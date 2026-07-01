БОДЛЕР Шарль
Французский поэт, прозаик.
В 5 лет потерял отца, воспитывался в семье отчима. После исключения из коллежа Людовика Великого (1839) вёл беспорядочный образ жизни литератора-денди. Был парализован во время поездки в Бельгию (1866). Начал печататься с сер. 1840-х гг. Известность принесла книга стихов «Цветы зла» («Les fleurs du mal», 1857, расширенные изд. – 1861, 1869, рус. пер. 1895), за которую Б. был обвинён судом в безнравственности. Б. принадлежат также переводы из Э. По; кн. «Искусственный рай» («Les paradis artificiels», 1860; рус. пер. – «Искания рая», 1908); серия статей о романтич. живописи; дневниковые записи 1855–66 «Моё обнажённое сердце» («Мon cœ ur mis à nu»); кн. «Стихотворения в прозе» («Petits poèmes en prose», опубл. в 1869; рус. пер. 1902, известна также под назв. «Парижский сплин», «Le spleen de Paris»). При жизни Б. был недооценён современниками; писатели кон. 19 – нач. 20 вв. (символисты, сюрреалисты) сделали его культовой фигурой «про́клятого поэта», главным предвестником модернизма. Синтезируя элементы романтизма, достижения школы «Парнаса», нарождавшегося символизма, Б. расширил границы романтич. поэзии, сделав упор не на повествовании, но на звучании, «соответствиях» между звуком и цветом, ритмом индивидуального сознания и внешним миром, музыкальностью стиха и неэстетичностью темы. Не изменяя строгим формам (сонет), Б. стремился сделать их максимально гибкими, способными отразить муз. строй и образность совр. города. На рус. яз. Б. переводили П. Ф. Якубович, И. Ф. Анненский, В. Я. Брюсов, Вяч. И. Иванов, Эллис, М. И. Цветаева и др.
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 1961;
Цветы зла. М., 1970;
Об искусстве. М., 1986;
Цветы зла: Стихотворения в прозе. М., 1993;
Парижский сплин: Стихотворения в прозе. СПб., 1998;
Проза. М., 2001.