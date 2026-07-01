БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

Крупнейший мужской монастырь в Нижегородском княже­стве.

Считается, что основан в 1221 великим князем Георгием Всеволодовичем и епископом Владимирским Симоном при закладке Нижнего Новгорода. В 1229 полностью разорен мордовским князем Пургасом и более чем на столетие прекратил свою деятельность. Возрожден после 1357 митрополитом Алексием .

С 1589 стал ставропигиальным («домовым Патриаршего дома монастырем»). В конце XIV — XVII вв. получал от патриархов, нижегородских и московских князей жалованные грамоты на рыбные ловы и бобровые гоны, оброчные деревни, беспошлинную торговлю и др.

Автор статьи: И. Н. Данилевский.

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