БОГАТУРОВ Алексей Демосфенович

Родился 24.05.1954, г. Нальчик (Кабардино-Балкария). Окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений МИД СССР (МГИМО) со специализацией по внешней политике Японии в 1976 г.

Кандидатская диссертация : Проблема обеспечения энергосырьевыми ресурсами во внешней политике Японии /70-80-е годы) (Институт Дальнего Востока АН СССР, 1983).

Доктор политических наук, диссертация: Конфронтация и стабильность в отношениях СССР и России с США в Вост. Азии. 1945–1995 (Институт США и Канады РАН, 1996).

Научно-педагогическая работа 2012-н.вр. — профессор , кафедра прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД РФ 2007-2012 — проректор МГИМО МИД России 2006-2007 — декан Факультета политологии МГИМО МИД России 2005-н/в — профессор МГУ им. М.В.Ломоносова (Факультет мировой политики) 2006-2007 — зав. кафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России 1999-2006 — профессор кафедры международных отношений МГИМО МИД России (совместитель) 1996-1999 — профессор и руководитель магистратуры Факультета международных отношений МГИМО МИД России 1991-1996 — доцент кафедры международных отношений МГИМО МИД России (совместитель) 1989-1991 — преподаватель Дипломатической Академии МИД СССР (совместитель)

Научно-исследовательская карьера 2004-н/в — заместитель директора Института проблем международной безопасности РАН; 2003-2004 — главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН; 2000-2003 — заместитель директора Института США и Канады РАН; 1999-2000 — главный научный сотрудник того же Института; 1996-1999 — эксперт Независимого института социально-исторических проблем (НИСИП) при историческом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова; 1993-1996 — заведующий Отделом евразийской политики США Института США и Канады РАН; 1990-1993 — зав. Сектором сравнительных внешнеполитических исследований того же Института; 1988–1990 — старший научный сотрудник того же Института; 1986–1988 — старший научн. сотр. Инст. Дальнего Востока АН CССР; 1977–1986 — стажер, младший научн. сотр. того же института; 1976–1977 — старший лаборант МГИМО МИД СССР. Исследовательская и преподавательская работа за рубежом сент.2003-июнь 2004 — приглашенный эксперт (Visiting Fellow), Институт Брукингса, США июль-авг. 1997 — приглашенный профессор (Visiting Professor), Колумбийский университет, США, Школа международных и политических наук, курс «Отношения России с Западом после окончания конфронтации» май-июль 1994 — приглашенный профессор (Visiting Associate Professor), Колумбийский университет, США, Школа международных и политических наук, курс по внешней политике России; сент.1994 — янв.1995 — приглашенный профессор (Visiting Associate Professor), Принстонский университет, Школа политических и международных исследований им. Вудро Вильсона, курс по международн. отношениям и внешней политике России и стран СНГ 1992 — приглашенный исследователь (Visiting Scholar), Институт Гарримана при Колумбийском Университете, США

Председатель редакционной коллегии Журнала «Международные процессы», Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2009) Дипломатический ранг - Советник 1 класса

Область интересов : Современные межд. отношения; внутренняя и внешняя политика России; российско-американские отношения; ситуация в Вост. Азии.

Сочинения: Более 200 авторских публикаций в научной и научно-публицистической печати, включая четыре индивидуальные монографии и 20 глав и разделов в коллективных работах, выходивших в России, США, Японии, Германии, Франции, Южной Корее, Италии. Общ. объем индив. публ. - около 200 п.л.

Японская дипломатия в борьбе за источники энергосырья (70–80 годы). М., 1988;

Современные теории стабильности и международных отношения России в Вост. Азии (70–90-е гг.). М., 1996;

Великие державы на Тихом океане. История и теория межд. отношений в Вост. Азии после Второй мировой войны. 1945–1995. М., 1997;

Кризис и война. Межд. отношения в центре и на периферии мировой системы в 30–40-х годах. М., 1998.

Международные отношений в Центральной Азии. События и документы. М.: Аспект-пресс, 2011. 549 с. Твердый переплет.

Современные глобальные проблемы. М.: Аспект-пресс, 2010. 349 с. Твердый переплет.

Современная мировая политика. Прикладной анализ. М.: Аспект-пресс. 2009. Второе издание. М.: Аспект-пресс, 2010. 589 с.