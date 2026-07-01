БРУМБЕРГ, СЁСТРЫ

Советские режиссеры, сценаристы и художницы анимационного кино.

Валентина Семеновна и Зинаида Семеновна Брумберг родились в Москве с разницей ровно в год – 2 августа 1899 и 1900 года соответственно. Обе они с детства увлекались рисованием. Когда девочки учились в гимназии, их часто ругали за испорченные книги, поля которых были щедро украшены сказочными героями, рыцарями и дамами. Сестры признавались позже, что эти зарисовки впоследствии оказались близки к сюжетам и образам их мультфильмов.

После окончания гимназии Валентина и Зинаида решили стать художницами и поступили во ВХУТЕМАС , где их учителем стал живописец И.И. Машков . Валентину и Зинаиду Брумберг можно считать пионерами советской мультипликации: когда в 1924 году они окончили учебу, это искусство еще только делало первые шаги в Советском Союзе. Вместе с группой молодых художников сестры Брумберг начали работу в основанной в 1923 году экспериментальной мультипликационной мастерской при ГТК, сначала в качестве художников-мультипликаторов, затем в качестве режиссеров. Они принимали участие в создании первых советских мультфильмов, например, «Китай в огне». До 1935 года художницы работали в соавторстве с Николаем и Ольгой Ходатаевыми («Самоедский мальчик», 1928), Иваном Ивановым-Вано («Сказка о царе Дурандае», 1934, «Стрекоза и муравей», 1935).

В 1927 году Валентина и Зинаида Брумберг были приглашены для работы над постановками «Негритенок и обезьяна», «Про Дзюбу» в Московский театр для детей, где режиссер Наталия Сац впервые ввела мультипликацию как элемент спектакля.

С 1937 года сестры Брумберг работали самостоятельно на студии «Союзмультфильм» . Первые их мультфильмы – это детские сказки: «Заяц-портной» (1937), «Красная Шапочка» (1937), «Ивашко и Баба Яга» (1938). Эти ранние работы отличались реалистичной манерой анимации. Мультфильм 1943 года «Сказка о царе Салтане» был снят с использованием техники «эклер» - предварительной съемки актеров с последующей прорисовкой сцен.

Мультфильм «Пропавшая грамота», снятый в 1945 году по мотивам произведений Н.В.Гоголя , стал первым значительным режиссерским успехом сестер Брумберг. В этом фильме они выступили и как сценаристы. Художникам Е. Мигунову и А. Сазонову удалось передать в нем национальный колорит украинской деревни. Продолжил гоголевскую тематику мультфильм 1951 года «Ночь перед Рождеством».

Большой успех имел мультфильм «Федя Зайцев» (1948) по сценарию М. Вольпина и Н. Эрдмана. Обращение к жанру современной сказки, удачное сочетание трехмерного и двухмерного рисунка сделали его одним из самых популярных послевоенных мультфильмов. Герой картины – нарисованный на стене человечек – на многие годы стал символом студии «Союзмультфильм». В 1961 году был снят ремейк фильма – «Человечка нарисовал я».

Работы 1960-х годов отличают поиски и эксперименты, разнообразие жанров и стилей. В это время выходит одна из лучших картин сестер Брумберг – сатирическая миниатюра «Большие неприятности» (1961). Художниками в ней выступили Л. Азарх и В. Лалаянц, с которыми с конца 1950-х годов постоянно сотрудничали сестры. Режиссеры вновь обращаются к сюжетам мировой классики: «Три толстяка» Ю. Олеши (1963), «Храбрый портняжка» (1964), «Капризная принцесса» (1969), «Кентервильское привидение» (1970). Всего в фильмографии сестер Брумберг около сорока мультфильмов.

7 февраля 1968 года сестры Брумберг были удостоены звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР».

По воспоминаниям тех, кто с ними работал, сестры были совершенно непохожи друг на друга. Художница Лана Азарх вспоминала: «Старшая, Валентина Семеновна, была небольшого роста, живая, легко возбудимая, с прекрасными голубыми глазами. Цвет ее крашеных волос поражал иногда своей экзотичностью. Валентину Семеновну это никогда не смущало. Младшая, Зинаида Семеновна, была высокая, с кротким выражением лица и наивной челкой. Как-то ее встретил знакомый, с которым они не виделись с детского сада. «Зина, — воскликнул он, — ты совсем не изменилась!» О творческом союзе сестер она говорила: «Невысокая, очень подвижная Валентина быстро загоралась какой-нибудь идеей, была легка на подъем, всем живо интересовалась. При этом были удивительны трудолюбие и дисциплина, с которыми она отдавалась своему делу. По сравнению со своей стремительной сестрой Зинаида была сдержанна, даже медлительна, но так же работоспособна и дисциплинированна. И по принципу «крайности сходятся» они проработали всю жизнь вместе».