БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ

Одна из крупнейших и наиболее успешных наступательных операций русской армии в период Первой Мировой войны. Проходила с 22 мая (4 июня по новому стилю) по 7 (20) сентября 1916 года на Юго-Западном фронте под командованием генерала А.А. Брусилова. Наступление охватило территории Волыни, Галиции и Буковины (нынешняя Западная Украина), в результате армии Австро-Венгрии и Германии понесли тяжелое поражение.

Операция была частью общего стратегического плана Антанты по взаимодействию союзных армий на западных и восточных фронтах. Согласно решению конференции союзных держав в Шантильи в марте 1916 года, предусматривалось одновременное наступление союзных армий летом 1916 года против Германии и ее союзников. На июль 1916 года было намечено англо-французское наступление на реке Сомме, а на июнь – наступление на русском фронте.

На основе решений указанной конференции разрабатывался общий план действий русской армии в летней кампании 1916 года. На Военном совете в апреле 1916 года в Могилеве под председательством Верховного главнокомандующего Николая II было принято принципиальное решение о подготовке русских войск к наступлению, которое должно было развернуться в середине июня на всех трех фронтах одновременно – Северном (командующий генерал А.Н. Куропаткин), Западном (командующий генерал А.Е. Эверт) и Юго-Западном (командующий генерал-адъютант А.А. Брусилов). Причем основной удар предполагалось нанести силами Западного фронта. Соотношение сил складывалось в пользу русской армии, тем более, что летом 1916 года армии Центральных держав не готовились к масштабным наступательным действиям на восточном фронте.

Однако в мае 1916 года ситуация изменилась. В связи с успешным наступлением австрийских войск в районе Трентино на грани разгрома оказалась Италия. Итальянский король Виктор-Эммануил III обратился к Николаю II c просьбой о помощи. Просьбу поддержала Франция. Россия была, как всегда, верна союзническим обязательствам. Ставка верховного главнокомандующего назначила наступление Юго-Западного фронта на 4 июня, а Западного фронта – на 10 – 11 июня. Таким образом, непосредственной целью наступательной операции стало отвлечение австрийских войск с западного фронта и спасение Италии. При таких обстоятельствах роль главной ударной силы отводилась Юго-Западному фронту, стоявшему непосредственно против австро-венгерских войск.

Командующим фронтом А.А. Брусиловым было принято решение проводить наступление не на каком-то одном направлении, а одновременно по всей линии фронта. Это распыляло силы противника и не давало ему возможности сосредоточить силы для отражения главного удара.

К началу наступления армии Юго-Западного фронта насчитывали 40, 5 пехотных дивизий (573 тысячи штыков) и 15 кавалерийских дивизий (60 000 сабель). На вооружении находились 1770 легких и 168 тяжелых орудий. В то же время численность армий Австро-Венгрии и Германии составляла 39 пехотных дивизий (437 000 штыков) и 10 кавалерийских дивизий (30 000 сабель), насчитывалось 1301 легкое и 545 тяжелых орудий. Тем самым превосходство русских войск над противником в живой силе и артиллерии было весьма незначительным, и огромное значение поэтому играла концентрация русских войск на участках будущего наступления. Таких участков было 11, и там удалось добиться уже значительного превосходства над противником – в пехоте в 2 – 2, 5 раза, в артиллерии в 1, 5 – 1. 7 раза, причем в тяжелой – в 2, 5 раза.

План действий армий Юго-Западного фронта был следующим. 8-я армия (командующий генерал А.М. Каледин) наносила на правом фланге главный удар в направлении Луцка, а в дальнейшем – Ковеля. Остальные три армии осуществляли вспомогательные удары: 11-я армия (командующий генерал В.В. Сахаров) – на Броды, 7-я армия (командующий генерал Д.Г. Щербачев) – на Галич, 9-я армия (командующий генерал П.А. Лечицкий) – на Черновицы (нынешние Черновцы). Большую роль в организации наступления сыграл генерал-майор М.В. Ханжин. Была проведена тщательная работа по подготовке наступления.

Русским войскам противостояли с германской стороны армейская группа А. фон Линзингена, с австрийской – армейская группа Э. фон Бём-Эрмоли, Южная армия и 7-я армия Плянцер-Балтина.

Противник, хотя и не планировал наступления, чрезвычайно хорошо подготовился к обороне. Мощная, глубоко эшелонированная оборонительная система состояла из 2, а местами из 3 полос, отстоявших друг от друга на расстоянии от 3 до 5 километров, с окопами, опорными узлами, дотами, бетонированными блиндажами и разного рода препятствиями и ловушками – от проволочных заграждений и минных полей до засек, волчьих ям и огнеметов. Австро-германское командование располагало данными разведки о готовящейся атаке, но полагало, что без значительного подкрепления русские войска не смогут прорвать такую мощную линию обороны, тем более после поражений 1915 года.

В этой связи для успеха наступления армий Юго-Западного фронта огромное значение имела не только значительная концентрация сил на направлениях будущего прорыва, но и слаженные совместные действия различных родов войск – прежде всего, пехоты и артиллерии. Поэтому наступление началось в ночь на 22 мая (4 июня) с мощнейшей артиллерийской подготовки, которая длилась на разных участках фронта от 6 до 45 часов. Под прикрытием артиллерийского огня русская пехота пошла в наступление. Войска двигались волнами, по 3 – 4 цепи в каждой, следовавшими одна за другой через 150 – 200 шагов. Первая волна, не задерживаясь на первой линии обороны, сразу же атаковала вторую. Вслед за передовыми частями пошли полковые резервы, которые, образуя третью и четвертую волну, атаковали третью линию обороны, пройдя мимо первых двух (так называемая «атака перекатами»). Прорыв был осуществлен сразу на 13 участках фронта с последующим продвижением в сторону флангов и в глубину.

Наибольший успех наступления был достигнут на правом фланге, где действовала 8-я армия генерала А.М. Каледина. Уже на третий день был взят Луцк. К 15 июня войска армии продвинулись вглубь расположений противника на 60 километров, разгромив 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа-Фердинанда и выйдя к реке Стоход. Вполне реальным на этом направлении стало овладение Ковелем – важнейшим центром коммуникаций австро-германских войск. На левом фланге войска 9-й армии генерала П.А. Лечицкого прорвали оборону 7-й австро-венгерской армии, сломив ее в яростном сражении, и, продвинувшись на 120 километров вглубь, 18 июня взяли хорошо укрепленный город Черновицы – «второй Верден», как называли его австрийцы. 11-я и 7-я армии также прорвали фронт, но, встретив ожесточенное сопротивление австро-венгров, вынуждены были приостановить наступление.

Тем не менее, успех наступления был очевидным и ошеломляющим. В первые дни прорыва в плен были взяты порядка 136 000 солдат и офицеров противника, захвачено более 550 орудий и пулеметов, не считая других трофеев. Был взломан весь южный фланг австрийского фронта, русские части вышли на оперативный простор. Положение австро-венгерских войск (начальник генерального штаба К. фон Гётцендорф) оказалось катастрофическим. С Западного фронта немедленно были переброшены 2 германские дивизии, с итальянского фронта – 2 австрийские (чего, собственно, и добивались союзники от России), большое число частей также было переброшено с других участков Восточного фронта. 16 июня австро-германские войска предприняли контрнаступление против 8-й армии, но были разбиты и отброшены за реку Стырь.

Достигнутый успех необходимо было развивать. Для этого требовалось совместное выступление с Юго-Западным фронтом и других фронтов, прежде всего Западного. Однако командующий последним А.Е. Эверт полагал, что его войска еще не готовы к масштабному наступлению. Между тем, блестяще начавшееся выступление русских войск грозило утратить одно из основных своих качеств – молниеносность. К тому же в конце июня началось наступление союзников на Сомме, что давало возможность развить дальнейший успех на востоке. В этих условиях Ставка Верховного главнокомандующего (начальник Штаба М.В. Алексеев) согласовала на начало июля совместное наступление войск Юго-Западного фронта на Ковель, и Западного фронта – на Барановичи. Но наступление на Барановичи было отбито, обернувшись огромными потерями для русских войск. Столь же неудачными оказались и наступательные действия Северного фронта.

В итоге 26 июня (9 июля) Ставка приняла запоздалое решение – поручить ведение главного удара Юго-Западному фронту. Он получил подкрепление – Особую армию генерала В.М. Безобразова, образованную из гвардии и забайкальских казаков (стратегический резерв). Войскам фронта была поставлена задача взять Ковель. 28 июля они перешли в новое наступление. И хотя Ковель и укрепленный плацдарм вокруг него взять не удалось, на других направлениях вновь были достигнуты значительные успехи: 11-я армия взяла Броды, 7-я армия – Галич, 9-я армия заняла Буковину и овладела Станиславом (ныне Ивано-Франковск). В конце августа наступление прекратилось.

Источники

Брусилов А.А. Мои воспоминания. М.-Л., 1929

Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1963