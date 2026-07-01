БОКОВСКИЙ МУЗЕЙ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Боковского района «Краеведческий музей» был создан по инициативе Боковского РК КПСС 2 июня 1976 г.

Официальное открытие состоялось 8 мая 1982 года.

За годы своего существования фонды музея пополнялись новыми и новыми экспонатами. Существенную помощь в их сборе оказывало местное население, заинтересованное в сохранении истории своего края, своей родины и своего народа, которое абсолютно безвозмездно, в дар, передало в музей уникальные экспонаты. Музей является муниципальным бюджетным учреждением, принадлежит муниципальному образованию Боковский район. С 1998 года музей является юридическим лицом. Музей состоит из семи залов, которые отражают периоды развития донского казачества , нашего района, важнейшие вехи в истории страны, культурные, политические и другие события. Первый зал музея - «Природа нашего края». Здесь размещены экспонаты и фотографии рассказывающие о растительном и животном мире . Второй зал музея - «Дореволюционное прошлое нашего края» - рассказывает о том, как жили наши предки в своем недалеком дореволюционном прошлом. В большом количестве представлены натуральные орудия труда, предметы домашнего быта, одежды и т.д. Третий зал музея - «Установление советской власти на Дону». Развернута экспозиция об экспедиции Ф.Г. Подтелкова и М.В. Кривошлыкова. Здесь же экспонируются почвообрабатывающий инвентарь. Показаны первые ростки коллективного труда, начало советской культуры, образования. Четвертый зал музея - отображает период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов . Пятый зал музея - «Шолоховский» посвящен писателю - земляку М.А. Шолохову. Герои его книг жили и боролись в станицах и хуторах нашего района, края в период Гражданской и Отечественной войны. Шестой зал - «Донское казачество». Здесь представлены предметы казачьей утвари, казачьего костюма, интерьера. Самый большой зал музея - выставочный. Здесь проходят выставки, встречи с интересными людьми, ветеранами войны и труда, конференции, праздники и т.д. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Боковского района «Краеведческий музей» является юридическим лицом с 18 мая 1998 года. Структурных подразделений не имеет. Учредителем Музея является Администрация Боковского района. Сейчас в музее около трех тысяч экспонатов. Ежегодно в музее проходит ряд мероприятий, направленных на развитие патриотизма подрастающего поколения, сохранения опыта предков, воспитания уважения и любви к традициям и обычаям предшествующих поколений. Музей тесно сотрудничает с ветеранами войны и труда, народными умельцами, учреждениями культуры и образования, со средствами массовой информации, другими музеями области.

Иллюстрации:

Боковский районный краеведческий музей.