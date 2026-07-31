БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

Про­во­ди­лась в Великую Отечественную вой­ну германскими вой­ска­ми с це­лью ов­ла­деть го­ро­дом и унич­то­жить его.

В хо­де Ле­нин­град­ской бит­вы 1941-1944 годов германские вой­ска про­рва­лись че­рез ст. Мга, за­ня­ли 08.09.1941 года Шлис­сель­бург и от­ре­за­ли Ле­нин­град (ны­не Санкт-Пе­тер­бург) от всей стра­ны с су­ши. На­ча­лась бло­ка­да го­ро­да, длив­шая­ся 871 день, со­об­ще­ние с Ле­нин­гра­дом под­дер­жи­ва­лось толь­ко по Ла­дож­ско­му озеру и по воз­ду­ху. В ди­рек­ти­ве став­ки А. Гит­ле­ра № 1601 от 22.09.1941 «Бу­ду­щее го­ро­да Пе­тер­бур­га» (нем. We­isung Nr. la 1601/41 vom 22. Sep­tember 1941 «Die Zukunft der Stadt Pe­tersburg») указыва­лось: «…2. Фю­рер при­нял ре­ше­ние сте­реть го­род Пе­тер­бург с ли­ца зем­ли. 〈 …〉 В этой вой­не, ве­ду­щей­ся за пра­во на су­ще­ст­во­ва­ние, мы не за­ин­те­ре­со­ва­ны в со­хра­не­нии хо­тя бы час­ти на­се­ле­ния…» Стре­мясь вы­пол­нить ди­рек­ти­ву, германское ко­ман­до­ва­ние ве­ло ин­тен­сив­ные артиллерийские об­стре­лы (на­ча­лись 4 сент.) и воздушные бом­бар­ди­ров­ки Ле­нин­гра­да (за вре­мя бло­ка­ды по го­ро­ду бы­ло вы­пу­щено около 150 тыс. сна­ря­дов и сбро­ше­но свыше 107 тыс. за­жи­га­тель­ных и фу­гас­ных авиа­бомб). Германской авиа­ции 10 сентября уда­лось раз­бом­бить Ба­да­ев­ские скла­ды, по­жар на ко­то­рых унич­то­жил зна­чит. за­па­сы про­до­воль­ст­вия.

Соз­да­лись край­не тя­жё­лые ус­ло­вия для жи­те­лей и обо­ро­няв­ших го­род войск. На 12 сентября за­па­сы про­до­воль­ст­вия со­став­ля­ли: хле­ба, кру­пы и мя­са на 30-35 суток, жи­ров на 45 суток, са­ха­ра и кон­ди­тер­ских из­де­лий на 60 суток. Ка­мен­но­го уг­ля при стро­жай­шей эко­но­мии мог­ло хва­тить толь­ко до но­яб­ря, жид­ко­го то­п­ли­ва - до кон­ца сен­тяб­ря. Вве­дён­ные 17 ию­ля по кар­точ­ной сис­теме нор­мы про­до­воль­ст­вия (с 1 сентября сво­бод­ная про­да­жа про­до­воль­ст­вия бы­ла за­пре­ще­на) на­ча­ли сни­жать­ся (1-е сни­же­ние про­изо­ш­ло 15 сентября). 1 октября был сни­жен (в 3-6 раз) хлеб­ный па­ёк: для ра­бо­чих и инженерно-тех­ническх ра­бот­ни­ков до 400 г в день, для слу­жа­щих, иж­ди­вен­цев и де­тей - до 200 г, кар­точ­ки на др. про­дук­ты поч­ти не ото­ва­ри­ва­лись.

С 20 но­ября (5-е сни­же­ние) ра­бо­чие по­лу­ча­ли по 250 г хле­ба в день, все ос­таль­ные - по 125 г, с 25 декабря (в свя­зи с под­во­зом по До­ро­ге жиз­ни ) нор­мы ста­ли уве­ли­чи­вать­ся. На­чал­ся го­лод, ко­то­рый вы­зы­вал цин­гу и дис­тро­фию. За­кон­чи­лись за­па­сы то­п­ли­ва, в жи­лые квар­та­лы пре­кра­ти­лась по­да­ча элек­тро­энер­гии и во­ды, бы­ло раз­ру­ше­но 78 км ка­на­лизационной се­ти. В сентябре - но­ябре 1941 года в го­роде 251 раз объ­яв­ля­лась воздушная тре­во­га, а средняя про­дол­жи­тель­ность артиллерийских об­стре­лов в но­яб­ре дос­тиг­ла 9 ч. За вре­мя блокады по­гиб­ло от об­стре­лов и бом­бё­жек, умер­ло от го­ло­да сыше 641 тыс. (по др. дан­ным, около 1 млн.) жи­те­лей, де­сят­ки ты­сяч умер­ли во вре­мя эва­куа­ции.

Бои за Ле­нин­град но­си­ли край­не ожес­то­чён­ный ха­рак­тер. Ру­ко­во­дство го­ро­да, ко­ман­до­ва­ние Ле­нинградского фрон­та и Балтийского фло­та раз­ра­бо­та­ли план по ук­ре­п­ле­нию обо­ро­ны Ле­нин­гра­да. На тер­ри­то­рии го­ро­да бы­ло со­ору­же­но свыше 4,1 тыс. до­тов и дзо­тов, в зда­ни­ях обо­ру­до­ва­но около 22 тыс. ог­не­вых то­чек, на ули­цах ус­та­нов­ле­но свыше 35 км бар­ри­кад и про­ти­во­тан­ко­вых пре­пят­ст­вий. На­се­ле­ние Ле­нин­гра­да бы­ло основным ис­точ­ни­ком по­пол­не­ния войск Ле­нинградского фрон­та, в го­ро­де сфор­ми­ро­ва­ли 10 ди­ви­зий народного опол­че­ния, в зи­му и вес­ну 1941/1942 года на фронт уш­ли свыше 100 тыс. ле­нин­град­цев. В пе­ри­од блокады тру­дя­щие­ся го­ро­да из­го­то­ви­ли и от­ре­мон­ти­ро­ва­ли околол 2 тыс. тан­ков, 1,5 тыс. са­мо­лё­тов, свыше 4,6 тыс. мор­ских и по­ле­вых ору­дий, 850 бое­вых ко­раб­лей и су­дов различных клас­сов; про­из­ве­ли 225 тыс. ав­то­ма­тов, 12 тыс. ми­но­мё­тов, 7,5 млн. сна­ря­дов и мин.

Советское пра­ви­тель­ст­во, ГКО СССР и Став­ка Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния пред­при­ня­ли зна­чительные ме­ры для ока­за­ния по­мо­щи оса­ж­дён­но­му Ле­нин­гра­ду. Осе­нью 1941 года по Ла­дож­ско­му озеру и по воз­ду­ху в Ле­нин­град дос­та­ви­ли свыше 60 тыс. т гру­зов, а из го­ро­да эва­куи­ро­ва­ли ты­ся­чи боль­ных и ра­не­ных де­тей. По­сле пре­кра­ще­ния на­ви­га­ции с 22 но­ября на­ча­ла дей­ство­вать во­ен­но-ав­то­мо­биль­ная до­ро­га по льду озе­ра. По ле­до­вой до­ро­ге оса­ж­дён­ный го­род снаб­жал­ся са­мым не­об­хо­ди­мым, эва­куи­ро­ва­лось не­тру­до­спо­соб­ное на­се­ле­ние (в но­ябре 1941 года - апреле 1942 года эва­куи­ро­ва­ны 550 тыс. человек), промышленное обо­ру­до­ва­ние и др. Ле­том 1942 года по дну Ла­дож­ско­го озера был про­ло­жен тру­бо­про­вод для снаб­жения Ле­нин­гра­да го­рю­чим, осе­нью - энер­ге­тический ка­бель. В 1941-1942 годах советские вой­ска не­од­но­крат­но пред­при­ни­ма­ли по­пыт­ки про­рвать коль­цо бло­ка­ды, но смог­ли это сде­лать толь­ко в январе 1943 года. В фев­ра­ле в Ле­нин­град по­шли по­ез­да с про­до­воль­ст­ви­ем, бо­е­при­па­са­ми, сырь­ём.

В хо­де Ле­нин­град­ско-Нов­го­род­ской опе­ра­ции 1944 года блокада бы­ла сня­та пол­но­стью, пре­кра­ти­лись артиллерийские об­стре­лы, от ко­то­рых по­гиб­ли около 17 тыс. человек и около 34 тыс. человек бы­ли ра­не­ны. Пла­ны германского ко­ман­до­ва­ния унич­то­жить Ле­нин­град, вы­ну­дить обо­ро­няв­шие­ся сов. вой­ска к ка­пи­ту­ля­ции по­тер­пе­ли про­вал. Ге­ро­изм и стой­кость ле­нин­град­цев в ус­ло­ви­ях бло­ка­ды ста­ли сим­во­лом не­по­бе­ди­мо­сти и му­жест­ва советского на­ро­да. Па­мя­ти жертв бло­ка­ды и по­гиб­шим уча­ст­ни­кам обо­ро­ны Ле­нин­гра­да по­свя­ще­ны ме­мо­ри­аль­ные ан­самб­ли Пис­ка­рёв­ско­го и Се­ра­фи­мов­ско­го клад­бищ, во­круг го­ро­да по бывшему бло­кад­но­му коль­цу фрон­та соз­дан «Зе­лё­ный по­яс Сла­вы».

Иллюстрация:

«За во­дой». Ли­то­гра­фия ху­дож­ни­ка А. Ф. Па­хо­мо­ва. 1942. Тре­тья­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)