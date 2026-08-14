БОБРИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Государственный деятель, сахарозаводчик, агроном, меценат. Внук императрицы Екатерины Великой.

Детство, семья, образование

Родители — Алексей Григорьевич Бобринский (внебрачный сын Екатерины II и Григория Орлова, владелец имения Бобрики, ставший родоначальником рода Бобринских) и Анна Владимировна (урожденная баронесса Унгерн-Штернберг).

Сам Алексей Алексеевич Бобринский женился в 1821 году на фрейлине императрицы Марии Федоровны Софье (дочери графа А.Н. Самойлова и внучатой племяннице князя Потемкина). В этой семье родилось трое детей — Александр, Владимир и Лев.

Алексей Алексеевич получил домашнее образование, а продолжил обучение в военном Московском училище колонновожатых.

Военная и государственная служба. Предпринимательство

В 1817 году начал службу в Гусарском лейб-гвардии полку в чине юнкера, а через 10 лет вышел в отставку в звании штабс-ротмистра. Продолжил службу в департаменте уделов, а с 1833 года служил в Особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов. В 1840-1860 годах был членом Совета министра финансов. Карьерный рост Бобринского при дворе состоял из следующих ступеней: камер-юнкер, камергер, церемониймейстер, шталмейстер двора великой княжны Ольги Николаевны и управляющий двором ее высочества, шталмейстер Высочайшего Двора.

Получивший прекрасное образование и интересующийся науками Бобринский не ограничивал свое жизненное пространство службой при дворе. Выйдя в отставку, занялся наукой, промышленностью, сельским хозяйством. Состоял членом различных научных обществ: Императорского общества сельского хозяйства, Статистического комитета, Попечительского совета Киевского университета им. Св. Владимира, Общества естествоиспытателей. По свидетельству его друга П.А. Вяземского, «любознательная натура его беспрестанно требовала себе пищи, он искал её везде; всякая новая мысль, открытие, новое учение возбуждали в нём лихорадочную деятельность». Деятельность эта носила вполне практический характер: например, Бобринский много работал над усовершенствованием сельскохозяйственных машин и приспособлений и в результате изобрел целый ряд агрономических инструментов (плуги-углубители Бобринского, сеялки, распашники). «Из уважения к супруге, очень любившей цветы, он занялся, в виде отдыха, цветоводством, хотя и считал уход за цветами потерянным временем. Но как занялся! Построил трёхэтажную оранжерею, проводил разнообразные исследования, свёл в графическую систему сроки пересадки и цветения растений, написал и издал брошюру о результатах своих наблюдений».

Самое активное участие Алексей Алексеевич Бобринский принимал в строительстве первой железной дороги в 1830-е годы. Тогда он первым откликнулся на предложение австрийского инженера Герстнера о сооружении такой дороги в России и оказал немалую финансовую поддержку этому предприятию. Так была построена Царскосельская железная дорога, соединившая Петербург, Царское Село и Павловск.

Немало времени Бобринский уделял благоустройству имений. От отца ему досталось Богородицкое имение в Тульской губернии, а от жены он получил имение Смела в Черкасском уезде Киевской губернии. Там А.А. Бобринский занялся свеклосахарным производством. Первые свои свеклосахарные заводы Бобринский построил в Тульской губернии в 1830-е годы. Предприятие оказалось успешным, и он перенес свою деятельность на территорию Киевской губернии, где появились несколько свеклосахарных и большое рафинадное предприятие: Смелянский песочно-рафинадный (1838), Балаклейский сахарный (1838), Грушевский сахарный (1845) и Капитановский сахарный (1846) заводы. Можно с уверенностью сказать, что именно А.А. Бобринский стал основателем свеклосахарной промышленности в этом регионе. Его деятельность привела к тому, что ввоз сахара из-за рубежа был постепенно прекращен.

Заводы были прекрасно оборудованы, а новаторская деятельность и научный подход самого Бобринского делали их самыми современными по тем временам. Их работа повлияла и на развитие машиностроения в России, ведь, стремясь максимально усовершенствовать технологии производства, граф настоял на открытии в его Смелянском имении склада машин Парижского машинного заведения Дерон и Кайль, при этом Бобринский постоянно приглашал на свои предприятия профессоров-технологов, а управляющими на его заводах были выпускники Технологического института. При Капитановском заводе была даже создана специальная селекционная станция, задача которой состояла в том, чтобы вывести новые более сахаросодержащие сорта свеклы. Свои знания в области экономики и полученный богатый опыт деятельности в этой сфере А.А. Бобринский обобщил в работах «Статистические материалы для истории свеклосахарной промышленности в России» (1856) и «О применении систем охранительной и свободной торговли в России» (1868).

В газете «Киевлянин» (уже после смерти Бобринского) говорилось: «Смелянские заводы графа Бобринского — это дворцы промышленности, но дворцы, рассчитанные не на внешний эффект, а на удобство выполнения работ».

Граф Алексей Алексеевич Бобринский скончался в Смеле в 1868 году: «накануне вечером лёг отдыхать совершенно здоровым, а наутро его обнаружили без сознания; врачи установили разрыв во время сна одной из мелких мозговых артерий». Похоронили графа в Александро-Невской лавре.

Память

В память о его заслугах Вольное экономической общество учредило медаль. Кроме того, его именем была названа построенная им железнодорожная станция (сейчас это станция имени Шевченко в Смеле), а на Вокзальной площади в Киеве в феврале 1872 года открыли «Памятник полезной деятельности графа Алексея Алексеевича Бобринского» (установлен на средства владельцев сахарных заводов и обычных жителей города, снесен после революции).