БЛЕЙК УИЛЬЯМ

Английский поэт, художник-гравер.

Ранние годы

Родился в семье лавочника-чулочника Джеймса Блейка и Кэтрит Райт. Родители Уильяма были очень религиозны, принадлежали к Моравской протестантской церкви. Блейк некоторое время посещал начальную школу, где научился читать и писать. После этого он обучался дома под руководством матери. Его образование базировалось на изучении Библии. Отец Уильяма поощрял его стремления к знаниям и развивал в мальчике интерес к изобразительному искусству. В детстве Блейк часто копировал то, что видел на карточках с изображением произведений искусства, которые для него приобретал отец. Уильям пробовал себя в рисовании и испытывал интерес к гравюрному мастерству. В 1772 г. Блейк поступил в мастерскую гравера Д. Бесайера, у которого состоял в ученичестве до 1779 г. Одним из важных событий этого периода стала срисовка фресок готических церквей Лондона, ставшая не только точкой профессионального роста, но и спровоцировавшая проживание мистического опыта.

В 1779 г. Блейк стал студентом Королевской академии художеств. Уильям не разделял насаждавшихся в академии взглядов на задачи живописи. Сформулированные президентом-академиком Дж. Рейнальдсом тезисы о поиске «единой истины» и «классическом понимании красоты» в восприятии Блейка означали не «триумф человеческого разума», но его противоположность. Молодой художник считал, что каждая «особенность» заслуживает внимания.

Становление. Гравюра и поэзия

В 1783 г. был опубликован первый сборник стихотворений Блейка «Поэтические наброски». В 1784 г. вместе со своим товарищем Д. Паркером Уильям открыл типографию. В том же году партнеры начались сотрудничать с издателем Д. Джонсоном, известным своими радикальными взглядами. В 1788 г. Блейк стал работать в технике рельефного офорта. Травление оттиска кислотами позволило Уильяму добиться особой четкости изображения. Этим методом Блейк проиллюстрировал «Книгу Тэль», «Песни невинности и опыта» и «Иерусалим, Эманация Гиганта Альбиона». В 1791 г. Блейк проиллюстрировал книгу М. Уолстоункрафт «Подлинные истории из реальной жизни».

В 1793 г. Блейк написал поэму «Видения дочерей Альбиона» и сделал к ней иллюстрации. Это произведение в некоторой степени может считаться программным в творчестве Уильяма, т.к. именно в нем он впервые обращается к героям собственной мифологии. На протяжении 1790-1820-х в своих сочинениях Блейк разрабатывал четырехсложную структуру мироздания: «В символике Блейкa Вселенная представленa в процессе прохождения через четыре духовных состояния. Рай (Eden) — высшее единство Творцa и его творения; Порождение (Generation) — рaспад органической связи между человеком и Богом, человеком и другими людьми; Беулa (Beulah) — христианский идеал восстановления этой связи, который для Блейкa и при условии его осуществления не ознaчает обретенного Рая, ибо Беулa рaссмaтривается им только как Лимб; Ульро (Ulro) — мир современной Блейку действительности, Ад. Каждому из этих состояний присущa своя доминирующая „эмоция“: Раю — страсть, Порождению — интеллект, Беуле — милосердие и любовь, Ульро — желание и инстинкт».

В 1800 г. Блейк переехал в Сассекс, где работал над эпической поэмой «Мильтон». В 1804 г. поэт вернулся в Лондон, где начал работу над поэмой «Иерусалим, Эманация Гиганта Альбиона» (1804-1820). Это произведение стало крупнейшей работой Блейка. Также поэт выполнил иллюстрации к тексту. Поэтико-космогонический миф стал своеобразным итогом многолетних размышлений Блейка о человеческой истории.

В 1809 г. Блейк написал «Описательный каталог», ставший классикой критического разбора «Кентерберийских рассказов» Чосера. В это же время поэт выступил с критикой деятельности Д. Рейнольдса как главы Королевской академии художеств. В 1822 г. Блейк начал иллюстрировать «Кингу Иова».

В 1826 г. Блейку заказали серию гравюр к «Божественной комедии» Данте . Мастер успел выполнить несколько работ в акварели и сделать семь пробных оттисков. Несмотря на то, что этот проект остался незавершенным, те немногие работы, которые Блейк успел выполнить до своей смерти, показывают его выдающееся мастерство в области акварельной живописи. Современники и исследователи творчества Блейка считают, что ему удалось добиться «невероятного эффекта при воссоздании абсолютно уникальной атмосферы каждого из трех состояний бытия в поэме». Вероятно, задумка Блейка состояла не в том, чтобы буквально образно воспроизвести текст Данте, но представить новое видение духовных сторон произведения.