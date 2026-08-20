БОРОЗНЯК Александр Иванович

Родился 25.01.1933, г. Киев. Окончил Благовещенский государственный педагогический институт им. М.И. Калинина в 1954 г.

Кандидатская диссертация : Коммунистическая партия и рабочий класс Западной Германии в борьбе против капиталистических монополий. 1945–1947 (1963).

Докторская диссертация : Рабочее движение и проблемы демократического переустройства послевоенной Западной Германии (1945–1949) (1991).

Работал заведующим кафедрой социально и духовной культуры Липецского государственного педагогического университета. В настоящее время профессор кафедры теории и практики немецкого языка Липецкого педуниверситета

Учителя : В. Бартель, А.С. Ерусалимский, А.И. Данилов, и др.

Область интересов : История и историография Германии ХХ в.

Сочинения: Германское Сопротивление в трактовках отечественной исторической науки // Германия и Россия: события, образы, люди. Вып. 1. Воронеж, 1998;

Искупление. Нужен ли России германский опыт преодоления тоталитарного прошлого? М., 1999;

Против забвения: «Черная серия» немецкого издательства «Фишер» // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 1. М., 1999;

Der Totalitarismusbegriff in der wissenschaftlichen Diskussion in Rußland // Rußland und Deutschland auf dem Weg zum antitotalitären Konsens. Baden-Baden: Nomos. 1999;

Проблема преодоления тоталитарного прошлого в Германии и России // Германия и Россия в ХХ веке: две тоталитарные диктатуры, два пути к демократии. Кемерово, 2000;

Уроки Германии в России еще не востребованы // Преодоление прошлого и новые ориентиры его переосмысления. Опыт России и Германии на рубеже веков. Международная конференция. М.: Фонд Фридриха Науманна. 2002;

«Хоть раз напишу тебе правду…» Письма солдат вермахта из сталинградского окружения // Родина. 2002. № 10;

Дахау. Город у ворот концлагеря // Россия и Германия в историческом ракурсе. М.: Памятники исторической мысли . 2002.