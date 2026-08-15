БОДРОВ Олег Вячеславович

Родился 19.01.1964, г. Казань. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина в 1986 г.

Кандидатская диссертация : М.М. Ковалевский – историк английской общественной и политической мысли нового времени (Казанский госуниверситет, 2002).

Работает доцентом кафедры всобщей истории Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета

Учителя : П.Б. Уманский, В.С. Королев, И.И. Шарифжанов.

Область интересов : История и историография общественно-политической мысли зарубежных стран; социокультурная история Европы и Америки ХХ века.

Сочинения: История стран Запада: 1945–2000 гг. Казань, 2001.

М.М. Ковалевский о Джоне Локке как основоположнике либерализма // Хронология личности: Человек в контексте эпох. Казань, 1999;

М. Ковалевский как социальный историк // Историческая наука в Казанском университете. Казань, 2000;

М.М. Ковалевский как историк английской буржуазной революции XVII в. // Clio Moderna. Зарубежная история и историография. Вып. 4. Казань, 2003;

1968 год в новейшей истории Запада // Историки в поиске новых смыслов: Сб. науч. ст. и сообщений. Казань, 2003; Новистика в Казанском университете (1943–2003 гг.). Казань, 2004.

Новистика в Казанском университете. Казань: Издательство КГУ, 2005

Профессор М.М.Ковалевский. У истоков изучения английской общественной и политической мысли в России. Казань: Издательство КГУ, 2006