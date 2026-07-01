БОКЛЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

Начало карьеры

Константин Петрович родился 24 апреля 1862 г. в c. Питомша. Обучался в Морском Техническом училище (до 1884 г.), затем – в Николаевской морской академии (до 1888 г.). Прошел стажировку в качестве корабельного инженера.

Завершив обучение, остался в столице и устроился на работу помощником строителя. Здесь он занимался сооружением броненосев и канонерских лодок. В 1889 – 1897 гг. работал в Николаеве и параллельно консультировал строительство кораблей на Херсонском заводе. В 1898 г. отправился во Францию и Швейцарию. Осуществлял наблюдение за строительством крейсера «Баян» и броненосца «Цесаревич» (до 1901 г.). Вышел в запас в 1901 г. и стал помощником главного корабельного инженера Петербургского военного порта.

Вклад в корабельное дело

В числе других Б. предложил открыть Петербургский политехнический институт. Ему же принадлежит идея создания кораблестроительного факультета в нем. В 1901 г. Б. назначили на должность декана кораблестроительного отделения Политехнического института. Здесь Б. должен был следить за осуществлением строительных работ и вести учебный процесс. Находился в этой должности до 1923 г. Был первым заведующим кафедрой Корабельной архитектуры (до 1928 г.).

В 1909 г. Б. организовал при Политехническом институте первую российскую высшую авиационную школу. Здесь готовились специалисты по воздухоплаванию и авиастроению.

Научные достижения

В 1898 г. инициировал применение нефтяных двигателей внутреннего сгорания на судах. Один из организаторов общества «Русский Регистр». В 1903 г. применил дизели на танкерах, провел модернизацию двух теплоходов в Нижнем Новгороде. Его стараниями была организована аэродинамическая лаборатория и лаборатория авиадвигателей.

Первая мировая война и Советы

С началом Первой мировой войны Б. вернулся в строй в чине генерал-майора Корпуса корабельных инженеров. С 1917 г. исполнял должность главного инспектора заводов Морского ведомства. В его ведении находилось руководство проектированием торговых судов. В 1920 г. избран профессором Морской академии.

Умер Б. 1 июня 1928 г. в Ленинграде.