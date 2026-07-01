БОЛЬШАКОВЫ

Семья Большаковых вошла в историю как книготорговцы и антиквары. Наиболее известными представителями династии являются Тихон Федорович, Сергей Тихонович, Дмитрий Сергеевич и Николай Сергеевич.

Тихон Федорович

Тихон Федорович родился в 1794 г. в Боровске. Происходил из крестьянской старообрядческой семьи. Перебрался в Москву, где сумел организовать торговлю кожами. Увлекся старинными книгами. Вскоре его увлечение превратилось в коллекционирование. Прекратив кожевенный бизнес, он сосредоточился на букинистическом деле. Нанятые торговые агенты скупали для Б. книги по всей стране, а он их продавал в антикварной лавке в Москве.

Стараниями Б. были собранные обширные книжные коллекции. Передавал книги в Румянцевский музей, Императорскую публичную библиотеку.

Скупал и продавал книги на Нижегородской ярмарке. В его коллекции были рукописи и книги XIV – XIX вв., иконы, предметы церковного обихода, гравюры, предметы крестьянского быта. Умер Б. в 1863 г.

Сергей Тихонович

Еще один представитель династии – Сергей Тихонович, сын Тихона Федоровича. Родился он в 1842 г. в Москве. Стал продолжателем семейного дела. Числился в купцах 2-й гильдии. Организовал широкое взаимодействие с другими букинистами и антикварами. Стремясь расширить клиентуру, Б. начал выпускать визитные карточки и открытки с рекламой фирмы. Продажи увеличились. Книги продавали по всей России. В отдельных случаях книги отправлялись даже без предварительной оплаты.

Организовал филиалы в Санкт-Петербурге, Симбирске, на Нижегородской ярмарке. Здесь активно продавались духовные книги, предметы церковного обихода. Магазины пользовались особой популярностью среди старообрядцев.

Б. обогатил коллекции книг, собранные его отцом. В 1877 г. Б. купил Архангельское Евангелие, которое вместе с 435 рукописями из коллекции отца продал музею Румянцевскому музею. Умер Б. в 1906 г.

Продолжатели дела

Дело Сергея Тихоновича продолжили его сыновья – Дмитрий и Николай. Николай Сергеевич управлял делами в Москве, Дмитрий Сергеевич – в Санкт-Петербурге. Постепенно основными предметами торговли стали предметы церковного обихода и современные книги о старообрядчестве. Их разыскивали торговые агенты. Продажа книг осуществлялась и по почте.

Компания действовала вплоть до революции 1917 г. При новой власти фирма закрылась.