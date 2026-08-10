БОССЕ ФЁДОР ЭМИЛЬЕВИЧ

Сын пастора, лютеранин. В 1882 г. окончил Морское училище. 27.9.1882 произведен в мичманы. В 1883–1884 гг. служил на корвете «Баян». В 1885 г. и. д. ревизора пароходофрегата «Рюрик» и ревизор крейсера «Азия». 8.1.1888 назначен вахтенным начальником шхуны «Страж» Балтийский таможенной крейсерской флотилии. 1.4.1890 произведен в лейтенанты. 18.4.1891 назначен командующим ротой Ревельского флотского полуэкипажа, одновременно в летние месяцы 1892–1893 гг. вахтенный начальник транспорта «Самоед». С 12.5.1894 по 11.8.1894 вахтенный начальник учебного судна «Моряк». С 12.9.1894 по 14.9.1895 вахтенный начальник эскадренного броненосца «Гангут». С 20.10.1895 в заграничном плавании на крейсере II ранга «Разбойник». С 4.8.1896 по 21.12.1896 служил на Императорской яхте «Штандарт». С 2.2.1897 в заграничном плавании на эскадренном броненосце «Император Николай I». С 15.10.1897 по 24.9.1899 ревизор мореходной канонерской лодки «Грозящий». 18.4.1899 назначено содержание капитан-лейтенанта. 1.1.1901 назначен старшим офицером учебного судна «Двина». 26.11.1902 назначен старшим офицером эскадренного броненосца «Император Александр II». 1.1.1904 произведен в капитаны 2-го ранга. 12.1.1904 назначен командиром миноносца «Решительный». Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. 14.2.1904 прибыл в Порт-Артур. 25.2.1904 когда миноносцы «Решительный» и «Стерегущий» во время разведки встретились с превосходящими силами японцев и приняли неравный бой, контужен в голову с разрывом барабанной перепонки и прорвался на миноносце в Порт-Артур. 29.2.1904 списан на берег для лечения. 18.3.1904 отправлен в Европейскую Россию. 20.4.1904 по прибытии в Кронштадт зачислен в 4-й флотский экипаж. 17.5.1904 после освидетельствования комиссией врачей был уволен в двухмесячный отпуск. В дальнейшем еще несколько раз увольнялся в отпуск, но от последствий контузии так и не оправился. 11.10.1904 назначен флаг-капитаном берегового штаба старшего флагмана 2-й флотской дивизии. 23.3.1907 назначен командующий портовым судном «Работник», находившимся на охране Петергофского рейда. 26.3.1909 зачислен в береговой состав. 29.3.1909 произведен в капитаны 1-го ранга. 5.10.1915 произведен в генерал-майоры флота на основании Статута ордена Св. Георгия (со старшинством с 29.3.1913). 26.10.1915 отчислен от командования портовым судном «Работник». 9.8.1916 был уволен со службы по болезни, от ран и контузий происходящей, с мундиром, пенсией и переименованием в контр-адмиралы. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении в составе ВСЮР. 23.2.1920 эвакуирован из Новороссийска в Салоники на пароходе «Иртыш». К 1.4.1921 проживал в Югославии. Переехал во Францию, проживал в Ницце. Член кают-компании в Ницце. В начале 1930-х гг. переехал в Перу. Проживал в Лиме.

К 1915 г. вдовец. Дети: Стелла (в 1-м браке Бак, во 2-м браке Воробьева) (18.10.1888–около 13.7.1930, Ницца).