БОДЛЕР Шарль

Французский по­эт, про­за­ик.

В 5 лет по­те­рял от­ца, вос­пи­ты­вал­ся в се­мье от­чи­ма. По­сле ис­клю­че­ния из кол­ле­жа Лю­до­ви­ка Ве­ли­ко­го (1839) вёл бес­по­ря­доч­ный об­раз жиз­ни ли­те­ра­то­ра-ден­ди. Был па­ра­ли­зо­ван во вре­мя по­езд­ки в Бель­гию (1866). На­чал пе­ча­тать­ся с сер. 1840-х гг. Из­вест­ность при­нес­ла кни­га сти­хов «Цве­ты зла» («Les fleurs du mal», 1857, рас­ши­рен­ные изд. – 1861, 1869, рус. пер. 1895), за ко­то­рую Б. был об­ви­нён су­дом в без­нрав­ст­вен­но­сти. Б. при­над­ле­жат так­же пе­ре­во­ды из Э. По; кн. «Ис­кус­ст­вен­ный рай» («Les paradis artificiels», 1860; рус. пер. – «Ис­ка­ния рая», 1908); се­рия ста­тей о ро­ман­тич. жи­во­пи­си; днев­ни­ко­вые за­пи­си 1855–66 «Моё об­на­жён­ное серд­це» («Мon cœ ur mis à nu»); кн. «Сти­хо­тво­ре­ния в про­зе» («Petits poèmes en prose», опубл. в 1869; рус. пер. 1902, из­вест­на так­же под назв. «Па­риж­ский сплин», «Le spleen de Paris»). При жиз­ни Б. был не­до­оце­нён со­вре­мен­ни­ка­ми; пи­са­те­ли кон. 19 – нач. 20 вв. (сим­во­ли­сты, сюр­реа­ли­сты ) сде­ла­ли его куль­то­вой фи­гу­рой «про́­кля­то­го по­эта», глав­ным пред­вест­ни­ком мо­дер­низ­ма . Син­те­зи­руя эле­мен­ты ро­ман­тиз­ма, дос­ти­же­ния шко­лы «Пар­наса», на­ро­ж­дав­ше­го­ся сим­во­лиз­ма, Б. рас­ши­рил гра­ни­цы ро­ман­тич. по­эзии, сде­лав упор не на по­ве­ст­во­ва­нии, но на зву­ча­нии, «со­от­вет­ст­ви­ях» ме­ж­ду зву­ком и цве­том, рит­мом ин­ди­ви­ду­аль­но­го соз­на­ния и внеш­ним ми­ром, му­зы­каль­но­стью сти­ха и не­эс­те­тич­но­стью те­мы. Не из­ме­няя стро­гим фор­мам (со­нет), Б. стре­мил­ся сде­лать их мак­си­маль­но гиб­ки­ми, спо­соб­ны­ми от­ра­зить муз. строй и об­раз­ность совр. го­ро­да. На рус. яз. Б. пе­ре­во­ди­ли П. Ф. Яку­бо­вич, И. Ф. Ан­нен­ский, В. Я. Брю­сов, Вяч. И. Ива­нов, Эл­лис, М. И. Цве­тае­ва и др.

Сочинения:

Œuvres complètes. P., 1961;

Цве­ты зла. М., 1970;

Об ис­кус­ст­ве. М., 1986;

Цве­ты зла: Сти­хо­тво­ре­ния в про­зе. М., 1993;

Па­риж­ский сплин: Сти­хо­тво­ре­ния в про­зе. СПб., 1998;

Про­за. М., 2001.