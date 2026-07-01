БРОДСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российский поэт, эссеист, переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1987).

Биография

Отец - А.И. Бродский (1903-1984), капитан ВМФ и фотокорреспондент, мать - М.М. Вольперт (1905-1983), бухгалтер. В 1942-1944 гг. находился с матерью в эвакуации в Череповце, с 1944 г. – снова в Ленинграде. В 1947-1956 гг. сменил несколько школ, не получилось поступить в морское училище. Бросил учебу в восьмом классе школы. Начиная с 1956 г., сменил множество занятий: был заводским фрезеровщиком, помощником прозектора в морге, истопником, матросом на маяке, участвовал в геологических экспедициях и т.д. Писать стихи начал в 16 лет под влиянием поэзии Б. Слуцкого. Среди ранних стихотворений – «Кот», «Снова по небу плывут облака…» (оба 1957), «Гладиаторы», «Стихи под эпиграфом» и др. (все – 1958). В 1958 г. слушал лекции на филологическом факультете Ленинградского университета.

К 1959-1960 гг. относится знакомство Бродского с Е.А. Рейном, А.Г. Найманом, Д.В. Бобышевым. В эти годы он активно пишет новые стихи, среди которых «Пилигримы», «Одиночество», «Лирика» (все – 1959) «Определение поэзии», «Сонет» (оба 1960), выступает перед молодёжной аудиторией. В 1960 г. попал в поле зрения КГБ из-за сотрудничества с альманахом «Синтаксис». В апреле 1960 г. познакомился с Б.А. Слуцким.

7 августа 1961 г. Е. Рейн знакомит молодого поэта с А.А. Ахматовой; общение и дружба с ней стали для него знаковым событием. В 1960-е Бродский начинает обращаться к более крупным формам поэзии («Большая элегия Джону Донну», «Исаак и Авраам» (оба стихотворения - 1963)), в это же время он погружается в английскую поэзию, а также творчество О.Э. Мандельштама, прозу Ф. Кафки и В.В. Набокова. Переводит, пробует себя в детской поэзии. Первая публикация – детское стихотворение «Баллада о маленьком буксире» (Костёр. 1962. № 11).

С конца 1963 г. развернулась травля Бродского, инспирированная КГБ и санкционированная писательской организацией Ленинграда. 29 ноября 1963 г. в журнале «Вечерний Ленинград» вышла посвящённая Бродскому разгромная статья «Окололитературный трутень». В феврале следующего года поэт подвергся аресту по обвинению в тунеядстве, после получившего большой резонанс судебного заседания выслушал приговор: высылка из Ленинграда на 5 лет и принудительный труд. Был отправлен в архангельскую деревню Норенская, где сочинил многие лирические стихи и начал писать поэму «Горбунов и Горчаков» (1965-1968), в основу которой лёг его опыт пребывания в психиатрической лечебнице, где Бродский по судебному решению проходил медицинское освидетельствование. В защиту поэта писали письма А.А. Ахматова, К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, Д.Д. Шостакович и другие видные деятели культуры. В сентябре 1965 г. он был официально освобождён.

После освобождения принят в профгруппу писателей при ленинградском отделении Союза писателей СССР, что помогало избежать новых обвинений в тунеядстве. Посвящал себя поэзии («Речь о пролитом молоке» (1967), «Конец прекрасной эпохи» (1969), «Натюрморт» (1971) и др.) и переводам. За рубежом появляются сборники его стихотворений: «Стихотворения и поэмы» (Вашингтон – Нью-Йорк, 1965); «Остановка в пустыне» (Нью-Йорк, 1970). В 1972 г. был вызван в ОВИР, где ему в ультимативной форме было предложено эмигрировать в Израиль. 4 июня 1972 г. отправился в Вену, перед вылетом написал выдержанное в дидактическом духе открытое письмо Л.И. Брежневу, в котором выражал надежду сохранить себя в отечественном литературном процессе (опубликовано в газете «Washington Post» 12 июля 1972 г.).

С июля 1972 г. – в США. При поддержке книгоиздателя К. Проффера получил место «поэта в присутствии» (Poet in Residence) в Мичиганском университете, где учительствовал до 1980 г. (курсы русской поэзии и поэтики). Продолжает писать стихи («1972 год», «Осенний вечер в скромном городке…», «Бабочка» (все 1972) и др.) и переводить. Кроме того, пишет эссе и стихотворения на английском языке. С осени 1974 г. почётный профессор ряда массачусетских колледжей. В 1977 г. публикуются стихотворные сборники «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи». В 1980 г. вёл в Нью-Йоркском университете совместный курс с Д. Уолкоттом. Пробовал себя в драматургии – в 1982 г. им написана пьеса «Мрамор».

В 1987 г. стал лауреатом Нобелевской премии по литературе «за всеохватное творчество, исполненное ясности мысли и поэтической глубины». В Нобелевской речи он, говоря об авторах, без творчества которых «как человек и как писатель стоил бы немногого», назвал А.А. Ахматову, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаеву, Р. Фроста и У. Одена. Здесь же развил идею поэтического творчества как высшей формы существования языка, которую поэт лишь выявляет.

На протяжении 1980-х гг. печатаются новые сборники: «Римские элегии» (1982), «Новые стансы к Августе» (1983), «Урания» (1987). В 1991-1992 гг. был удостоен звания Поэта-лауреата Библиотеки Конгресса США.

В декабре 1987 г. в СССР впервые с 1967 г. была легально напечатана подборка стихотворений Бродского (в журнале «Новый мир»). В 1990 г. отдельным изданием вышел сборник «Стихотворения и поэмы». В 1995 г. поэту присвоено звание почётного гражданина Санкт-Петербурга, однако на родину он так и не вернулся. Умер от инфаркта в ночь с 27 на 28 января 1996 г. 2 февраля был погребен в Нью-Йорке на кладбище Тринити-чёрч. 21 июня того же года тело поэта было перезахоронено на кладбище Сан-Микеле в Венеции.

Творчество

В поэзии Бродского значительное место занимает продолжение традиций классической русской поэзии: XVIII в. (Ломоносов, Державин, Дмитриев), начала XIX в. (Батюшков, Баратынский, Вяземский) и XX в. (прежде всего, акмеисты). От поэтов пушкинской эпохи Бродский унаследовал медитативную интонацию, склонность к поэтике размышления, драматизм мысли. Большое влияние на становление индивидуального стиля Бродского оказало знакомство с английской метафизической поэзией. С влиянием метафизиков связаны «сухость» и интеллектуальность стихов Бродского, драматичность внутреннего монолога, метафоры, сближающие крайне далёкие друг от друга понятия и образы. В то же время Бродский часто снижает поэтический пафос, используя элементы разговорной речи, сленга, вульгаризмов, и в то же время «усложняет» лексику использованием научных и технических понятий. Философские умозаключения соседствуют в стихах Бродского с иронией, вниманием к деталям быта и т.п.

В области стихотворной формы поэт, экспериментируя с традициями классицизма и силлабического стиха, пришёл к использованию более сложных синтаксических конструкций, анжамбемана (несочетания границ строки и предложения), сочетанию белого стиха и ритмической прозы. Не чужд Бродский и экспериментов с «наборной графикой» (стихотворение «Фонтан», 1967).

Образ покинутой родины в стихах Бродского приобретает черты некой абстрактной империи. Его разработка происходит не только через обращение к тематике Советского Союза, но и путём осмысления античной традиции: образы Рима и Византии занимают в стихах поэта, особенно в период эмиграции, едва ли не самое весомое место. Одним из главнейших образов поэзии Бродского является Время как одно из высших начал мироздания, заменяющее в этом смысле Бога. Процесс поэтического творчества для Бродского – способ преодоления времени, борьба со смертью.