БРУНГИЛЬДА (фр. Brunehaut, лат. Brunichildis)

Королева франков .

Брунгильда родилась около 543 г. в семье короля вестготов Атанагильда и его супруги Госвинты. В 566 г. Брунгильду выдали замуж за короля Австразии Сигиберта I (561–575 гг.). После того, как в 570 г. сестра Брунгильды, Галсвинта, была убита ее мужем Хильпериком I, братом Сигиберта I, Брунгильде по обычаю должно было достаться т. н. «приданое Галсвинты».

Однако Хильперик его отдавать не захотел, началась война. В 575 г. Сигиберт был убит подосланным убийцами. Брунгильда была заточена в Париже, а ее сын Хильдеберт был чудом спасен от дяди, Хильперика. В Меце Хильдеберт был под покровительством Гунтрамна, своего второго дяди, провозглашен королем.

В 576 г. Брунгильда вышла замуж за сына Хильперика, Меровея, который поднял мятеж против отца. После смерти Меровея Брунгильда удалилась в Мец, где воссоединилась с Хильдебертом и активной участвовала в борьбе аристократических группировок в борьбе за регентство при малолетнем короле.

В 585 г. Хильдеберт стал совершеннолетним. В 587 г. Гунтрамн и Хильдеберт заключили договор, по которому после смерти Гунтрамна Хильдеберт должен был унаследовать все королевство. Хлотарь, сын умершего в 584 г. Хильперика, оставался в стороне. В 592 г. после смерти Гунтрамна Хильдеберт стал королем объединенного Франкского государства.

Хлотарю и его матери Фредегонде досталось небольшое Руанское королевство. В 595 г. Хильдеберт был отравлен по приказу Фредегонды . Две сыновей Хильдеберта, Теодоберт и Теодерик, получили части королевства: Теодоберт — Австразию , Теодерик — Бургундию. После конфликта с Австразийской знатью Брунгильда бежала в Бургундию. В 610–612 гг. между Теодобертом и Теодериком произошел конфликт.

Теодоберт был разгромлен и убит. Теодерик вновь стал королем объединенного королевства, однако в 613 г. умер. Брунгильда возвела на престол своего правнука, Сигиберта, сына Теодерика, однако ее не поддержала бургундская знать, которая решила выдать старую королеву Хлотарю. В 613 г. Брунгильда была казнена Хлотарем.

Исторические источники:

Григорий Турский. История франков. М., 1987;

Хроники Фредегара. СПб-Москва, 2015;

Венанций Фортунат. Избранные стихотворения. М., 2009.

Иллюстрации:

Казнь Брунгильды.