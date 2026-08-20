БУДАНОВА Вера Павловна

Родилась 18.01.1948. В 1971 г. окончила исторический факультет Днепропетровского государственного университета им. 300-летия воссоединения Украины с Россией.

Кандидат исторических наук .: Готы в Северном Причерноморье и на Балканах в III-IV вв. (ИВИ АН СССР, 1984).

Докторская диссертация : Варварский мир на рубеже Античности и Средневековья (ИВИ РАН, 1994).

Профессор кафедры всеобщей истории факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета (с 2002), главный научный сотрудник Центра сравнительной истории и теории цивилизаций ИВИ РАН (с 1996 г.).

Член Всероссийской ассоциации антиковедов. Ответственный секретарь серии «Памятники исторической мысли». Член научно-экспертного совета «Новой Российской энциклопедии».

Учителя : Э.А. Сымонович, Б.А. Рыбаков, Е.Ч. Скржинская, Ю.К. Колосовская

Область научных интересов : Взаимодействие варварства и цивилизации, история готов, Великое переселение народов, этнонимия рубежа Античности и Средневековья, история «варварских королевств», история готицизма, история мировых цивилизаций, история миграций.

Сочинения: Этнонимия племен Зап. Европы: рубеж античности и средневековья. М., 1991 (2-е изд., испр. и доп. М., 1993);

Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 1990 (2-е изд., испр. и доп. СПб., 1999);

Великое переселение народов: этно-политический и социальный аспект. М., (в соавт.);

Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000;

Великое переселение народов как универсальная модель взаимодействия цивилизации и варварства // Цивилизации. Вып. 5. М., 2002.

Великое переселение народов: Этнополитические и социальные аспекты / Отв. ред. д.и.н., проф. А.А. Горский. – СПб.: Алетейя, 2011 (соавт.: А.А. Горский, И.Е. Ермолова).