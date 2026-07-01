БОРЕЙ (др.-греч. Βορέας)

В древнегреческой мифологии божество северного ветра .

Борей – сын бога звездного неба Астрея и богини зари Эос (Hesiod. Theog., 378-380). Брат Нота и Зефира, а также часто и Эвра, которые олицетворяли для греков различные ветры. Обычно изображался с бородой, могучим и крылатым божеством. Он обитал на севере – во Фракии, где царит холод. Борей может превращаться в жеребца и в этой своей ипостаси, сойдясь с кобылицами Эрихтония, породил двенадцать коней, быстрых, как ветер (Il., XX, 220-229). Он вступает в брак с эринией и гарпией , от которых также имеет лошадиное потомство. Аполлодор передает несколько мифов, которые связывают Борея с царями Аттики. Согласно одному из них Борей похитил Орифию, дочь афинского царя Эрехфея (III, 15, 2). Сыновья Борея – Зет и Каллаид, которых поэтому именуют бореадами. Они участвовали в походе аргонавтов (Apoll. Rhod., I, 211-223), избавили от гарпий царя Салмидессы Финея.

Иллюстрация :

Борей похищает Орифию. Фрагмент апулийской краснофигурной вазы. Около 360 г. до н.э. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова