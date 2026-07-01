БОРМАНЫ

Родоначальник

Основателем крупной кондитерской фабрики «Жорж Борман» был Григорий Николаевич Борман. Родился он в 1837 г. в Санкт-Петербурге. Немец по происхождению. Окончил Императорский Санкт-Петербургский университет. Рано начал трудовую деятельность. Был продавцом в кондитерской лавке, которая перешла ему потом по наследству.

Начало кондитерского производства было положено в 1862 г. Магазин назывался «Жорж Борман». Производство велось ручным способом, специальной ручной машиной для выделки шоколада. Полученные доходы направлялись на расширение производства. В 1866 г. была приобретена еще одна фабрика. Продукция имела большой успех. Не раз удостаивалась наград на выставках в Санкт-Петербурге, Париже и Чикаго.

В 1876 г. Б. стал официальным поставщиком Двора Его Императорского Величества, а изделия получили изображение государственного герба. Продукцию Б. хранил на складах, которые он открыл в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.

В 1895 г. было учреждено товарищество «Жорж Борман», имущество которого к 1912 г. насчитывало десять кондитерских магазинов в столице. В деятельность фирмы постепенно Б. включил и своих сыновей. Умер Б. 25 декабря 1918 г. в Харькове.

Наследник

Свое дело Григорий Николаевич завещал сыну Георгию. Родился он в 1875 г. (по другим данным – в 1783 г.) в столице. Окончил столичную школу Карла Мая, затем – коммерческую академию в Лейпциге. Два года находился на стажировке в Германии. Сфера интересов – кондитерское дело. В 1893 г. последовало его возращение в Санкт-Петербург.

Вместе с отцом начал трудиться в товариществе «Жорж Борман». Занимался и модернизацией производства. В 1896 г. он запустил в Харькове кондитерскую фабрику и два магазина. В этом же году в столице была открыта бисквитная фабрика. Запущено производство недорогих конфет для широкого круга посетителей. В начале XX в. в столице действовала целая сеть специализированных кондитерских магазинов.

В 1917 г. Георгий Григорьевич решил перебраться за границу. В 1920 г. он обосновался во Франции. В Париже начал действовать кондитерский магазин. Умер Б. 8 января 1952 г. в Париже.