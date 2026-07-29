БОНДАРЧУК СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Детские годы

Сергей Бондарчук родился 25 сентября 1920 г. в селе Белозерка Херсонской области. Отец – Федор Петрович – возглавлял колхоз, мать – Татьяна Васильевна – работала в этом же колхозе. У Сергея была младшая сестра Тамара.

Спустя несколько лет после рождения Сергея его семья перебралась в Таганрог, где юный Бондарчук учился в школе № 4 Таганрога и посещал театральный кружок. С 1937 г. он впервые вышел на сцену Таганрогского драматического театра. Несмотря на то, что отец мечтал видеть Сергея инженером, он хотел стать артистом. Из-за этого отец и сын долго не разговаривали.

После переезда в Ейск Сергей играл в Ейском драматическом театре (1937 – 1938). В 1938 г. он окончил среднюю школу № 2 в Ейске.

С.Ф. Бондарчук – актер

Мечтая о карьере артиста, С.Ф. Бондарчук подал документы в московское театральное училище при Театре Революции, но на экзамены не явился. Поступил в театральное училище в Ростове-на-Дону, которое закончил 1941 г. Успел поработать актером Театра Красной Армии в Грозном.

С началом Великой Отечественной войны Сергея призвали на фронт. Демобилизация последовала только в январе 1946 г.

Первой женой Бондарчука стала Е. Белоусова; от этого брака у Бондарчука родился сын Алексей.

В 1948 г. Сергей окончил актерский факультет ВГИКа в Москве, обучаясь в мастерской С.А. Герасимова. С 1948 г. работал актером киностудии «Мосфильм» и Театра-студии киноактера. Его актерским дебютом стала роль коммуниста-подпольщика Валько в фильме «Молодая гвардия». Во время съемок фильма он женился на исполнительнице одной из главных ролей актрисе И.В. Макаровой. Спустя два года, 10 мая 1950 г. у них родилась дочка Наталья.

В 1951 г. он снялся в фильме «Тарас Шевченко», который очень понравился И.В. Сталину. В мае 1952 г. Бондарчук удостоился звания «Народный артист СССР» в обход звания «Народный артист РСФСР».

Знакомство с И.К. Скобцевой состоялось в 1955 г. Вместе они снялись в фильме «Отелло». Свадьба состоялась в 1959 г. Их брак продлился 35 лет. От этого брака родились двое детей – Елена и Федор.

Бондарчук – режиссер

С 1959 г. Сергей Бондарчук стал режиссером киностудии «Мосфильм». Его дебютным фильмом на новом поприще стал фильм «Судьба человека». Кроме того, он сыграл в фильме главную роль – Андрея Соколова.

Сергей Федорович был одним из немногочисленных режиссеров, кому разрешалось снимать и сниматься за «железным занавесом». В итоге он снялся в фильмах «В Риме была ночь» (Италия, режиссер Р. Росселлини) и «Битве на Неретве» (Югославия, режиссер В. Булайич).

Театральная и педагогическая карьера

Преподавательская карьера Сергея Бондарчука началась в 1970 г. Вместе с супругой он преподавал во ВГИКе. В период с 1970 по 1988 г. возглавлял кафедру актерского мастерства, с 1974 г. стал профессором и руководителем режиссерской и актерской мастерской.

С 1972 по 1994 г. был художественным руководителем студии «Время». В этот период Бондарчук снялся в фильмах «Степь», «Отец Сергий», «Борис Годунов», «Они сражались за Родину».

В 1986 г. в Большом театре состоялась премьера оперы «Мазепа» П.И. Чайковского, поставленная им.

Член КПСС с 1970 г. Депутат Верховного Совета РСФСР (1963 – 1990).

С 1971 г. – секретарь правления Союза кинематографистов СССР.

В 1986 г. на V съезде кинематографистов СССР был забаллотирован на выборах секретариата, в результате чего покинул руководство Союза кинематографистов СССР.

Сергей Бондарчук скончался 20 октября 1994 г. в Москве от инфаркта миокарда. Похоронен на Новодевичьем кладбище.