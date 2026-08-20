БРЕЖНЕВ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ

Выдающийся советский и партийный деятель, Первый (1964-66) и Генеральный Секретарь ЦК КПСС (1966-1982), Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1960-64, 1977-82), Маршал Советского Союза (1976), Четырежды Герой Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981), Герой Социалистического Труда (1961).

Начало карьеры

Родился в с. Каменское (ныне г. Днепродзержинск), Украина. Член ВКП (б) с 1931. В 1935 закончил Днепродзержинский металлургический институт, по окончанию которого был призван в армию. Служил в Забайкалье, курсант бронетанкового училища, политрук танковой роты. С конца 1930-х гг. на партийной работе. Участник Великой Отечественной войны. Полковник, генерал-майор (1944), начальник политотдела 18-й армии, воевавшей на Малой Земле. Кавалер нескольких боевых орденов и медалей. Участник парада Победы 24 июня 1945 на Красной площади. После войны начинается стремительное продвижение Брежнева, во многом благодаря поддержке и протекции Н. С. Хрущева, сыгравшего решающую роль в карьере Леонида Ильича и всегда рассматривавшего Брежнева в качестве своего протеже. С 1946 – 1-й секретарь Запорожского, Днепропетровского обкомов КП (б) Украины. В 1950-52 – 1-й секретарь КП (б) Молдавии.

Брежнев и Сталин

В качестве руководителя молдавских коммунистов Брежнев присутствовал на 19 съезде ВКП (б), последнем в жизни Сталина. Согласно одной из версий стареющий диктатор обратил внимание на высокого, красивого и хорошо одетого Брежнева, заметно выделявшегося из толпы других делегатов, и осведомился, кто это такой. Сталину ответили, что это – Брежнев, партийный руководитель Молдавии. «Какой красивый молдаванин», – заметил Сталин и отошел в сторону. Может быть, вследствие этого Брежнев совершенно неожиданно вошел в расширенный по указанию Сталина состав секретариата ЦК и получил квартиру в Москве. Оставив работу в Молдавии, Брежнев находился в Москве, ожидая конкретных указаний Сталина, однако тот вскоре умер в марте 1953.

На новом поприще

В новый состав Секретариата ЦК Брежнев не вошел, однако получил новый пост – заместителя начальника Главного управления армии и ВМФ СССР. Произведен в генерал-лейтенанты. По некоторым сведениям, Брежнев в числе других генералов принимал участие в аресте Л. П. Берия в июне 1953. По предложению Н. С. Хрущева переведен на партийную работу в Казахстан, 2-й, а затем 1-й секретарь ЦК КП Казахстана. Сыграл выдающуюся роль в освоении целинных земель. С 1954 – член Президиума ЦК КПСС, постепенно становится одним из виднейших советских партийных руководителей. В 1957 Брежнев, несмотря на тяжелую болезнь, прибыл на июньский Пленум ЦК для того, чтобы поддержать Н. С. Хрущева в его борьбе с представителями старой «сталинской гвардии» – Молотовым, Маленковым, Кагановичем, желавшими устранить Хрущева от руководства партией. Лояльность Брежнева была оценена Хрущевым, не считавшего Брежнева сильной и самостоятельной политической фигурой. С 1957 и до конца жизни Брежнев – член Политбюро ЦК КПСС. После ухода К. Е. Ворошилова на пенсию Брежнев становится формальным главой Советского государства – Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Именно тогда Брежнев начинает перебрасывать в Москву людей из своей «днепропетровской» и «молдавской» команды, одним из которых был, в частности, будущий партийный лидер Советского Союза К. У. Черненко.

Брежнев и Хрущев

По общему впечатлению, красивый и обаятельный Брежнев был в ту пору душой любой компании, фигурой, которая устраивала всех, в том числе и Хрущева. Вместе с тем Хрущев считал, что Брежнев не умеет проводить самостоятельную линию и легко поддается влиянию окружающих, дав ему едкое прозвище «балерина». В качестве своего политического противника Хрущев Брежнева не рассматривал. Обладавший крепким здоровьем и громадной работоспособностью, Хрущев рассчитывал еще долго продержаться у власти, считая, что в его окружении нет людей, которые относятся к нему нелояльно. В 1964 Брежнев был передвинут на пост второго секретаря ЦК – должность исключительно хлопотную, учитывая, что Хрущев постоянно находился в разъездах за границей. В 1964 в кругах высшего руководства СССР стал зреть заговор против Хрущева. В подготовке заговора Брежнев участия не принимал, но о его существовании был осведомлен и всецело поддерживал заговорщиков. Дождавшись отъезда Хрущева на отдых в Пицунду и заручившись поддержкой армии и КГБ, заговорщики приступили к активным действиям. Именно Брежнев звонил Хрущеву в Пицунду, вызывая лидера советского государства с отдыха в Москву на срочно собираемый Пленум. После отставки Хрущева Брежнев занимает пост Первого секретаря ЦК КПСС, став, таким образом, партийным лидером СССР. Сразу после известия о назначении Брежнева в народе распространилась шутка. «Как будем жить после октябрьского Пленума?» «По-брежнему».

Брежнев и его окружение

В стане заговорщиков, осуществивших смещение Хрущева, Брежнев рассматривался как фигура легко управляемая, компромиссная и всех устраивающая. Кроме того, предполагалось, что пребывание Брежнева на посту главы советского государства будет непродолжительным и временным; в частности, некоторые из членов Политбюро деятельно поддерживали в ту пору кандидатуру «железного Шурика», бывшего председателя КГБ СССР А. Н. Шелепина. Однако Брежнев пробыл лидером СССР целых 18 лет, постепенно отодвигая своих вероятных противников от реальных рычагов управления государством. В ту пору он находился в расцвете своих духовных и физических сил. Лечащий врач Брежнева, академик Е. И. Чазов вспоминал свое первое впечатление от своего высокопоставленного пациента: «статный, подтянутый мужчина с военной выправкой, приятная улыбка, располагающая к откровенности манера вести беседу, юмор, плавная речь (он тогда еще не шепелявил). Когда Брежнев хотел, он мог расположить к себе любого собеседника. Говорил он с достоинством, доброжелательством, знанием дела». Помощник Брежнева А. М. Александров-Агентов вспоминал о своем патроне: «Живой, активный, общительный – и в то же время мало приспособленный к государственной деятельности большого масштаба, к обобщениям и тем более теоретическим выводам, Брежнев сам определил свои оптимальные возможности. Это был хороший практический руководитель областного уровня, но для поста руководителя великой державы и великой партии ему многого явно недоставало. И внутренне он (опять-таки когда был здоров) несомненно сознавал это. Отсюда и такие качества, как исключительная осторожность при принятии серьезных решений, неуверенность, постоянная потребность выслушивать советы других и в то же время частые колебания и даже противоречивые действия, когда эти советы шли в разных направлениях. Это, конечно, не значит, что у Брежнева не было своих взглядов и убеждений, своих концепций во внутренней и внешней политике. Они были, но по большей части в самом общем виде и в довольно ограниченных пределах: стремление улучшить условия жизни народа, особенно на селе, обеспечить крепкую оборону, закрепить выгодные для СССР итоги второй мировой войны, обеспечить прочный мир. Но углубленно над стратегией и перспективами развития страны и ее внешней политики Брежнев едва ли задумывался, предпочитая прагматический подход к решению отдельных вопросов по мере их возникновения. Теоретиком ни в коей мере не был и никогда себя им не считал… Таким образом, как видим, определенная способность самокритичного подхода была Брежневу не чужда… В общении с людьми Леонид Ильич был, как правило, доброжелателен, приветлив, терпим. Должен добавить: таковы были его натура и в то же время стиль, которого он сознательно придерживался в политических целях. И даже в напряженных ситуациях в ответ на откровенно недоброжелательные выводы старался проявлять максимальную сдержанность, не давал себя спровоцировать… Выросший в недрах партийного аппарата, Брежнев хорошо понимал его значение и силу как носителя реальной власти в стране сверху донизу. Поэтому своей самой надежной опорой он считал секретарей обкомов партии, старался поддерживать с ними неизменно хорошие отношения. Я не знаю случая, когда бы он (будучи здоровым) отказывал кому-либо при их приезде в Москву в приеме и продолжительной, внимательной беседе. И сам, находясь в отпуске в Крыму, ежедневно проводил два-три часа за столом у аппарата ВЧ, расспрашивая секретарей обкомов в разных концах страны об их делах, нуждах, настроениях. Все это, конечно, укрепляло авторитет Брежнева в кадрах партии и тем самым его позиции в руководстве страны. Определенная гуманность была свойственна Брежневу от природы. Он не любил жестоких расправ. Как-то, будучи председателем Президиума Верховного Совета СССР, он сказал, что самое тяжелое для него в этой должности – обязанность подписывать смертные приговоры, отклонять апелляции приговоренных… Было бы, однако, большой ошибкой считать, что Леонид Ильич был этаким слабохарактерным добряком-толстовцем. Отнюдь нет. Это был упорный, целеустремленный и хитрый человек, который в своих целях, нередко продиктованных честолюбием, манипулировал людьми, заставлял их делать то, что ему было нужно, и ловко, без излишнего шума и сенсаций умел избавляться от неподходивших ему работников, особенно тех, кого считал потенциальными соперниками. И это притом, что в принципе он был искренним сторонником стабильности кадров, старался сводить перемены к минимуму». Постепенно Брежнев избавляется от своих противников – А. Н. Шелепина, В. Е. Семичастного, незначительным становится и влияние Н. В. Подгорного. Вместе с тем Брежнев не был жестоким человеком. Проштрафившиеся в глазах Брежнева люди редко отправлялись на пенсию, чаще их опускали 2-3 ступенями ниже по номенклатурной лестнице, отправляя послами куда-нибудь в отдаленные страны. Большинство из знавших его людей отмечают, что Брежнев был хороший товарищ, отзывчивый человек, гуманный руководитель. Он не был трудоголиком, в отличие от Ленина, Сталина или Хрущева. Скорее он любил жизнь во всех ее проявлениях – застолья, женщины, охота, хоккей, автомобили, у него, пожалуй, у первого из советских руководителей была, что называется, привычка к красивой жизни. Брежнев любил атрибуты почета и уважения – ордена, награды, подарки, воспринимая их, помимо прочего, и в качестве признания авторитета страны, которую он возглавлял. Тяга Брежнева к орденам, в первую очередь боевым, стала предметом многих анекдотов. Брежнев стремился получать в первую очередь именно боевые награды, удостоившись 4 звезд Героя Советского Союза, высшей полководческой награды СССР – ордена «Победа», ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. Видимо, в тяге к орденам сказывалось то, что Брежнев получил в годы Великой Отечественной войны меньше наград, чем другие молодые генералы. Брежнев был принципиальным сторонником «стабильности кадров», последняя проявлялась у него в том, что в составе высшего советского руководства были люди десятилетиями работавшие совместно с Брежневым, многие из них к началу 1980-х гг. были уже недееспособны. Большое внимание Брежневым уделялось тому, чтобы люди, работавшие совместно, находились в приятельских и дружеских отношениях. Многие из членов брежневской «команды» 1970-х гг. работали с Леонидом Ильичем еще в 1940-е-1950-е гг. и по-товарищески продолжали звать его на «ты» и по имени – «Леня». Необходимо отметить, что, в отличие от Хрущева и Горбачева, Брежнев ни разу не ошибся в выборе своих сотрудников, они его не предали; Брежнев обладал несомненными способностями в выборе кадров. Так или иначе, но в общем и целом Брежнев был человеком с большим количеством достоинств и недостатков. У него был живой, практический ум. Недостаток образования восполнялся в нем хорошо развитой интуицией и осторожностью при принятии любых решений. Также нельзя не отметить, что, на наш взгляд, из всех советских лидеров Брежнев допустил наименьшее количество грубых ошибок в политике, за исключением Афганистана. Кроме того, Брежнев сыграл выдающуюся роль в достижении разрядки международной напряженности, наметившейся в 1970-е годы.

Последние годы

С середины 1970-х гг. Брежнев начинает испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Сказались плохо залеченные в свое время последствия инфаркта в 1950-е гг. и серьезная нагрузка в первые годы пребывания у власти. В 1976 Брежнев пережил инсульт, от последствий которого он не оправился до конца жизни. У него возникают проблемы с речью (невнятная дикция, шамканье), все тяжелее и тяжелее ему становится выполнять свои служебные обязанности. Рабочий день Брежнева сильно сокращается. Как правило, уже в четверг вечером он уезжал на свою дачу в Завидово, откуда приезжал в Москву только в воскресенье вечером. И в Завидово, и в Кремле он находился под постоянным наблюдением врачей-реаниматологов. Несмотря на качественную медицинскую помощь, здоровье Брежнева становилось все хуже, но его просьбы об отставке Политбюро не желало удовлетворять. Брежнев был идеальной, устраивавшей все кремлевские группировки, фигурой. Таким образом, Брежнев продолжал работать до конца жизни. В последние годы заседания Политбюро нередко шло всего в течение 15-20 минут – больше времени Брежнев уже не мог работать. Несмотря на физическую немощь Леонида Ильича, телевидение показывало его все в больших объемах, что привело к тому, что значительная часть сограждан испытывает к нему уже не только жалость, но и все более и более открыто высказывались насмешки в его адрес. Тем временем волна восхвалений Брежнева, инициированная недобросовестными помощниками Генерального Секретаря, достигает своего апогея, Брежнев провозглашается выдающимся теоретиком партии, крупным борцом за мир и т. д. Ускорил смерть Брежнева несчастный случай, происшедший с ним в Ташкенте в апреле 1982, когда на него упал бетонный постамент на заводе, который Леонид Ильич посетил вместе с правительственной делегацией. Леонид Ильич Брежнев скончался 10 ноября 1982 и был похоронен у Кремлевской стены.

С именем Брежнева, 18 лет находившегося во главе Советского государства, связаны многочисленные достижения в области укрепления обороноспособности страны, неуклонно рос уровень жизни советских граждан, большие шаги вперед сделала советская наука. Именно в период пребывания Брежнева у власти был достигнут ядерный паритет СССР с США, СССР становится общепризнанной мировой сверхдержавой. Все же были и серьезные провалы во внешней политике: в 1968 при поддержке Брежнева был предпринят ввод советских войск в Чехословакию («пражская весна»), в 1979 ограниченный контингент советских войск был введен в Афганистан, а СССР оказался втянут в дорогостоящую войну. Международный авторитет СССР оказался подорван. Несмотря на многочисленные успехи, нельзя не отметить того, что в сознании большинства граждан эпоха Брежнева именуется кратким словом «застой», – под которым понимается усиление негативных элементов в политическом и в какой-то мере в экономическом развитии советского общества. Вместе с тем нельзя не отметить и того, что именно при Брежневе у советских граждан окончательно исчезает чувство страха, а рамки дозволенного непрерывно растут.