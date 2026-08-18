БРЕСТСКИЙ МИР 1918 г.

Сепаратный мир с Германией и Австро-Венгрией , подписанный большевистским правительством (3 марта 1918 г.). Выход России из Первой мировой войны с огромными территориальными потерями и выплатой значительной контрибуции. Еще больше обострил противоречия в обществе, явившись еще одним толчком к Гражданской войне . Назван современниками «позорным и похабным».

По договору, подписанному 3 марта 1918 г., территория, оккупирован­ная Германией и Австро-Венгрией, включала Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, 75% Белоруссии. Германия и Австро-Венгрия намеревались сами определить судьбу этих областей в согласии с их населением.

Советская Россия обязалась заключить договор с Украинской Радой и урегулировать с ней пограничные споры. Все земли, захваченные у Турции, возвраща­лись, вместе с занятыми ранее округами Карса, Ардагана и Батума. Таким образом, Россия теряла около 1 млн кв. км территории. Российская армия демобилизовывалась .

Все военные суда России подлежали переводу в рус­ские порты или разоружению. Россия также освобождала от своего присутствия Финляндию, Аландские острова и обязывалась прекратить пропаганду против властей Украины и Финляндии. Военнопленные отпу­скались на родину.

По тексту Брестского мира договаривающиеся стороны отказывались от взаимного возмещения расходов. Однако 27 августа в Берлине было под­писано дополнительное финансовое соглашение, по которому Россия должна была выплатить Германии в различных формах 6 млрд. марок и поставить Германии ­продовольствие. Восстанавливались права германских и австрийских под­данных на их собственность в России. Возобновлялись невыгодные для России таможенные тарифы 1904 г.

Ратификация этих необычайно тяжелых условий мира вызвала новый политический кризис России. Экстренный съезд РКП(б) и IV Чрез­вычайный съезд Советов (смотрите Съезды советов ) в марте 1918 г. большинством голосов высказа­лись за ратификацию мира, при этом Совнаркому было дано право в лю­бой момент разорвать его. Против мира резко выступали «левые коммуни­сты» и левые эсеры. В знак протеста народные комиссары - члены пар­тии левых эсеров вышли из Совнаркома, но остались в Советах и в аппа­рате управления, в том числе - в ВЧК.