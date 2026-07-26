БРАНДЫС АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза (1945, 1945).

Биография

Родился 12 августа 1923 года в посёлке Нижнеднепровск (ныне — в черте города Днепра на Украине). Окончил авиационную спецшколу и аэроклуб в Днепропетровске . В июне 1941 года был призван в РККА и направлен в Днепропетровскую ВАШПОЛ, окончил её в декабре того же года. В июле 1943 года окончил Молотовскую ВАШЛ.

Великая Отечественная война

C 19 августа 1943 года — на фронте . Всю войну прошёл в 75-м гвардейском штурмовом авиаполку, от лётчика дослужившись до командира эскадрильи. Проявил себя как смелый и находчивый лётчик, добросовестно выполнявший все поставленные боевые задачи. Уже за первые три месяца Брандыс совершил 24 боевых вылета, уничтожив и повредив: 4 танка, 6 автомашин, 1 артиллерийскую батарею, 2 точки ПВО, до 35 солдат и офицеров противника. Зачастую выполнял свои задачи в плохих погодных условиях, при сильном противодействии зенитной артиллерии и вражеской авиации, при этом не ложился на обратный курс, пока не наносил максимально возможный урон врагу, по 6-8 раз заходя на цель, дерзко снижаясь вплоть до бреющего полёта.

Отлично овладел техникой пилотирования и штурманским делом, а также матчастью самолётов Ил-2. 20 декабря 1943 года совершил 2 боевых вылета, во время второго его самолёт был подбит, но Брандыс довёл свою машину до своего аэродрома.

Большую работу проводил по обучению молодых лётчиков, передавая им свои знания о практике воздушного боя и штурмовки наземных сил противника, о вражеских тактических приёмах. Став командиром, умело организовал боевую работу как на земле, так и в воздухе.

К 29 августа 1944 года Брандыс совершил 128 боевых вылетов, уничтожив либо повредив: 23 танка, 43 автомашины, до 35 артиллерийских и миномётных батарей, 19 точек ПВО, 3 паровоза, до 50 вагонов, 1 понтонный мост, до 16 самолётов на земле, до 30 повозок с грузами, до 500 солдат и офицеров. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

По состоянию на 16 апреля 1945 года, на счету Брандыса числилось 217 боевых вылетов. К предыдущему его боевому счёту добавились уничтоженными или повреждёнными: 7 танков, 21 автомашин, 9 самоходок, до 20 точек ПВО, 11 артиллерийских батарей, 1 паровоз, до 20 вагонов, до 8 самолётов на земле, до 20 повозок с грузами, до 200 солдат и офицеров. Всего же за время войны он совершил 218 вылетов. В июне 1945 года лётчик во второй раз был удостоен высшей степени отличия.

Послевоенная жизнь

В 1950 году окончил ВВА, в 1959 году — ВАГШ ВС СССР. Командовал крупными авиационными частями и соединениями. В 1962-1964 годах возглавлял Центральный аэроклуб имени В. П. Чкалова, затем долгие годы преподавал в ВАГШ. В 1986 году вышел в отставку. Умер 23 марта 1988 года.