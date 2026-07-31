БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
Проводилась в Великую Отечественную войну германскими войсками с целью овладеть городом и уничтожить его.
В ходе Ленинградской битвы 1941-1944 годов германские войска прорвались через ст. Мга, заняли 08.09.1941 года Шлиссельбург и отрезали Ленинград (ныне Санкт-Петербург) от всей страны с суши. Началась блокада города, длившаяся 871 день, сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. В директиве ставки А. Гитлера № 1601 от 22.09.1941 «Будущее города Петербурга» (нем. Weisung Nr. la 1601/41 vom 22. September 1941 «Die Zukunft der Stadt Petersburg») указывалось: «…2. Фюрер принял решение стереть город Петербург с лица земли. 〈 …〉 В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения…» Стремясь выполнить директиву, германское командование вело интенсивные артиллерийские обстрелы (начались 4 сент.) и воздушные бомбардировки Ленинграда (за время блокады по городу было выпущено около 150 тыс. снарядов и сброшено свыше 107 тыс. зажигательных и фугасных авиабомб). Германской авиации 10 сентября удалось разбомбить Бадаевские склады, пожар на которых уничтожил значит. запасы продовольствия.
Создались крайне тяжёлые условия для жителей и оборонявших город войск. На 12 сентября запасы продовольствия составляли: хлеба, крупы и мяса на 30-35 суток, жиров на 45 суток, сахара и кондитерских изделий на 60 суток. Каменного угля при строжайшей экономии могло хватить только до ноября, жидкого топлива - до конца сентября. Введённые 17 июля по карточной системе нормы продовольствия (с 1 сентября свободная продажа продовольствия была запрещена) начали снижаться (1-е снижение произошло 15 сентября). 1 октября был снижен (в 3-6 раз) хлебный паёк: для рабочих и инженерно-техническх работников до 400 г в день, для служащих, иждивенцев и детей - до 200 г, карточки на др. продукты почти не отоваривались.
С 20 ноября (5-е снижение) рабочие получали по 250 г хлеба в день, все остальные - по 125 г, с 25 декабря (в связи с подвозом по Дороге жизни) нормы стали увеличиваться. Начался голод, который вызывал цингу и дистрофию. Закончились запасы топлива, в жилые кварталы прекратилась подача электроэнергии и воды, было разрушено 78 км канализационной сети. В сентябре - ноябре 1941 года в городе 251 раз объявлялась воздушная тревога, а средняя продолжительность артиллерийских обстрелов в ноябре достигла 9 ч. За время блокады погибло от обстрелов и бомбёжек, умерло от голода сыше 641 тыс. (по др. данным, около 1 млн.) жителей, десятки тысяч умерли во время эвакуации.
Бои за Ленинград носили крайне ожесточённый характер. Руководство города, командование Ленинградского фронта и Балтийского флота разработали план по укреплению обороны Ленинграда. На территории города было сооружено свыше 4,1 тыс. дотов и дзотов, в зданиях оборудовано около 22 тыс. огневых точек, на улицах установлено свыше 35 км баррикад и противотанковых препятствий. Население Ленинграда было основным источником пополнения войск Ленинградского фронта, в городе сформировали 10 дивизий народного ополчения, в зиму и весну 1941/1942 года на фронт ушли свыше 100 тыс. ленинградцев. В период блокады трудящиеся города изготовили и отремонтировали околол 2 тыс. танков, 1,5 тыс. самолётов, свыше 4,6 тыс. морских и полевых орудий, 850 боевых кораблей и судов различных классов; произвели 225 тыс. автоматов, 12 тыс. миномётов, 7,5 млн. снарядов и мин.
Советское правительство, ГКО СССР и Ставка Верховного Главнокомандования предприняли значительные меры для оказания помощи осаждённому Ленинграду. Осенью 1941 года по Ладожскому озеру и по воздуху в Ленинград доставили свыше 60 тыс. т грузов, а из города эвакуировали тысячи больных и раненых детей. После прекращения навигации с 22 ноября начала действовать военно-автомобильная дорога по льду озера. По ледовой дороге осаждённый город снабжался самым необходимым, эвакуировалось нетрудоспособное население (в ноябре 1941 года - апреле 1942 года эвакуированы 550 тыс. человек), промышленное оборудование и др. Летом 1942 года по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для снабжения Ленинграда горючим, осенью - энергетический кабель. В 1941-1942 годах советские войска неоднократно предпринимали попытки прорвать кольцо блокады, но смогли это сделать только в январе 1943 года. В феврале в Ленинград пошли поезда с продовольствием, боеприпасами, сырьём.
В ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года блокада была снята полностью, прекратились артиллерийские обстрелы, от которых погибли около 17 тыс. человек и около 34 тыс. человек были ранены. Планы германского командования уничтожить Ленинград, вынудить оборонявшиеся сов. войска к капитуляции потерпели провал. Героизм и стойкость ленинградцев в условиях блокады стали символом непобедимости и мужества советского народа. Памяти жертв блокады и погибшим участникам обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискарёвского и Серафимовского кладбищ, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан «Зелёный пояс Славы».
Иллюстрация:
«За водой». Литография художника А. Ф. Пахомова. 1942. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.