БИЯНХУ Бо Янху

Один из руководителей национального восстания народа дунган (хуэй-цзу) против власти цинского Китая в 1862—1877 (так называемое «Дунганское восстание»).

После поражения повстанцев в 1872—1873 в провинциях Ганьсу и Шэньси, продолжил борьбу в союзе с уйгурами на территории соседнего Синьцзяна. Затем, потерпев еще одно поражение от цинских войск в 1877, с остатками своих сторонников ушел на территорию Российской империи, попросив там убежище.

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

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