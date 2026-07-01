БИЗОНИЯ

Неофициальное название «Объединенной экономической области», возникшей в Запаной Германии 1 января 1947 и включившей в себя территории американской и британской зон оккупации.

Руководители США и Великобритании объясняли ее создание экономическими мотивами, однако фактически это был первый шаг к формированию сепаратного западногерманского государства — будущей ФРГ.

Первоначально главным органом немецкого самоуправления в Б. был руководимый левым социал-демократом В. Агарцем Административный совет по хозяйственным вопросам, расположенный в г. Минден. С 25 июня 1947 эту роль стал играть Экономический совет, сформированный из 52 депутатов, делегированных парламентами восьми земель, входивших в Б. (по 20 мандатов получили представители двух партий — Социал-демократическая партия Германии и объединение политических партий Христианско-демократический союз Германии / Христианско-социальный союз в Баварии).

Кроме того создавался Исполнительный комитет, в который каждое земельное правительство делегировало по одному представителю. По представлению этого органа назначались директоры пяти Управлений (по снабжению и с. х., транспорту, почте и связи, финансам, экономике), которые располагались в разных городах Б.

Все директорские должности заняли представители ХДС/ХСС. Эти назначения утверждались военными губернаторами. Они же имели право отправить любого из директоров в отставку. Так случилось в январе 1948 с директором Управления экономики, членом ХСС, Й. Землером, который выступил критикой политики США; его место занял формально беспартийный в то время Л. Эрхард.

9 февраля 1948 Экономический совет увеличивал свою численность до 104 членов; был создан Совет земель из 24 представителей земельных правительств, имевший право вето в отношении законов, принимаемых Экономическим советом (это право сохраняли и военные губернаторы). Существовавшие Управления объединялись в Административный совет во главе с «обер-директором» (им стал член ХДС Г. Пюндер).

Был создан также Верховный суд и Банк немецких земель, который подготовил денежную реформу, проведенную 20—21 июня 1948. Весь управленческий аппарат сосредотачивался во Франкфурте-на-Майне.

К Б. 1 августа 1948 присоединилась французская зона (без Саара), и возникла «Тризония». В 1949 на ее территории была создана Федеративная республика Германия.

Автор статьи: А. М. Филитов.

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