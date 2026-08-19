БРЖОЗОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Биография и военная карьера

По происхождению из дворян. Получил образование в Полоцкой военной гимназии, затем в 2-ом Константиновском училище. В звании прапорщика начал служить в 16-й артиллерийской бригады. Участвовал в русско-турецкой войне 1877—78 годов , которую окончил в чине поручика. Командовал осадной артиллерийской ротой во время похода русских войск в Китай 1900—01 годов. За боевые отличия получил чин подполковника. Получил боевое ранение и контузию во время русско-японской войны 1904—05 годов , окончив ее в звании полковника. С 1906 по 1911 г. командовал Ломжинской крепостной артиллерией, располагавшейся в Варшавском военном округе. В 1911 г. переведен в крепость Осовец, которая играла стратегическую роль, ее строительство началось еще в 1795 г. Бржовский командовал крепостной артиллерией в чине генерал-майора. После начала Первой мировой войны , в сентябре 1914 г. немцы предприняли первую масштабную попытку штурма крепости, которая была отбита с помощью артиллерии, несмотря на то, что немецкая артиллерия уже могла стрелять прямой наводкой по защитникам крепости. Бржовский за умелое командование артиллерийскими орудиями получил орден Святого Георгия 4-й степени. Защитники крепости после отбития штурма предприняли попытку возвести новые укрепления для улучшения собственного положения. В феврале-марте 1915 г. немцы предприняли вторую попытку штурма крепости, после долгих боев им удалось выбить русские войска из полевых укреплений и обрушить всю мощь своей артиллерии и авиации на защитников крепости. Немцы использовали тяжелые орудия «Шкода» и знаменитую «Большую Берту». При этом Николаю Александровичу удалось благодаря умелым действиям подбить 2 тяжелых немецких орудия. В апреле 1915 г. Бржовский стал комендантом крепости и приказал оркестру играть каждый день для укрепления духа гарнизона. В июле-августе 1915 г. последовал третий штурм крепости, при котором широко применялось газовое оружие. Несмотря на все меры предосторожности, большое количество солдат и офицер гарнизона отравилось газом. Немцы начали решительный штурм, но умелые действия артиллерии и неожиданная контратака русских войск 226-го пехотного Землянского полка, получившая название «атака мертвецов». Противник настолько был ошеломлен и растерян, что обратился в бегство, подвергаемый огнем крепостной артиллерии. В условиях изменения положения на Западном фронте, надобность в дальнейшей обороне крепости исчезла, 18 августа 1915 г. гарнизон начал постепенно эвакуироваться и из него создали сводный Осовецкий корпус, прославившийся во время обороны Гродно. В июне 1916 г. встал во главе 44-го армейского корпуса. Не принял Октябрьскую революцию, первоначально состоял в резерве Добровольческой армии. С июля 1919 г. во главе гарнизона Архангельска. С января 1920 г. положение белых стало стремительно ухудшаться, среди солдат усиливалось недовольство, вспыхивали волнения. При наступлении красных войск ситуация стала стремительно ухудшаться. В результате 20 февраля Е.К. Миллер вместе с кругом приближенных офицеров эвакуировался ледоколе «Минин», который вскоре прибыл в норвежский порт Варде. Оттуда Бржовский перебрался в Королевство сербов, хорватов и сербов и поселился в небольшом черногорском городке Прчань. Занимался управлением русского инвалидного дома.