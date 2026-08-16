БРАГИНСКАЯ НИНА ВЛАДИМИРОВНА

Российский филолог и историк-антиковед. Доктор исторических наук (1992), профессор, заведующая Сектором антиковедения Отдела научных исследований Института восточных культур и античности РГГУ, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ (1992).

Родилась 15 мая 1950 года в Москве. В 1972 году с отличием окончила классическое отделение филологического факультета МГУ. С 1972 по 1974 год преподавала латинский язык Московском издательско-полиграфическом техникуме. В 1974 – 1977 годы обучалась в аспирантуре Института истории и искусств АН СССР. До 1991 года, не занимая штатной должности по специальности, опубликовала более 100 научных работ. С 1980 по 1984 год работала лифтером. В 1987 году вошла в инициативную группу «Мемориал», с 1989 по 1992 год сотрудничала с Научно-исследовательским и просветительским центром общества «Мемориал». В 1992 году защитила диссертацию доктора исторических наук на тему «Генезис и структура диалога перед изображением и «Картины» Филострата Старшего». С 1991 по 1993 год – сотрудник кафедры истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ. С 1992 года – ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ.

Автор более 200 научных публикаций. Автор многочисленных переводов античной литературы. В сферу научных интересов входят мифология, история античной культуры, античный роман и агиография, история отечественного антиковедения.

Сочинения:

Влажное слово. Византийский ритор об эротическом романе. М.: РГГУ, 2003

Мировая безвестность: Ольга Фрейденберг об античном романе. М.: ГУ — ВШЭ, 2009

Античный роман и близкие жанры: библиогр. пер., коммент. и исслед. в России и СССР // Вестник древней истории. - 2003. - № 4. - С. 212-231.

Брагинская, Н.В. «Музами клянусь!»: Клятвы в литературе и авторский замысел «Жизнеописания Эзопа» (G) / Н.В. Брагинская // В поисках «западного» на Балканах / РАН, Ин-т славяноведения; [сост.: И.А. Седакова, Т.В. Цивьян]. - М.: Пробел-2000, 2005. - С. 17-29.

Верность как измена // Новое литературное обозрение. - 2001. - № 50. - С. 32-42. - Рец. на кн.: Рождение трагедии / Фридрих Ницше; сост., общ. ред., коммент. и вступ. ст. А.А. Россиуса. - М.: Ad Marginem, 2001. - 736 с.

"Картины" Филострата Старшего: генезис и структура диалога перед изображением // Одиссей: Человек в истории, 1994: Картина мира в народном и ученом сознании. М., 1994. С. 267-313.

Кто такие мирмидонцы? // От мифа к литературе: Сб. в честь семидесятипятилетия Елеазара Моисеевича Мелетинского. М., 1993. С. 231-256.

Слово о Голосовкере // Философия не кончается. [Кн. 1]: Из истории отечественной философии: XX век: 1920 - 1950-е годы. М., 1998. С. 603-611.

Трагедия и ритуал у Вячеслава Иванова // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 294-329.

Oikonomia в античной риторике и литературной критике // Индоевропейское языкознание и классическая филология -VI: материалы чтений, посвящ. памяти проф. И.М. Тронского, 24-26 июня 2002 г. / Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед. - СПб. : Наука, 2002 . - С. 23-31.