БОНДАРИХИНСКАЯ КУЛЬТУРА

Археологическая культура финального бронзового и раннего железного веков (рубеж XII/XI - сер. VII в. до н. э.).

Ареал распространения ‒ от Днепровского левобережья до верхнего и среднего течения Северского Донца, на востоке и северо-востоке до бассейна Дона и средней Оки, северная граница проходит по верховьям рек Сулы, Псла и Ворсклы, южная граница почти совпадает с границей лесостепи.

Первые памятники бондарихинского типа были обнаружены в 20-х годы XX в. Н. В. Сибилевым в ходе археологической разведки в бассейне Северского Донца. В начале 50-х годов Б.А. Шрамко и Д.Я. Телегин выделили памятники в отдельную группу. В результате раскопок в урочище Бондариха (близ г. Изюм Харьковской обл.) В. А. Ильинская обозначила её как самостоятельную культуру.

Памятники бондарихинской культуры представлены поселениями, могильниками и случайными находками.

Поселения

Поселения расположены в поймах рек на дюнных возвышенностях и останцах (Бондариха, Шмаровка, Большая Даниловка, Тимченки, Родной Край, Рыкань и др.). Укрепленные поселения с валами и рвами характерны для позднего этапа развития культуры (Веселое, Каргашино и др.). Они располагались на мысах первой надпойменной террасы. На поселениях прослежена уличная планировка. Жилища ‒ землянки, полуземлянки и наземные постройки прямоугольной формы и столбовой конструкции. При исследовании жилищ прослеживались остатки деревянного каркаса стен, а также стен из жердей и камыша с глиняной обмазкой, пол также обмазывался глиной. Почти все жилища однокамерные, известны случаи двухкамерных построек. Внутри жилищ находились открытые очаги, иногда на глиняных площадках, или купольные печи, а также хозяйственные ямы.

Погребения

Погребальные памятники представлены грунтовыми могильниками (Тимченки, Основа, Залинейное) и единичными курганами (вблизи с. Николаевка Донецкой обл. и с. Чернетчина Днепропетровской обл. Украины). Некоторые погребения на поверхности были отмечены небольшими холмиками и вкопанными в центре деревянными столбами. В грунтовых могильниках помещались кремированные остатки в сосудах-урнах или небольших грунтовых ямках круглой или овальной формы. Курганы отличаются от грунтовых могильников наличием трупоположения ‒ тело укладывалось скорченным на боку с различной ориентировкой.

Керамика

Наиболее распространенной формой керамики бондарихинской культуры являются плоскодонные горшки разных типов. В небольшом количестве находят сосуды баночной формы и типа жаровень. На ранних бондарихинских памятниках днепровского Левобережья встречаются характерные сосуды с вертикальными расчесами и «текстильными» отпечатками на внешней поверхности, истоки этого орнамента лежат в Волго-Окском междуречье. Чаще сосуды орнаментированы не по всей поверхности, а только в верхней части. Встречается декор в виде пальцевых вдавлений, защипов, налепных валиков.

Хозяйство

Основой хозяйства бондарихинской культуры было скотоводство и пашенное земледелие. Судя по составу стада, скотоводство было оседлым ‒ занимались разведением крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей. Земледельцы выращивали просо, ячмень, пшеницу и бобовые.

Металлургия

Культура относится к Евразийской металлургической провинции. Свидетельством развития собственного бронзолитейного производства являются находки льячек, шлаков, литейных форм. При этом металлических бронзовых предметов найдено немного ‒ ножи, шилья. Встречаются единичные орудия из железа.

Происхождение и связь с другими культурами

По мнению ряда исследователей, (С.С. Березанский, В.А. Ильинская), бондарихинская культура, как и памятники малобудковского типа, сформировалась на базе марьяновской культуры эпохи средней бронзы и развивались последовательно. Б.Н. Граков высказывал мнение, что бондаризинские памятники стали результатом слияния пришлых племен срубной культуры и местного населения. Он считал, что культурные варианты под названием малобудковской и бонадрихинской стадий ‒ это позднейшее развитие поздняковской культуры.

Историческая судьба племен бондарихинской культуры также является предметом дискуссии. Некоторые исследователи (Б.А. Шрамко, Б.Н. Граков, П.Д. Либеров) считали, что представители этой культуры принимали участие в сложении культур скифского времени левобережной степи. Однако В.А. Ильинская и А.И. Треножкин высказывали мнение об отсутствии генетической связи бондарихинцев с населением скифской культуры, зато они могли иметь отношение к возникновению юхновской культуры. Эта гипотеза оспаривалась П.Н. Третьяковым, В.В. Седовым, а также И.И. Артеменко.