­цы им­пе­рии до 1856 го­да». Сто­ро­ны обя­за­лись не рас­про­стра­нять сво­их во­енных опе­ра­ций на Сер­бию и Чер­но­горию, Ав­ст­ро-Венг­рия - так­же на Ру­мы­нию, Рос­сия - так­же на Бос­нию и Гер­це­го­ви­ну.

Под­пи­са­ни­ем Будапешсткой конвенции Рос­сия до­би­лась не­вме­ша­тель­ст­ва ев­ропейских го­су­дарств в русско-турецкую вой­ну 1877-1878 годов, од­на­ко по­сле за­клю­че­ния Сан-Сте­фан­ско­го ми­ра 1878 года Ав­ст­ро-Венг­рия по­лу­чи­ла воз­мож­ность тре­бо­вать его пе­ре­смот­ра, ссы­ла­ясь на Бу­да­пешт­скую кон­вен­цию.

Ис­точники:

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми. 1856–1917. М., 1952

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)