БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

Храм, возведенный в 1484–1489 гг.

Благовещенский собор, в отличие от многих кремлевских построек, созданных итальянскими зодчими, был выстроен мастерами из Пскова. Он выполнял функцию домового храма государевой семьи, его здание было частью великокняжеского (царского) дворца.

Создание

История возведения данного собора имеет ряд вопросов, по которым среди исследователей до сих пор ведутся дискуссии. Предположительно, первая церковь Благовещения была из дерева. Однако вопрос о времени постройки данного строения открыт.

В 1360-е-1393 гг. был выстроен белокаменный бесстолпный Благовещенский собор. Он отличался от подобных церквей того времени наличием подклета и одной апсиды.

В 1405 г. он был расписан одними из самых лучших мировых иконописцев: Феофаном Греком, Андреем Рублевым и Прохором с Городца. Ими же был создан и соборный иконостас.

В 1416 г. Василий I приказал разобрать бесстолпный храм вместе с апсидой и выложить новую белокаменную кладку. Теперь возводилась подклетная часть алтаря. На таком подклете в 1416 г. был сооружен четырехстолпный трехапсидный храм.

При Иване III проводилась реконструкция Соборной площади, и в 1482-1483 гг. собор вновь начали разбирать. Для возведения нового Благовещенского собора великий князь пригласил псковских мастеров. Работы над ним были окончены в 1489 г., тогда же произошло его освящение.

Все историки согласны в том, что собор 1484-1489 гг. полностью повторяет план храма 1416 г.

Дальнейшая история

Долгое время считалось, что роспись храмовых стен имела место в 1508 г., а ее авторами стали сыновья мастера Дионисия – Феодосий и Владимир. Росписи же галерей относили к 1560-м гг. Однако, после полного раскрытия фресок в 1980-1984 гг. была высказана гипотеза об одновременной росписи всего интерьера в 1547-1551 гг., после пожара 1547 г. Изначально Благовещенский собор был трехглавым и с четырёх сторон был окружён галереями-папертями. В 1560-е гг. по указу царя Ивана IV на углах галерей соорудили 4 придельные церкви, а над западной частью собора возвели две глухие главки.

После восшествия на престол Михаила Федоровича в храме появляется придел во имя св. Михаила Малеина. В 1836 г. по указу императора Николая I был сооружен еще один придел – Николая Мирликийского.

После 1917 г. соборные двери закрылись. Они вновь открылись в 1955 г. после создания музея.

С 1993 г. в соборе возобновились церковные службы на Благовещение.

Благовещенский собор – уникальный памятник русского зодчества. Стоит отметить, что, несмотря на возведение его псковскими мастерами, специфических архитектурных псковских черт он не имеет. К числу декоративных элементов, отражающих влияние псковской традиции, обычно относили карнизы барабанов с характерными нишами, поребриком и бегунцом. В то же время на сложение облика Благовещенского собора повлиял соседний Успенский собор, от которого был заимствован мотив аркатурно-колончатого пояса на фасаде.