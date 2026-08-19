БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА

Русский народный промысел, зародившийся в с. Богородское (совр. Сергиево-Посадский р-н Московской области); деревянная резная игрушка из мягких пород дерева, зачастую с подвижными элементами.

История промысла

Богородская игрушка обязана своим происхождением с. Богородское, находящемуся неподалеку от Сергиева Посада. В конце XVI века Богородское из рук бояр Плещеевых переходит в собственность Троице-Сергиева монастыря. Именно монастырские крестьяне заложили традиции резьбы по дереву.

Вопрос о времени зарождения промысла остается дискуссионным. Отдельные исследователи относят его к XVI – XVII векам, однако более правомерным выглядит выделение двух периодов в развитии богородской резьбы: XVII – XVIII века – зарождение, конец XVIII – начало XIX века – становление промысла. Самые ранние из сохранившихся игрушек (ГИМ, Государственный Русский музей, Музей народного искусства им. С.Т.Морозова, Художественно-педагогический музей игрушки) принято датировать началом XIX века.

Сергиево-посадский и богородский промыслы тесно переплетены между собой. На первых порах богородские резчики были зависимы от скупщиков из Сергиева Посада. У крестьян закупали «белье», которое затем окрашивали и продавали.

К середине XIX века ситуация меняется, и центр перемещается в Богородское. На конец века приходится расцвет игрушечного промысла. Появляются такие выдающиеся мастера, как А.Н.Зинин, Ф.С. Балаев, А.Я.Чушкин. В эти годы в России возникает интерес к кустарным промыслам. В 1891 году в Сергиевом Посаде организуется учебно-показательная мастерская. Несколькими годами раньше в Москве, при поддержке С. Т. Морозова, был открыт Московский Кустарный музей. В развитии богородского промысла значительную роль сыграли такие деятели земства и художники как Н. Д. Бартрам, В. И. Боруцкий, И. И. Овешков.

В 1913 году Андрей Чушкин со своими единомышленниками организовали "кустарно-игрушечную артель в деревне Богородской". В состав артели вошло 19 "отцов-основателей" - наиболее талантливых резчиков. Устав артели был утвержден владимирским генерал-губернатором И. Н. Сазоновым. В том же году Главным управлением земледелия и землеустройства была создана Учебно-показательная мастерская с инструкторским классом по резному делу. Детей с 7 лет учили рисованию, технологии деревообработки и резьбы по дереву. В 1914 году при Учебно-показательной мастерской появилось общежитие на 10 учеников, находившихся на полном казённом пансионе.

В 1922 году мастерскую переименовали в Профтехшколу, которая с 1990 года стала Богородским художественно-промышленным училищем. В 1923 году штат артели пополнился новыми мастерами, а сама она получила название "Богородский резчик".

В 1960 году артель «Богородский резчик» получает статус фабрики художественной резьбы. Это событие было приурочено к 300-летию зарождения в Богородском народного художественного промысла. Это, с одной стороны, выводило производство игрушки на новый уровень, с другой – вело к постепенному упадку народного промысла, на смену которому приходит «художественная промышленность». В 1970-1980-х годах на Богородской фабрике художественной резьбы работало около 200 резчиков.

Традиция изготовления

Богородская игрушка изготавливается из мягких пород дерева – липы, осины, ольхи. Процесс заготовки материала занимает несколько лет. В изготовлении игрушки применяется специальный богородский нож-«щучка». Выделяется игрушка токарной и ручной обработки. Иногда их расписывают и покрывают лаком, однако чаще поверхность оставляют неокрашенной.

Отличительной особенностью богородской игрушки является планка, кнопка или баланс, с помощью которых игрушка начинает двигаться. Сюжеты первых игрушек резчики брали из крестьянской жизни и народных сказок, поэтому героями их были мужики, медведи, домашние животные и птицы. Среди других персонажей – солдаты, барыни. Богородские игрушки современных мастеров неоднократно награждались золотыми медалями на выставках в Брюсселе, Нью-Йорке и Париже.