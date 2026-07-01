БОЗДЕХ ЭМАНУИЛ

Чешский драматург, переводчик, критик и журналист.

Был драматургом пражского «Временного театра» и театральным критиком. Сценическим успехом пользовались его исторические комедии о салонной жизни парижского и венского двора, с остроумием и иронией показывавшие исторические события как большие последствия незначительных дел.

Биография

Родился 21 июля 1841 г. в Праге в семье торговца крупами. Детство Эмануила было тяжелым, поскольку семья потеряла практически все имущество в ходе революции 1848 г. В Праге будущий драматург учился в немецкой начальной школе пиаристов, затем – в гимназии на Новом Месте, изучал право, философию и иностранные языки и работал воспитателем в дворянских семьях.

В 1874-1875 гг. Боздех был в Париже, где изучал славянскую и французскую литературу. По возвращении он стал культурным и театральным обозревателем пражской прессы, в частности, он работал в таких чешских изданиях как «Пражский дневник» («Pražský deník»), «Светозор», «Покрок», немецкоязычных «Prager Tagblatt» и «Politik» и во французской газете «Le Pragois». В 1869 г. Боздех стал драматургом «Временного театра», именовавшегося тогда Королевским земским чешским театром, но в 1876 г. вынужден был покинуть это место работы из-за разногласий с режиссером Йиржи Коларом. Их непримиримый конфликт сопровождался обвинениями в плагиате, оскорблениями и подчас даже комическими происшествиями. Так, однажды Колар незаметно закрыл Боздеха в его кабинете и отпер дверь лишь поздно ночью, когда разъяренный драматург уже угрожал подать на режиссера в суд. Сотрудничество этих людей было невозможно в силу непримиримого характера Колара, одаренного режиссера, однако, ревностно относившегося к тому, что молодой драматург затмевает его своим талантом.

Сам Эмануил Боздех был человеком очень замкнутым, необщительным, имел мало друзей и ни с кем не делился переживаниями. Близкие отношения он поддерживал только с сестрой и пожилой матерью. Даже со знаменитостями был лишь необходимо вежлив и холоден. В последние годы жизни он сильно страдал от депрессий и хронических заболеваний. Он ненавидел фотографироваться настолько, что в 1880-х журналисты, желавшие поместить фото популярного драматурга и критика в газету, не смогли найти ни одной карточки, сделанной позднее 1872 г. и даже пытались незаметно сфотографировать его во время прогулки (сделать это не удалось из-за несовершенства тогдашней техники). Один из немногих портретов Боздеха был сделан в 1887 г. во время театрального представления, когда драматург присутствовал в зале. Именно это фото печатали газеты, когда Боздех пропал.

13 февраля 1889 г. в пражской ежедневной газете вышла статья о пропаже Эмануила Боздеха, 10 февраля вышедшего из дома в Праге и не вернувшегося. В его квартире нашли несколько записок, намекающих на самоубийство. Возможно, он прыгнул в бурное в тот день течение Влтавы с моста императора Франца Иосифа, где очевидцы видели его в последний раз. Тело так и не было найдено, и тремя годами позже, в феврале 1892 г. земским пражским судом Боздех был официально признан погибшим.

Творчество

Уже в его дебютном произведении, комедии 1867 г. «Из времени котильонов» («Z doby kotillonů») видно, в чем коренились достоинства драматического таланта Эмануила Боздеха: с самого начала сценического действия он легко ведет комедийную интригу пьесы и ловко управляется с языком французских салонов времен Людовика XIV . Этой пьесой Боздех приблизился к ведущим образцам французской ситуационной и разговорной комедии, которые пользовались большой популярностью у тогдашней пражской городской публики. Более поздние его исторические комедии опирались в структурном и идейном отношении на пьесы французского драматурга Эжена Скриба. Боздех с недоверием относился к каким бы то ни было крупным политическим, идейным, историческим концепциям, а потому подход Скриба к истории как к последствию игры мелких событий и причин был ему очень близок. В комедиях Боздеха разыгрываются пустячные события, происходящие на фоне мировой истории, а значительные исторические события представлены как результат интриг, людской ограниченности, корыстолюбия, любовных прихотей, личных интересов и т.д.

В другой его пьесе «Испытание государственного мужа» («Zkouška státníkova», 1872) демонстрируется закулисная борьба за внешнеполитический курс Австрии после Марии Терезии . Тема была более чем актуальна после 1871 г. и победы Германии во франко-прусской войне. Современники видели актуальную повестку и в пьесе «Барон Гёрц» (1868). В исторической трагедии о погоне за славой, имевшей место в Швеции во времена правления Карла XII в начале XVIII в., современники увидели скрытые отсылки к текущей политической ситуации и даже распознали намек на министра Ф. Бейста в образе главного героя. Пьеса «Авантюристы» («Dobrodruzi») о дворе императора Рудольфа II была вовсе запрещена в Праге и ставилась только в провинциальных Подебрадах.

Завязка комедий «Хозяин мира в халате» («Světa pan v županu», 1876) и «Генерал без войска» (1889) взята Боздехом из материалов об интимном круге императора Наполеона. В этих пьесах умение драматурга развивать комедийную ситуацию, построенную на остроумном диалоге, достигло кульминации. При этом он никогда не переходил грань между тонкой иронией и дешевыми карикатурами и насмешками.

Эмануил Боздех был очень внимателен к исторической эпохе, о которой писал, изучая исторические книги о том времени, социальные условия, в которых жили герои его пьес, характеры реальных исторических личностей. Такой строгий подход он применял и к чужим произведениям в своих критических статьях о театре.