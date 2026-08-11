БЛОНИН Владимир Александрович
Родился 23.08.1954, с. Новая слобода Болдинского района Нижегородской области. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета с отличием в 1976 г.
Кандидатская диссертация: Крестьянская семья во Франции в IX в. (1985).
Доцент (1990), декан факультета социальных наук Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
Учитель: проф. Ю.Л. Бессмертный.
Область интересов: Социокультурная и демографическая история Франции в средние века.
Сочинения: Человек в кругу семьи (коллективная монография). М., 1996;
Крестьянская семья во Франции в IX в. М., 1985;
К проблеме типологии крестьянской семьи во франкской деревне в IX в. // Средние века. 1988. Вып. 51;
К вопросу о формировании европейского типа брачности // Проблемы генезиса капитализма в Зап. Европе. Горький, 1989;
История семьи (обзор современных концепций) // Культура и общество в средние века в зарубежной историографии. М., 1990.