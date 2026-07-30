БОТКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Выдающийся врач-терапевт, клиницист и общественный деятель.

Происходил из семьи купца первой гильдии. Первоначальное образование получил в частном пансионе Эннеса. Из-за сословных ограничений, не позволяющих поступить на математический факультет, в 1850 г. поступил на Медицинский факультет Московского университета. После его окончания получил степень доктора, а во время Крымской войны работал в Бахчисарайском лазарете великой княгини Елены Павловны, под руководством Н.И. Пирогова. По окончании войны, заслужив весьма лестный отзыв от Пирогова, Боткин отправился в заграничную командировку, где стажировался в лучших европейских клиника (Англии, Франции, Австрии и др.).

Вернувшись на родину, Боткин был приглашен в терапевтическую клинику в качестве адъюнкта к профессор П.Д. Шипулинскому. В 1860 г. защитил докторскую диссертацию: «О всасывании жира в кишках». Уже через год он стал ординарным профессором терапевтической клиники баронета Вилье. Вскоре создал клинику по новейшим канонам, использовавшей в своей работе клиническую лабораторию, ставшей первой в Европе. Получив в свое распоряжение академическую клинику внутренних болезней, Боткин в высшей степени энергично повел дело. Он устроил при клинике прием приходящих больных, что было совершенной новостью, и во время этого приема прочитывал для студентов и врачей целые лекции, представлявшие тщательный разбор больных. Лаборатория клиники вскоре расширилась, и в ней закипела научная работа. В нее привлекались молодые специалисты, разрабатывавшие различные вопросы научной и практической медицины. Из них сложилась целая школа учеников, приобретших известность.

В начале 60-х годов Сергей Боткин был назначен совещательным членом медицинского совета министерства внутренних дел и военно-медицинского ученого комитета. В 1867 г. вышло первое издание лекций Боткина под общим названием «Курса клиники внутренних болезней». С 1870 г. стал почетным лейб-медиком, первым русским врачом, занимавшимся лечение императорской семьи. Через год ему было поручено лечение серьезно заболевшей Государыни Марии Александровны. В последующие годы он несколько раз сопровождал Государыню за границу и на юг России, для чего ему приходилось даже прекращать лекции в академии. В 1877 г. Боткин сопровождал Императора Александра II во время русско-турецкой войны.

Весьма активна и его общественная деятельность: был инициатором создания эпидемиологического общества, занимавшегося борьбой с распространением тифа, чумы, холеры и др. Около 1881 г., когда осуществилась передача больничного и санитарного дела в ведение петербургского городского управления, Боткин постоянно работал в санитарной и больничной комиссиях. Благодаря его деятельности были созданы новые больницы — общины св. Георгия и Александровской барачной больницы. Большое внимание он уделял и распространению медицинской помощи и среди малоимущных слоев городского населения. В 1886 г., избранный почетным попечителем всех городских больниц и богаделен, Боткин произвел в них многочисленные коренные улучшения. Именно он настоял на создании первой санитарной кареты в столице. Одновременно проводились и научные исследования: собирался материал для изучения недостаточно разработанного вопроса о старости.

В 1886 г. Сергей Боткин был назначен председателем комиссии по вопросу об оздоровлении России, ставившей задачу уменьшения смертности в стране. Комиссия эта собрала обширный материал, но за смертью председателя, так и не дала каких бы то ни было результатов. Боткин стоял у истоков женского образования в России, после закрытия женских врачебных курсов энергично хлопотал об учреждении их вновь при одной из городских больниц. В их пользу Боткина оставил капитал покойного Кондратьева, передавшего ему 20 тысяч рублей на благотворительность.

Помимо преподавательской и научной деятельности, Боткин занимался не только частной практикой, но и консультативной практикой, которая была особенно драгоценна для больных и для врачей. На консультациях он оказывал врачам громадную помощь, разрешая многие случаи, запутанные и сложные в научном отношении. Таким образом, чрезвычайная популярность Боткина, возникла очень быстро и непрерывно увеличивалась в течение всей его деятельности.

В 1872 г. Боткин получил звание академика. Кроме российской академии наук, прославленный врач состоял членом венской академии наук, многих заграничных ученых обществ, членом-корреспондентом общества внутренней медицины в Берлине и почетным членом многих университетов и ученых обществ России.

После смерти был учреждена премия имени Боткина за лучшие сочинения по терапии. 2 больницы в Санкт-Петербурге и Москвы получили его имя. «Еженедельная клиническая газета», издававшаяся знаменитым клиницистом, была превращена в «Больничную газету Боткина».