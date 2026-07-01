БОЙЧУК ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал артиллерии (1980), Герой Социалистического Труда (1984), в 1974-1985 годах – начальник 12-го Главного управления МО СССР.

Биография

Родился 24 декабря 1918 года в селе Юхимовцы (ныне – Волочисский район Хмельницкой области Украины). В 1937 году был призван на службу в РККА. В 1939 году окончил Томское артиллерийское училище, после чего служил на Дальнем Востоке.

Великая Отечественная и советско-японская войны

С 24 сентября 1941 года – в действующей армии. Первоначально командовал батареей 19-го артиллерийского полка 26-й стрелковой дивизии. Успешно выполнял задачи по уничтожению боевой техники и живой силы противника, сопровождению пехоты. Его батарея считалась лучшей во всём полку – первые среди его личного состава орденоносцы были бойцами из подразделения Бойчука.

В апреле 1942 года был выдвинут на должность командира дивизиона. Неоднократно проявлял умение и артиллерийскую грамотность в деле уничтожения вражеских укреплённых узлов и поддержки стрелковых частей. С декабря 1942 года был начальником штаба полка. Умело организовывал артиллерийское наступление во время боёв по окружению 16-й армии вермахта.

В 1943-1944 годах служил старшим помощником начальника оперативного отдела штаба Управления командующего артиллерией Северо-Западного фронта. В мае 1944 года был назначен на должность начальника штаба 152-й армейской пушечной артиллерийской бригады. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Сумел сколотить штаб бригады, добившись высокого уровня организованности, чёткости и гибкости в работе. Многократно лично выезжал на передовые огневые позиции, организуя отражение вражеских контратак, взаимодействие артиллерийских частей с другими родами войска. В общей сложности за время войны несколько раз был ранен.

После окончания боёв Европе бригада Бойчука была переброшена на Дальний Восток. Во время перехода через безводные степи Монголии и хребет Большой Хинган он умело управлял перемещением всей техники, что позволило вверенному ему соединению выполнить все поставленные перед ней задачи.

Послевоенная карьера

В 1953 году окончил Военную артиллерийскую академию С декабря 1960 года - начальник направления, заместитель, первый заместитель начальника Управления ракетных войск ГШ ВС СССР. С июля 1968 года – заместитель, первый заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ.

В феврале 1974 года был назначен начальником 12-го Главного управления МО СССР. В его ведении находились вопросы разработки, производства, хранения и снабжения войск ядерными боеприпасами. Сумел реорганизовать всю систему ядерного обеспечения, добившись увеличения масштабов и сложности решаемых задач. Благодаря его усилиям управление приобрело особое значение – именно на нём лежали обязанности доставки и выдачи ядерных боеприпасов армии и флоту в любых условиях. С ноября 1985 года – в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Умер 4 июня 1991 года.